Генерация диапазона чисел SQL: отдельные строки на Яндекс

Быстрый ответ

Для генерации числовой последовательности в SQL применяется рекурсивное общее табличное выражение (CTE). Мы начинаем с минимального числа и продолжаем увеличивать его на единицу до тех пор, пока не достигнем верхней границы.

Пример генерации последовательности от 1 до 10:

SQL Скопировать код WITH RECURSIVE num_series AS ( SELECT 1 AS num -- Стартовое значение 1 UNION ALL SELECT num + 1 FROM num_series WHERE num < 10 -- Увеличиваем число на единицу пока не достигнем 10 ) SELECT * FROM num_series; -- Получаем результат

Чтобы сгенерировать другой диапазон, замените 1 и 10 на желаемые стартовое и конечное значения. При этом учтите, что не все СУБД поддерживают рекурсивные запросы.

Основные аспекты и приемы

Работая с числовыми диапазонами, стоит помнить несколько важных моментов:

Если нет необходимости в отдельной таблице, для эффективной генерации числовой последовательности подойдет сочетание VALUES и JOIN .

. Для широких диапазонов лучше использовать функцию row_number() , так как она обладает высокой производительностью.

лучше использовать функцию , так как она обладает высокой производительностью. При работе с очень большими числами могут потребоваться типы данных, такие как bigint .

. Если логика генерации числовой последовательности планируется к регулярному использованию, имеет смысл создать табличную функцию.

Функция для генерации числовой последовательности

Если вы хотите реализовать переиспользуемую логику создания числовой последовательности, вы можете определить соответствующую функцию, например, так:

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION dbo.GenerateNumberSeries(@Min INT, @Max INT) RETURNS TABLE AS RETURN ( WITH RECURSIVE num_series AS ( SELECT @Min AS num -- Начинаем от значения @Min UNION ALL SELECT num + 1 FROM num_series WHERE num < @Max -- Инкрементируем до значения @Max ) SELECT num FROM num_series -- Возвращаем результат )

Вызов данной функции будет выглядеть следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM dbo.GenerateNumberSeries(1, 1000000); -- Теперь мы можем генерировать последовательности до миллиона чисел!

Визуализация

Можно сравнить генерацию числовой последовательности с постройкой лестницы между двумя этажами:

5 этаж 🏢 (верхняя граница) | |---🔢 | |---🔢 | |---🔢 | 🏠 1 этаж (нижняя граница) [Уровень земли] Каждая ступень (🔢) здесь — это число из выбранного нами диапазона.

sql SELECT floornumber FROM generateseries(1, 5) AS t(floor_number); -- Создаем лестницу от 1 до 5