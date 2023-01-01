Генерация случайных строк в T-SQL: исключение символов
Быстрый ответ
Для генерации 10-символьной случайной строки в T-SQL следуйте этому примеру кода:
SELECT SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), NEWID()), 1, 10) AS RandomString
В данном коде функция
NEWID() создаёт уникальный идентификатор,
CONVERT преобразует его в строку (
varchar), и с помощью
SUBSTRING извлекается необходимое количество символов.
Если требуется идентификатор без тире, что заметно при использовании GUID, воспользуйтесь функцией
REPLACE:
SELECT REPLACE(SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), NEWID()), 1, 13), '-', '') AS RandomString
В высоконагруженных системах предпочтительнее использовать функцию
crypt_gen_random():
SELECT SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), CRYPT_GEN_RANDOM(10)), 1, 10) AS RandomString
Более глубокое погружение в T-SQL
Генерация строки из конкретного набора символов
Для генерации строки из конкретного набора символов можно создать функцию T-SQL следующим образом:
CREATE FUNCTION dbo.GenerateRandomString(@Length int)
RETURNS NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
DECLARE @characters NVARCHAR(62) = 'ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789',
@output NVARCHAR(100) = ''
WHILE LEN(@output) < @Length
BEGIN
SELECT @output = @output + SUBSTRING(@characters, CONVERT(int, RAND() * LEN(@characters)) + 1, 1)
END
RETURN @output
END
Далее функцию следует вызывать вот так:
SELECT dbo.GenerateRandomString(10) AS RandomString
Исключение определённых символов
Чтобы исключить некоторые символы из получившейся строки, заключите функцию
CHARINDEX в цикл:
WHILE CHARINDEX('-', @RandomString) > 0
BEGIN
SET @RandomString = REPLACE(@RandomString, '-', '')
END
Усиление эффекта случайности
Силу случайности можно повысить, добавив в выражение создания случайных значений такую конструкцию:
SELECT SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), NEWID()), 1, 10) +
SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), HASHBYTES('md5', CONVERT(varbinary, GETDATE()))), 1, 10)
Визуализация
Генерацию случайных строк в SQL можно представить с помощью метафоры с четырьмя барабанами:
- Барабан 1: [A-Z]
- Барабан 2: [a-z]
- Барабан 3: [0-9]
- Барабан 4: [Специальные символы]
Несколько вращений ручки 🕹️ и вот результат:
DECLARE @RandomString NVARCHAR(8);
SET @RandomString =
CHAR(ROUND((RAND() * 25) + 65, 0)) + -- Большие буквы
CHAR(ROUND((RAND() * 25) + 97, 0)) + -- Маленькие буквы
CHAR(ROUND((RAND() * 9) + 48, 0)) + -- Цифры
CHAR(ROUND((RAND() * 14) + 33, 0)) + -- Спецсимволы
...; -- Смешиваем до требуемой длины
В итоге получаем: 'Aa9$...'
Каждый запуск создаёт случайное сочетание символов с каждого барабана.
Оптимизация для массовой генерации
Когда требуется сгенерировать большое количество строк, необходимо оптимизировать производительность следующим образом:
INSERT INTO YourTable (RandomString)
SELECT TOP (1000000)
REPLACE(SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), NEWID()), 1, 13), '-', '') AS RandomString
FROM SomeLargeTable;
Воспроизводимость результатов
Если нужно повторно получить точно такой же набор строк, используйте функцию
RAND с указанием сид для генератора случайных чисел:
SELECT CHAR(ROUND((RAND(12345) * 25) + 65, 0))
Создание идеальных строк
Настройка длины строки
Вы можете настроить длину строки в соответствии с вашими потребностями, используя
SUBSTRING:
DECLARE @DesiredLength INT = 15;
SELECT SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), NEWID()), 1, @DesiredLength) AS RandomString
Избегание ошибок
Ошибки округления могут существенно искажать конечный результат. Так что всегда проверяйте результаты:
SELECT LEN(RandomString), RandomString
FROM (SELECT SUBSTRING(CONVERT(varchar(36), NEWID()), 1, 10) AS RandomString) AS DerivedTable
Полезные материалы
Екатерина Громова
аналитик данных