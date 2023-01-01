Генерация диапазона дат между двумя датами в SQL Server#SQL для аналитиков #Основы SQL #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Для того чтобы быстро генерировать последовательность дат в SQL, возможно использование рекурсивного общего табличного выражения (CTE). Вот пример кода для SQL Server:
WITH Dates AS (
SELECT CAST('2023-01-01' AS DATE) AS Date
UNION ALL
SELECT DATEADD(DAY, 1, Date)
FROM Dates
WHERE Date < '2023-01-10'
)
SELECT Date FROM Dates
OPTION (MAXRECURSION 0);
Тут вам необходимо заменить даты '2023-01-01' и '2023-01-10' на вашу начальную и конечную даты. В результате выполнения данного запроса вы получите упорядоченную последовательность дат в заданном интервале времени.
Оптимизация генерации диапазонов дат
В случаях с большими диапазонами, более предпочтительным будет использование числовой таблицы вместо рекурсивного CTE. Данный процесс может быть выполнен следующим образом:
Создание числовой таблицы
CREATE TABLE Numbers (Number INT PRIMARY KEY);
WITH tally AS (
SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT NULL)) AS Number
FROM (SELECT 1 UNION ALL SELECT 1 UNION ALL SELECT 1) a CROSS JOIN
(SELECT 1 UNION ALL SELECT 1 UNION ALL SELECT 1) b CROSS JOIN
(SELECT 1 UNION ALL SELECT 1) c
)
INSERT INTO Numbers (Number)
SELECT Number – 1 FROM tally;
Применение числовой таблицы значительно ускоряет генерацию диапазонов дат. Обратите внимание, что в таблице должен быть поддерживаемый уникальный кластеризованный индекс для улучшения производительности извлечения данных.
Генерация дат с применением числовой таблицы
Теперь, когда числовая таблица создана, вы можете выполнить запросы на основе наборов данных для формирования диапазонов дат:
DECLARE @StartDate DATE = '2023-01-01',
@EndDate DATE = '2023-01-10';
SELECT DATEADD(DAY, Number, @StartDate) AS Date
FROM Numbers
WHERE Number <= DATEDIFF(DAY, @StartDate, @EndDate);
Такой подход обеспечивает устойчивую работу запросов, избегая ошибок, связанных с переполнением стека вызовов при рекурсии. Это особенно удобно при работе с большими диапазонами дат.
Визуализация
Можно представить, что последовательность дат — это книги на книжной полке. Каждая книга представляет собой отдельный день в интервале между двумя датами. И, точно так же, как вы упорядоченно располагаете книги на полке, генерация дат в SQL следует определённой последовательности.
Отточенные решения и важные выводы
Использование табличных функций
В случае, когда необходимо регулярно генерировать даты, идеальным выбором будет использование табличной функции:
CREATE FUNCTION dbo.GenerateDateRange
(
@StartDate DATE,
@EndDate DATE
)
RETURNS TABLE AS
RETURN
(
SELECT DATEADD(DAY, Number, @StartDate) AS Date
FROM Numbers
WHERE Number <= DATEDIFF(DAY, @StartDate, @EndDate)
);
Вызов функции осуществляется таким образом:
SELECT * FROM dbo.GenerateDateRange('2023-01-01', '2023-01-10');
Это упрощает использование одной и той же логики в SQL-запросах и делает их более понятными.
Настройка производительности для SQL Server 2008
Для SQL Server 2008 может потребоваться особое регулирование производительности. В таких случаях можно использовать цикл WHILE для генерации последовательных чисел:
DECLARE @StartDate DATE = '2023-01-01',
@EndDate DATE = '2023-01-10',
@CurrentDate DATE = @StartDate;
CREATE TABLE DateRange (Date DATE);
WHILE @CurrentDate <= @EndDate
BEGIN
INSERT INTO DateRange (Date) VALUES (@CurrentDate);
SET @CurrentDate = DATEADD(DAY, 1, @CurrentDate);
END
SELECT * FROM DateRange;
Учтите, что циклы WHILE могут работать медленнее, чем запросы на основе наборов данных, однако они бывают полезны в тех случаях, когда использование числовых таблиц невозможно.
Управление различными интервалами
В случае необходимости работы не с ежедневными интервалами, можно настроить функцию DATEADD так, чтобы генерировать даты с другим шагом:
SELECT DATEADD(WEEK, Number/7, @StartDate) AS Date
FROM Numbers
WHERE Number <= DATEDIFF(DAY, @StartDate, @EndDate);
Таким образом, вы можете формировать последовательности дат с требуемым интервалом между датами.
