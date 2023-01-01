Генерация случайных чисел в MySQL: выражение RAND()#SQL для аналитиков #Основы SQL #MySQL / MariaDB
Быстрый ответ
Чтобы сгенерировать случайное целое число в диапазоне от 1 до 100 в MySQL, используйте следующий запрос:
SELECT FLOOR(1 + RAND() * 100) AS СлучайноеЦелоеЧисло;
Функция
RAND() генерирует случайное число:
FLOOR() преобразовывает его в целое. Каждый раз при выполнении запроса выводится новое число!
Регулировка диапазона
Для генерации случайного целого числа в определенном диапазоне от
min до
max, используйте формулу:
SELECT FLOOR(RAND() * (max – min + 1)) + min;
Заметьте: данный метод не отсеивает повторяющиеся числа. Для исключения повторов можно вести учет уже полученных чисел через временные таблицы.
Сохранение целостности базы данных
Если нет необходимости в сохранении сгенерированных значений, то лучше не писать их в базу данных. Генерируйте их непосредственно в запросе
SELECT. Это обеспечит оптимальное функционирование базы данных.
Визуализация
Принцип генерации случайного числа в MySQL можно сравнить с извлечением лотерейного билета из барабана:
SELECT FLOOR(RAND() * N) + A;
Случайным образом:
Было: [🔢🔢🔢⚫🔢🔢🔢]
Стало: [⚫] – Вот она, случайность в действии!
Используя выражение
FLOOR(RAND() * N) + A, вы получаете случайное число в заданном диапазоне от A до N.
Пользовательский генератор случайных чисел
Для работы со сложными диапазонами или для повторного применения логики по генерации случайных чисел определите функцию:
CREATE FUNCTION GetRandomNumber(min INT, max INT)
RETURNS INT DETERMINISTIC
BEGIN
RETURN FLOOR(RAND() * (max – min + 1)) + min;
END;
Чтобы сгенерировать число в нужном диапазоне, вызовите данную функцию:
SELECT GetRandomNumber(100, 500) as СлучайноеЧисло;
Генерация случайных чисел без повторений
Чтобы избежать повтора чисел, используйте временные таблицы и проверяйте выбранные случайные числа на уникальность:
CREATE TEMPORARY TABLE UsedNumbers (number INT);
SELECT FLOOR(RAND() * (max – min + 1)) + min AS УникальноеСлучайноеЧисло
WHERE УникальноеСлучайноеЧисло NOT IN (SELECT number FROM UsedNumbers);
Перформансный подход
При работе с большими датасетами и необходимости высокой производительности следует быть осторожными с использованием
RAND() вместе с
ORDER BY, так как взаимодействие данных функций может снизить производительность. Будьте готовы рассматривать альтернативные методы выбора случайных записей.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик