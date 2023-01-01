Генерация диапазона чисел SQL: отдельные строки на Яндекс

Генерация диапазона чисел SQL: отдельные строки
Быстрый ответ
Для генерации числовой последовательности в SQL применяется рекурсивное общее табличное выражение (CTE). Мы начинаем с минимального числа и продолжаем увеличивать его на единицу до тех пор, пока не достигнем верхней границы.
Пример генерации последовательности от 1 до 10:
WITH RECURSIVE num_series AS (
SELECT 1 AS num -- Стартовое значение 1
UNION ALL
SELECT num + 1 FROM num_series WHERE num < 10 -- Увеличиваем число на единицу пока не достигнем 10
)
SELECT * FROM num_series; -- Получаем результат
Чтобы сгенерировать другой диапазон, замените
1 и
10 на желаемые стартовое и конечное значения. При этом учтите, что не все СУБД поддерживают рекурсивные запросы.
Основные аспекты и приемы
Работая с числовыми диапазонами, стоит помнить несколько важных моментов:
- Если нет необходимости в отдельной таблице, для эффективной генерации числовой последовательности подойдет сочетание VALUES и JOIN.
- Для широких диапазонов лучше использовать функцию row_number(), так как она обладает высокой производительностью.
- При работе с очень большими числами могут потребоваться типы данных, такие как bigint.
- Если логика генерации числовой последовательности планируется к регулярному использованию, имеет смысл создать табличную функцию.
Функция для генерации числовой последовательности
Если вы хотите реализовать переиспользуемую логику создания числовой последовательности, вы можете определить соответствующую функцию, например, так:
CREATE FUNCTION dbo.GenerateNumberSeries(@Min INT, @Max INT)
RETURNS TABLE AS
RETURN (
WITH RECURSIVE num_series AS (
SELECT @Min AS num -- Начинаем от значения @Min
UNION ALL
SELECT num + 1 FROM num_series WHERE num < @Max -- Инкрементируем до значения @Max
)
SELECT num FROM num_series -- Возвращаем результат
)
Вызов данной функции будет выглядеть следующим образом:
SELECT * FROM dbo.GenerateNumberSeries(1, 1000000); -- Теперь мы можем генерировать последовательности до миллиона чисел!
Визуализация
Можно сравнить генерацию числовой последовательности с постройкой лестницы между двумя этажами:
5 этаж 🏢 (верхняя граница)
|
|---🔢
|
|---🔢
|
|---🔢
|
🏠 1 этаж (нижняя граница) [Уровень земли]
Каждая ступень (🔢) здесь — это число из выбранного нами диапазона.
sql SELECT floornumber FROM generateseries(1, 5) AS t(floor_number); -- Создаем лестницу от 1 до 5
## Альтернативные подходы и их влияние на производительность
Существует несколько других методов создания числовой последовательности, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки:
* **Кросс-соединение** с `master..spt_values` позволит быстро сгенерировать большую числовую последовательность.
* Заранее созданная **таблица со значениями числовой последовательности** позволит быстро создать необходимый ряд чисел.
* Эффективность рекурсивных методов может снижаться с увеличением диапазона, в то время как использование кросс-соединения с `spt_values`, хоть и сложнее в обработке, может оказаться более скоростным.
* Для временных и датных диапазонов рекомендуется применение функций `DATEADD` и `DATEDIFF`.
## Потенциальные проблемы и моменты, на которые стоит обратить внимание
* Важно учитывать максимальный уровень **рекурсии** (`MAXRECURSION`) в вашей СУБД, который может ограничить генерация чисел. Проверьте, что этот параметр соответствует вашим требованиям.
* Помните, что верхняя граница диапазона **включается** в результирующий диапазон.
* Избегайте ошибок типа «**off by one**», когда пропускается или неправильно включается последний элемент диапазона.
* При создании последовательности чисел в **миллионах** обратите внимание на эффективность кода и наличие достаточного объёма памяти для его обработки.
Анна Мельникова
редактор про AI