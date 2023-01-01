Функция схожая с coalesce в Excel: заполнение ячейки
Быстрый ответ
COALESCE в SQL возвращает первое непустое значение. В Excel вы можете достичь подобного результата, используя функцию
IFERROR вложенным образом. Этот утончённый подход позволяет пошагово проверять ячейки и выбирать первую без ошибок или предусмотреть альтернативный вариант:
=IFERROR(A1, IFERROR(B1, "Нет подходящих данных"))
Теперь, освоив основы, давайте проследим, как в Excel можно воссоздать поведение аналогичное
COALESCE.
Инструменты Excel для симуляции COALESCE
Создание пользовательской VBA-функции для эффекта
COALESCE
Вы можете использовать VBA, чтобы написать функцию
Coalesce:
Function Coalesce(ParamArray args() As Variant) As Variant
Dim cell As Variant
For Each cell In args
If Not IsEmpty(cell) Then
Coalesce = cell
' Мы нашли ценное содержимое, давайте остановимся здесь! 😎
Exit Function
End If
Next cell
Coalesce = "Нет подходящих данных" ' К сожалению, подходящих данных не нашлось... 📦🍴
End Function
Так вы можете применить созданную вами функцию в Excel:
=Coalesce(B1, C1, D1)
Обработка сложных диапазонов с помощью стандартных функций Excel
Для работы с определенными диапазонами вы можете использовать стандартные функции Excel. Функции
CONCATENATE,
TRIM и
LEFT помогут вам в этом:
=TRIM(LEFT(CONCATENATE(A1 & " ", B1 & " ", C1 & " "), FIND(" ", CONCATENATE(A1 & " ", B1 & " ", C1 & " "))))
В данном примере пробелы используются в качестве разделителей, и первая непустая ячейка будет выведена в результат.
Простой поиск первого непустого значения без использования VBA
Если применение VBA кажется излишним, вы можете использовать функции
IF и
ISBLANK для быстрого поиска первой непустой ячейки:
=IF(ISBLANK(A1), IF(ISBLANK(B1), C1, B1), A1)
Избегайте запутанности вложенных
IF
Когда вы столкнетесь с вложенными
IF, выберите элегантное сочетание функций
LOOKUP и
IFERROR:
=HLOOKUP(2, 1/(NOT(ISBLANK(A1:F1))), A1:F1)
Эта изящная формула обходит ряд пустых ячеек, упрощая сложные вычисления.
Визуализация
Представьте, что вы наливаете воду в стакан (🥛). Ваша цель — заполнить его до конца, чтобы испытать радость от первого полновесного глотка:
| Стакан Excel | Команда для наполнения |
| -------------------- | ---------------------- |
| 🥛💧 (пустой стакан) | =IFERROR(A1, B1) |
| 🥛🔵 (первое содержимое) | =IFERROR(A1, IFERROR(B1, "🥛🏆")) |
=IFERROR(A1, B1)открывает Кран A (ячейка A1); если он пустой, функция переключает на Кран B (ячейку B1).
=IFERROR(A1, IFERROR(B1, "🥛🏆"))проводит проверку ячеек, пока не найдет Требуемую информацию (данные).
раньше: [🥛💧, 🥛💧, 🥛🔵] # Пустая ячейка
теперь: [🥛🔵] # Успех! Найдены данные!
Привнести в Excel дух
COALESCE — значит поднять вашу работу с данными на новый уровень, до утоления информационного голода, построив цепь проверки альтернативных вариантов до момента обнаружения данных.
Навигация по сложностям данных
Широкие колонки? Без проблем!
Столкнулись с широкими колонками? Обойдите трудности формул, используя:
=Coalesce(A1:Z1)
Указанный метод VBA способен охватить большое количество колонок.
Избегайте проблем перекрывающихся данных
Методы с использованием
CONCATENATE и
TRIM могут создать риск слияния данных. Используйте непечатные символы в качестве разделителей для долгосрочной защиты ваших данных:
=TRIM(CONCATENATE(A1 & CHAR(9), B1 & CHAR(9), C1))
Символ табуляции, редко встречаемый в данных, будет служить безопасным разделителем вашей информации.
Полезные материалы
- Как использовать функцию IF в Excel (Простые шаги) — понятное руководство по использованию функции IF.
- Справка по функции INDIRECT в Excel | Exceljet — узнайте, как генерировать ссылки на ячейки из текстового значения.
- Справка по функции LOOKUP в Excel | Exceljet — научитесь пользоваться функцией LOOKUP для поиска значений по вектору.
- Познакомьтесь с XLOOKUP, преемником всеми любимого VLOOKUP — ознакомьтесь с XLOOKUP, современной заменой VLOOKUP.
Дмитрий Белозёров
BI-аналитик