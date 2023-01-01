Генерация диапазона дат между двумя датами в SQL Server

Быстрый ответ

Для того чтобы быстро генерировать последовательность дат в SQL, возможно использование рекурсивного общего табличного выражения (CTE). Вот пример кода для SQL Server:

SQL Скопировать код WITH Dates AS ( SELECT CAST('2023-01-01' AS DATE) AS Date UNION ALL SELECT DATEADD(DAY, 1, Date) FROM Dates WHERE Date < '2023-01-10' ) SELECT Date FROM Dates OPTION (MAXRECURSION 0);

Тут вам необходимо заменить даты '2023-01-01' и '2023-01-10' на вашу начальную и конечную даты. В результате выполнения данного запроса вы получите упорядоченную последовательность дат в заданном интервале времени.

Оптимизация генерации диапазонов дат

В случаях с большими диапазонами, более предпочтительным будет использование числовой таблицы вместо рекурсивного CTE. Данный процесс может быть выполнен следующим образом:

Создание числовой таблицы

SQL Скопировать код CREATE TABLE Numbers (Number INT PRIMARY KEY); WITH tally AS ( SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT NULL)) AS Number FROM (SELECT 1 UNION ALL SELECT 1 UNION ALL SELECT 1) a CROSS JOIN (SELECT 1 UNION ALL SELECT 1 UNION ALL SELECT 1) b CROSS JOIN (SELECT 1 UNION ALL SELECT 1) c ) INSERT INTO Numbers (Number) SELECT Number – 1 FROM tally;

Применение числовой таблицы значительно ускоряет генерацию диапазонов дат. Обратите внимание, что в таблице должен быть поддерживаемый уникальный кластеризованный индекс для улучшения производительности извлечения данных.

Генерация дат с применением числовой таблицы

Теперь, когда числовая таблица создана, вы можете выполнить запросы на основе наборов данных для формирования диапазонов дат:

SQL Скопировать код DECLARE @StartDate DATE = '2023-01-01', @EndDate DATE = '2023-01-10'; SELECT DATEADD(DAY, Number, @StartDate) AS Date FROM Numbers WHERE Number <= DATEDIFF(DAY, @StartDate, @EndDate);

Такой подход обеспечивает устойчивую работу запросов, избегая ошибок, связанных с переполнением стека вызовов при рекурсии. Это особенно удобно при работе с большими диапазонами дат.

Визуализация

Можно представить, что последовательность дат — это книги на книжной полке. Каждая книга представляет собой отдельный день в интервале между двумя датами. И, точно так же, как вы упорядоченно располагаете книги на полке, генерация дат в SQL следует определённой последовательности.

Отточенные решения и важные выводы

Использование табличных функций

В случае, когда необходимо регулярно генерировать даты, идеальным выбором будет использование табличной функции:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION dbo.GenerateDateRange ( @StartDate DATE, @EndDate DATE ) RETURNS TABLE AS RETURN ( SELECT DATEADD(DAY, Number, @StartDate) AS Date FROM Numbers WHERE Number <= DATEDIFF(DAY, @StartDate, @EndDate) );

Вызов функции осуществляется таким образом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM dbo.GenerateDateRange('2023-01-01', '2023-01-10');

Это упрощает использование одной и той же логики в SQL-запросах и делает их более понятными.

Настройка производительности для SQL Server 2008

Для SQL Server 2008 может потребоваться особое регулирование производительности. В таких случаях можно использовать цикл WHILE для генерации последовательных чисел:

SQL Скопировать код DECLARE @StartDate DATE = '2023-01-01', @EndDate DATE = '2023-01-10', @CurrentDate DATE = @StartDate; CREATE TABLE DateRange (Date DATE); WHILE @CurrentDate <= @EndDate BEGIN INSERT INTO DateRange (Date) VALUES (@CurrentDate); SET @CurrentDate = DATEADD(DAY, 1, @CurrentDate); END SELECT * FROM DateRange;

Учтите, что циклы WHILE могут работать медленнее, чем запросы на основе наборов данных, однако они бывают полезны в тех случаях, когда использование числовых таблиц невозможно.

Управление различными интервалами

В случае необходимости работы не с ежедневными интервалами, можно настроить функцию DATEADD так, чтобы генерировать даты с другим шагом:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(WEEK, Number/7, @StartDate) AS Date FROM Numbers WHERE Number <= DATEDIFF(DAY, @StartDate, @EndDate);

Таким образом, вы можете формировать последовательности дат с требуемым интервалом между датами.

