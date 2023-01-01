Функция схожая с coalesce в Excel: заполнение ячейки

Быстрый ответ

COALESCE в SQL возвращает первое непустое значение. В Excel вы можете достичь подобного результата, используя функцию IFERROR вложенным образом. Этот утончённый подход позволяет пошагово проверять ячейки и выбирать первую без ошибок или предусмотреть альтернативный вариант:

excel Скопировать код =IFERROR(A1, IFERROR(B1, "Нет подходящих данных"))

Теперь, освоив основы, давайте проследим, как в Excel можно воссоздать поведение аналогичное COALESCE .

Инструменты Excel для симуляции COALESCE

Создание пользовательской VBA-функции для эффекта COALESCE

Вы можете использовать VBA, чтобы написать функцию Coalesce :

vba Скопировать код Function Coalesce(ParamArray args() As Variant) As Variant Dim cell As Variant For Each cell In args If Not IsEmpty(cell) Then Coalesce = cell ' Мы нашли ценное содержимое, давайте остановимся здесь! 😎 Exit Function End If Next cell Coalesce = "Нет подходящих данных" ' К сожалению, подходящих данных не нашлось... 📦🍴 End Function

Так вы можете применить созданную вами функцию в Excel:

excel Скопировать код =Coalesce(B1, C1, D1)

Обработка сложных диапазонов с помощью стандартных функций Excel

Для работы с определенными диапазонами вы можете использовать стандартные функции Excel. Функции CONCATENATE , TRIM и LEFT помогут вам в этом:

excel Скопировать код =TRIM(LEFT(CONCATENATE(A1 & " ", B1 & " ", C1 & " "), FIND(" ", CONCATENATE(A1 & " ", B1 & " ", C1 & " "))))

В данном примере пробелы используются в качестве разделителей, и первая непустая ячейка будет выведена в результат.

Простой поиск первого непустого значения без использования VBA

Если применение VBA кажется излишним, вы можете использовать функции IF и ISBLANK для быстрого поиска первой непустой ячейки:

excel Скопировать код =IF(ISBLANK(A1), IF(ISBLANK(B1), C1, B1), A1)

Избегайте запутанности вложенных IF

Когда вы столкнетесь с вложенными IF , выберите элегантное сочетание функций LOOKUP и IFERROR :

excel Скопировать код =HLOOKUP(2, 1/(NOT(ISBLANK(A1:F1))), A1:F1)

Эта изящная формула обходит ряд пустых ячеек, упрощая сложные вычисления.

Визуализация

Представьте, что вы наливаете воду в стакан (🥛). Ваша цель — заполнить его до конца, чтобы испытать радость от первого полновесного глотка:

Markdown Скопировать код | Стакан Excel | Команда для наполнения | | -------------------- | ---------------------- | | 🥛💧 (пустой стакан) | =IFERROR(A1, B1) | | 🥛🔵 (первое содержимое) | =IFERROR(A1, IFERROR(B1, "🥛🏆")) |

=IFERROR(A1, B1) открывает Кран A (ячейка A1); если он пустой, функция переключает на Кран B (ячейку B1).

открывает (ячейка A1); если он пустой, функция переключает на (ячейку B1). =IFERROR(A1, IFERROR(B1, "🥛🏆")) проводит проверку ячеек, пока не найдет Требуемую информацию (данные).

Markdown Скопировать код раньше: [🥛💧, 🥛💧, 🥛🔵] # Пустая ячейка теперь: [🥛🔵] # Успех! Найдены данные!

Привнести в Excel дух COALESCE — значит поднять вашу работу с данными на новый уровень, до утоления информационного голода, построив цепь проверки альтернативных вариантов до момента обнаружения данных.

Навигация по сложностям данных

Широкие колонки? Без проблем!

Столкнулись с широкими колонками? Обойдите трудности формул, используя:

vba Скопировать код =Coalesce(A1:Z1)

Указанный метод VBA способен охватить большое количество колонок.

Избегайте проблем перекрывающихся данных

Методы с использованием CONCATENATE и TRIM могут создать риск слияния данных. Используйте непечатные символы в качестве разделителей для долгосрочной защиты ваших данных:

excel Скопировать код =TRIM(CONCATENATE(A1 & CHAR(9), B1 & CHAR(9), C1))

Символ табуляции, редко встречаемый в данных, будет служить безопасным разделителем вашей информации.

