logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Генерация случайных чисел в диапазоне в SQL Server
Перейти

Генерация случайных чисел в диапазоне в SQL Server

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы получить случайное целое число в диапазоне от 3 до 6, можно использовать следующий SQL-запрос:

SQL
Скопировать код
SELECT CEILING(3 + RAND() * (6 – 3));

В данном запросе сгенерированное функцией RAND() случайное число приводится к нужному диапазону и округляется функцией CEILING() до наименьшего большего целого числа в указанном диапазоне.

Альтернативные способы и особенности их использования

Рассмотрим другие методы, которые могут пригодиться в зависимости от ситуации и поставленных задач.

Совместное использование функций NEWID() и CHECKSUM

В SQL Server можно генерировать случайное число с помощью функций NEWID() и CHECKSUM():

SQL
Скопировать код
SELECT ABS(CHECKSUM(NEWID()) % 4) + 3;

Функция NEWID() создаёт уникальный случайный идентификатор, CHECKSUM() преобразует его в число, а затем с помощью операции модуль получаем число от 0 до 3. Добавляя 3, мы получаем числа от 3 до 6.

Динамический диапазон для генерации случайных чисел

Этот подход позволяет генерировать числа в заданном диапазоне:

SQL
Скопировать код
DECLARE @min int = 3;
DECLARE @max int = 6;
SELECT ABS(CHECKSUM(NEWID()) % (@max – @min + 1)) + @min;

Генерация гарантированно уникальных значений

Если необходимо сгенерировать уникальный ключ для каждой строки, RAND() может быть неэффективен:

SQL
Скопировать код
SELECT ABS(CHECKSUM(NEWID()) % 4) + 3 FROM YourTable;

Визуализация

SQL-запрос, генерирующий случайное число, можно сравнить с броском игральной кости:

SQL
Скопировать код
SELECT FLOOR(RAND() * 4) + 3;

Представьте себе бросание кубика с гранями, помеченными цифрами от 3 до 6:

Markdown
Скопировать код
🎲 Выпало:
3️⃣, 4️⃣, 5️⃣, 6️⃣

Эта операция эквивалентна выражению FLOOR(RAND() * 4) + 3.

Создание чисел с высокой степенью случайности

Функция CRYPT_GEN_RANDOM для высокой степени случайности

Если функции RAND() недостаточно, можно использовать функцию CRYPT_GEN_RANDOM:

SQL
Скопировать код
SELECT CRYPT_GEN_RANDOM(1) % 4 + 3;

Функция CRYPT_GEN_RANDOM генерирует случайный байт, который затем ограничивается заданным диапазоном.

RAND() не подходит для задач с высокой энтропией

RAND() не рекомендуется использовать в условиях высокого уровня случайности, поэтому в критически важных случаях предпочтительнее выбрать CRYPT_GEN_RANDOM в SQL Server.

Эффективность использования различных типов данных – TINYINT

При работе с запросами к большим объемам данных стоит учитывать типы данных. Например, TINYINT может быть более экономичным выбором для хранения чисел от 0 до 255.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какое SQL выражение используется для генерации случайного целого числа от 3 до 6?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

