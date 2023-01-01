Генерация случайных чисел в MySQL: выражение RAND()

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы сгенерировать случайное целое число в диапазоне от 1 до 100 в MySQL, используйте следующий запрос:

SQL Скопировать код SELECT FLOOR(1 + RAND() * 100) AS СлучайноеЦелоеЧисло;

Функция RAND() генерирует случайное число: FLOOR() преобразовывает его в целое. Каждый раз при выполнении запроса выводится новое число!

Регулировка диапазона

Для генерации случайного целого числа в определенном диапазоне от min до max , используйте формулу:

SQL Скопировать код SELECT FLOOR(RAND() * (max – min + 1)) + min;

Заметьте: данный метод не отсеивает повторяющиеся числа. Для исключения повторов можно вести учет уже полученных чисел через временные таблицы.

Сохранение целостности базы данных

Если нет необходимости в сохранении сгенерированных значений, то лучше не писать их в базу данных. Генерируйте их непосредственно в запросе SELECT . Это обеспечит оптимальное функционирование базы данных.

Визуализация

Принцип генерации случайного числа в MySQL можно сравнить с извлечением лотерейного билета из барабана:

SQL Скопировать код SELECT FLOOR(RAND() * N) + A;

Случайным образом:

Markdown Скопировать код Было: [🔢🔢🔢⚫🔢🔢🔢] Стало: [⚫] – Вот она, случайность в действии!

Используя выражение FLOOR(RAND() * N) + A , вы получаете случайное число в заданном диапазоне от A до N.

Пользовательский генератор случайных чисел

Для работы со сложными диапазонами или для повторного применения логики по генерации случайных чисел определите функцию:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION GetRandomNumber(min INT, max INT) RETURNS INT DETERMINISTIC BEGIN RETURN FLOOR(RAND() * (max – min + 1)) + min; END;

Чтобы сгенерировать число в нужном диапазоне, вызовите данную функцию:

SQL Скопировать код SELECT GetRandomNumber(100, 500) as СлучайноеЧисло;

Генерация случайных чисел без повторений

Чтобы избежать повтора чисел, используйте временные таблицы и проверяйте выбранные случайные числа на уникальность:

SQL Скопировать код CREATE TEMPORARY TABLE UsedNumbers (number INT); SELECT FLOOR(RAND() * (max – min + 1)) + min AS УникальноеСлучайноеЧисло WHERE УникальноеСлучайноеЧисло NOT IN (SELECT number FROM UsedNumbers);

Перформансный подход

При работе с большими датасетами и необходимости высокой производительности следует быть осторожными с использованием RAND() вместе с ORDER BY , так как взаимодействие данных функций может снизить производительность. Будьте готовы рассматривать альтернативные методы выбора случайных записей.

