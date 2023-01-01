logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Функция схожая с coalesce в Excel: заполнение ячейки
Перейти

#Excel и Google Sheets  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

COALESCE в SQL возвращает первое непустое значение. В Excel вы можете достичь подобного результата, используя функцию IFERROR вложенным образом. Этот утончённый подход позволяет пошагово проверять ячейки и выбирать первую без ошибок или предусмотреть альтернативный вариант:

excel
Скопировать код
=IFERROR(A1, IFERROR(B1, "Нет подходящих данных"))

Теперь, освоив основы, давайте проследим, как в Excel можно воссоздать поведение аналогичное COALESCE.

Пошаговый план для смены профессии

Инструменты Excel для симуляции COALESCE

Создание пользовательской VBA-функции для эффекта COALESCE

Вы можете использовать VBA, чтобы написать функцию Coalesce:

vba
Скопировать код
Function Coalesce(ParamArray args() As Variant) As Variant
    Dim cell As Variant
    For Each cell In args
        If Not IsEmpty(cell) Then
            Coalesce = cell
            ' Мы нашли ценное содержимое, давайте остановимся здесь! 😎
            Exit Function
        End If
    Next cell
    Coalesce = "Нет подходящих данных" ' К сожалению, подходящих данных не нашлось... 📦🍴
End Function

Так вы можете применить созданную вами функцию в Excel:

excel
Скопировать код
=Coalesce(B1, C1, D1)

Обработка сложных диапазонов с помощью стандартных функций Excel

Для работы с определенными диапазонами вы можете использовать стандартные функции Excel. Функции CONCATENATE, TRIM и LEFT помогут вам в этом:

excel
Скопировать код
=TRIM(LEFT(CONCATENATE(A1 & " ", B1 & " ", C1 & " "), FIND(" ", CONCATENATE(A1 & " ", B1 & " ", C1 & " "))))

В данном примере пробелы используются в качестве разделителей, и первая непустая ячейка будет выведена в результат.

Простой поиск первого непустого значения без использования VBA

Если применение VBA кажется излишним, вы можете использовать функции IF и ISBLANK для быстрого поиска первой непустой ячейки:

excel
Скопировать код
=IF(ISBLANK(A1), IF(ISBLANK(B1), C1, B1), A1)

Избегайте запутанности вложенных IF

Когда вы столкнетесь с вложенными IF, выберите элегантное сочетание функций LOOKUP и IFERROR:

excel
Скопировать код
=HLOOKUP(2, 1/(NOT(ISBLANK(A1:F1))), A1:F1)

Эта изящная формула обходит ряд пустых ячеек, упрощая сложные вычисления.

Визуализация

Представьте, что вы наливаете воду в стакан (🥛). Ваша цель — заполнить его до конца, чтобы испытать радость от первого полновесного глотка:

Markdown
Скопировать код
| Стакан Excel         | Команда для наполнения |
| -------------------- | ---------------------- |
| 🥛💧 (пустой стакан)     | =IFERROR(A1, B1)         |
| 🥛🔵 (первое содержимое)  | =IFERROR(A1, IFERROR(B1, "🥛🏆")) |
  • =IFERROR(A1, B1) открывает Кран A (ячейка A1); если он пустой, функция переключает на Кран B (ячейку B1).
  • =IFERROR(A1, IFERROR(B1, "🥛🏆")) проводит проверку ячеек, пока не найдет Требуемую информацию (данные).
Markdown
Скопировать код
раньше: [🥛💧, 🥛💧, 🥛🔵] # Пустая ячейка
теперь: [🥛🔵]             # Успех! Найдены данные!

Привнести в Excel дух COALESCE — значит поднять вашу работу с данными на новый уровень, до утоления информационного голода, построив цепь проверки альтернативных вариантов до момента обнаружения данных.

Навигация по сложностям данных

Широкие колонки? Без проблем!

Столкнулись с широкими колонками? Обойдите трудности формул, используя:

vba
Скопировать код
=Coalesce(A1:Z1)

Указанный метод VBA способен охватить большое количество колонок.

Избегайте проблем перекрывающихся данных

Методы с использованием CONCATENATE и TRIM могут создать риск слияния данных. Используйте непечатные символы в качестве разделителей для долгосрочной защиты ваших данных:

excel
Скопировать код
=TRIM(CONCATENATE(A1 & CHAR(9), B1 & CHAR(9), C1))

Символ табуляции, редко встречаемый в данных, будет служить безопасным разделителем вашей информации.

Полезные материалы

  1. Как использовать функцию IF в Excel (Простые шаги) — понятное руководство по использованию функции IF.
  2. Справка по функции INDIRECT в Excel | Exceljet — узнайте, как генерировать ссылки на ячейки из текстового значения.
  3. Справка по функции LOOKUP в Excel | Exceljet — научитесь пользоваться функцией LOOKUP для поиска значений по вектору.
  4. Познакомьтесь с XLOOKUP, преемником всеми любимого VLOOKUP — ознакомьтесь с XLOOKUP, современной заменой VLOOKUP.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Что делает функция COALESCE в SQL?
1 / 5

Дмитрий Белозёров

BI-аналитик

Свежие материалы
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTPS
6 сентября 2024
Системные требования для установки Swift
6 сентября 2024

Загрузка...