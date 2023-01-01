Генерация диапазона чисел SQL: отдельные строки на Яндекс

Быстрый ответ

Для генерации числовой последовательности в SQL применяется рекурсивное общее табличное выражение (CTE). Мы начинаем с минимального числа и продолжаем увеличивать его на единицу до тех пор, пока не достигнем верхней границы.

Пример генерации последовательности от 1 до 10:

WITH RECURSIVE num_series AS (
  SELECT 1 AS num -- Стартовое значение 1
  UNION ALL
  SELECT num + 1 FROM num_series WHERE num < 10 -- Увеличиваем число на единицу пока не достигнем 10
)
SELECT * FROM num_series; -- Получаем результат

Чтобы сгенерировать другой диапазон, замените 1 и 10 на желаемые стартовое и конечное значения. При этом учтите, что не все СУБД поддерживают рекурсивные запросы.

Основные аспекты и приемы

Работая с числовыми диапазонами, стоит помнить несколько важных моментов:

  • Если нет необходимости в отдельной таблице, для эффективной генерации числовой последовательности подойдет сочетание VALUES и JOIN.
  • Для широких диапазонов лучше использовать функцию row_number(), так как она обладает высокой производительностью.
  • При работе с очень большими числами могут потребоваться типы данных, такие как bigint.
  • Если логика генерации числовой последовательности планируется к регулярному использованию, имеет смысл создать табличную функцию.

Функция для генерации числовой последовательности

Если вы хотите реализовать переиспользуемую логику создания числовой последовательности, вы можете определить соответствующую функцию, например, так:

CREATE FUNCTION dbo.GenerateNumberSeries(@Min INT, @Max INT) 
RETURNS TABLE AS
RETURN (
  WITH RECURSIVE num_series AS (
    SELECT @Min AS num -- Начинаем от значения @Min
    UNION ALL
    SELECT num + 1 FROM num_series WHERE num < @Max -- Инкрементируем до значения @Max
  )
  SELECT num FROM num_series -- Возвращаем результат
)

Вызов данной функции будет выглядеть следующим образом:

SELECT * FROM dbo.GenerateNumberSeries(1, 1000000); -- Теперь мы можем генерировать последовательности до миллиона чисел!

Визуализация

Можно сравнить генерацию числовой последовательности с постройкой лестницы между двумя этажами:

5 этаж 🏢 (верхняя граница)
|
|---🔢
|
|---🔢
|
|---🔢
|
🏠 1 этаж (нижняя граница) [Уровень земли]

Каждая ступень (🔢) здесь — это число из выбранного нами диапазона.

sql SELECT floornumber FROM generateseries(1, 5) AS t(floor_number); -- Создаем лестницу от 1 до 5


## Альтернативные подходы и их влияние на производительность

Существует несколько других методов создания числовой последовательности, и у каждого из них есть свои преимущества и недостатки:

* **Кросс-соединение** с `master..spt_values` позволит быстро сгенерировать большую числовую последовательность.
* Заранее созданная **таблица со значениями числовой последовательности** позволит быстро создать необходимый ряд чисел.
* Эффективность рекурсивных методов может снижаться с увеличением диапазона, в то время как использование кросс-соединения с `spt_values`, хоть и сложнее в обработке, может оказаться более скоростным.
* Для временных и датных диапазонов рекомендуется применение функций `DATEADD` и `DATEDIFF`.

## Потенциальные проблемы и моменты, на которые стоит обратить внимание

* Важно учитывать максимальный уровень **рекурсии** (`MAXRECURSION`) в вашей СУБД, который может ограничить генерация чисел. Проверьте, что этот параметр соответствует вашим требованиям.
* Помните, что верхняя граница диапазона **включается** в результирующий диапазон.
* Избегайте ошибок типа «**off by one**», когда пропускается или неправильно включается последний элемент диапазона.
* При создании последовательности чисел в **миллионах** обратите внимание на эффективность кода и наличие достаточного объёма памяти для его обработки.

Анна Мельникова

редактор про AI

