Генерация случайной даты в PostgreSQL: функция random()

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для генерации случайной временной метки в указанном диапазоне можно использовать функцию RANDOM() и операции с интервалами времени. Примените формулу НАЧАЛО + (КОНЕЦ – НАЧАЛО) * RANDOM() , позволяющую равномерно распределить моменты по интервалу.

Ниже представлен пример SQL-запроса:

SQL Скопировать код SELECT '2023-01-01 00:00:00'::timestamp + ('2023-12-31 23:59:59'::timestamp – '2023-01-01 00:00:00'::timestamp) * RANDOM() AS random_timestamp;

Данный запрос вернёт случайную дату и время в пределах периода с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Погрузимся в детали

"Магию" функции RANDOM() можно объяснить следующим образом: эта функция возвращает псевдослучайное число в диапазоне от 0 до 1. Умножив это число на временной интервал и прибавив результат к начальной дате, вы получите случайный момент времени внутри данного интервала.

Обратите внимание: для корректных вычислений начальная и конечная точки должны быть в формате timestamp. Если у вас имеются строки, преобразуйте их следующим образом:

SQL Скопировать код 'ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС'::timestamp

Чтобы повысить эффективность, можно создать небольшую SQL-функцию для многократной генерации случайных моментов времени.

Хотя использование generate_series() для больших интервалов может замедлить выполнение запроса, рекомендуется придерживаться вышеописанного метода.

Адаптация под ваш временной диапазон

Метод легко адаптировать под ваши потребности, заменив в примере SQL-запроса используемые даты на свои:

Для определённых часов можно использовать такой запрос:

SQL Скопировать код SELECT '2023-01-01 08:00:00'::timestamp + ('2023-01-01 17:00:00'::timestamp – '2023-01-01 08:00:00'::timestamp) * RANDOM() AS random_work_hour_timestamp;

А для нескольких дней такой:

SQL Скопировать код SELECT '2023-06-01 00:00:00'::timestamp + ('2023-06-07 23:59:59'::timestamp – '2023-06-01 00:00:00'::timestamp) * RANDOM() AS random_full_week_timestamp;

Помните о необходимости тестирования запросов для разнообразных интервалов времени, регулируя их под конкретные задачи.

Структура: сохраняйте корректность запроса

Чтобы поддерживать идеальную структуру SQL-запроса, следуйте рекомендациям:

Начните с ключевого слова SELECT .

. Выполняйте расчёты внутри инструкции SELECT .

. Используйте скобки для ясности последовательности операций.

Заканчивайте запрос псевдонимом для лучшей читаемости.

Учёт рабочего времени

Если нужно учесть рабочие часы, примените условную логику в запросах:

SQL Скопировать код SELECT ts FROM ( SELECT '2023-01-01'::date + (RANDOM() * ('2023-12-31'::date – '2023-01-01'::date + 1)) AS ts ) AS r WHERE EXTRACT('ISODOW' FROM ts) < 6 AND ts::time BETWEEN '09:00' AND '17:00';

Этот запрос даст возможность выбирать временную метку в рабочие часы с понедельника по пятницу.

Визуализация

Схематическое представление процесса выглядит так:

Капсула времени (🕰️): [Начальная дата 🌅, ..., Конечная дата 🌆]

Выбираем случайный момент так:

SQL Скопировать код SELECT TIMESTAMP 'Начальная дата' + RANDOM() * (EXTRACT(EPOCH FROM TIMESTAMP 'Конечная дата' – TIMESTAMP 'Начальная дата') * INTERVAL '1 second')

Это напоминает лотерею:

🌅-----------🎰-------------🌆 (Случайная билет: 🎟️ = 🕒)

Каждый выбор – это уникальный шанс определить момент в пределах нашей временной капсулы.

Рекомендации по генерации интервалов

Для точных расчётов используйте конвертацию в EPOCH.

Учитывайте часовые пояса, работая с датами и временем.

Проверяйте диапазоны на корректность перед их генерацией, чтобы предотвратить ошибки.

Индексация столбцов с временными метками существенно улучшит производительность запроса.

