Генерация случайных строк в T-SQL: исключение символов

Быстрый ответ

Для генерации 10-символьной случайной строки в T-SQL следуйте этому примеру кода:

SQL Скопировать код SELECT SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), NEWID()), 1, 10) AS RandomString

В данном коде функция NEWID() создаёт уникальный идентификатор, CONVERT преобразует его в строку ( varchar ), и с помощью SUBSTRING извлекается необходимое количество символов.

Если требуется идентификатор без тире, что заметно при использовании GUID, воспользуйтесь функцией REPLACE :

SQL Скопировать код SELECT REPLACE(SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), NEWID()), 1, 13), '-', '') AS RandomString

В высоконагруженных системах предпочтительнее использовать функцию crypt_gen_random() :

SQL Скопировать код SELECT SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), CRYPT_GEN_RANDOM(10)), 1, 10) AS RandomString

Более глубокое погружение в T-SQL

Генерация строки из конкретного набора символов

Для генерации строки из конкретного набора символов можно создать функцию T-SQL следующим образом:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION dbo.GenerateRandomString(@Length int) RETURNS NVARCHAR(100) AS BEGIN DECLARE @characters NVARCHAR(62) = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789', @output NVARCHAR(100) = '' WHILE LEN(@output) < @Length BEGIN SELECT @output = @output + SUBSTRING(@characters, CONVERT(int, RAND() * LEN(@characters)) + 1, 1) END RETURN @output END

Далее функцию следует вызывать вот так:

SQL Скопировать код SELECT dbo.GenerateRandomString(10) AS RandomString

Исключение определённых символов

Чтобы исключить некоторые символы из получившейся строки, заключите функцию CHARINDEX в цикл:

SQL Скопировать код WHILE CHARINDEX('-', @RandomString) > 0 BEGIN SET @RandomString = REPLACE(@RandomString, '-', '') END

Усиление эффекта случайности

Силу случайности можно повысить, добавив в выражение создания случайных значений такую конструкцию:

SQL Скопировать код SELECT SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), NEWID()), 1, 10) + SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), HASHBYTES('md5', CONVERT(varbinary, GETDATE()))), 1, 10)

Визуализация

Генерацию случайных строк в SQL можно представить с помощью метафоры с четырьмя барабанами:

Барабан 1: [A-Z]

Барабан 2: [a-z]

Барабан 3: [0-9]

Барабан 4: [Специальные символы]

Несколько вращений ручки 🕹️ и вот результат:

SQL Скопировать код DECLARE @RandomString NVARCHAR(8); SET @RandomString = CHAR(ROUND((RAND() * 25) + 65, 0)) + -- Большие буквы CHAR(ROUND((RAND() * 25) + 97, 0)) + -- Маленькие буквы CHAR(ROUND((RAND() * 9) + 48, 0)) + -- Цифры CHAR(ROUND((RAND() * 14) + 33, 0)) + -- Спецсимволы ...; -- Смешиваем до требуемой длины

В итоге получаем: 'Aa9$...'

Каждый запуск создаёт случайное сочетание символов с каждого барабана.

Оптимизация для массовой генерации

Когда требуется сгенерировать большое количество строк, необходимо оптимизировать производительность следующим образом:

SQL Скопировать код INSERT INTO YourTable (RandomString) SELECT TOP (1000000) REPLACE(SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), NEWID()), 1, 13), '-', '') AS RandomString FROM SomeLargeTable;

Воспроизводимость результатов

Если нужно повторно получить точно такой же набор строк, используйте функцию RAND с указанием сид для генератора случайных чисел:

SQL Скопировать код SELECT CHAR(ROUND((RAND(12345) * 25) + 65, 0))

Создание идеальных строк

Настройка длины строки

Вы можете настроить длину строки в соответствии с вашими потребностями, используя SUBSTRING :

SQL Скопировать код DECLARE @DesiredLength INT = 15; SELECT SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), NEWID()), 1, @DesiredLength) AS RandomString

Избегание ошибок

Ошибки округления могут существенно искажать конечный результат. Так что всегда проверяйте результаты:

SQL Скопировать код SELECT LEN(RandomString), RandomString FROM (SELECT SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), NEWID()), 1, 10) AS RandomString) AS DerivedTable

Полезные материалы