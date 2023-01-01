Форматирование SQL запросов в Python: удобное логирование#Разное
Быстрый ответ
Чтобы избежать SQL-инъекций в Python, рекомендуется использовать параметризованные запросы. Воспользуйтесь маркерами подстановки вроде
? для SQLite или
%s для MySQL. Для включения в работу вот пример кода:
import sqlite3
conn = sqlite3.connect('database.db') # Соединение с реальной базой данных
cursor = conn.cursor()
placeholder_data = ('johndoe',) # Если в кортеже всего одно значение, то обязательно ставьте запятую!
cursor.execute("SELECT * FROM users WHERE username = ?", placeholder_data)
results = cursor.fetchall()
print(results) # Запрос выполнен успешно, без риска SQL-инъекций!
Обязательно проверьте корректность пути к базе данных, а также внесите нужные изменения в названия таблиц и столбцов под вашу схему. Для правильной обработки параметров важно передавать их даже при одном значении в виде кортежа.
Обеспечение безопасности при использовании f-строк
Для простой интерполяции строк можно воспользоваться f-строками, это поможет обеспечить безопасность ваших SQL-запросов:
flavor = 'chocolate' # Может быть, ваш любимый вкус?
query = f"SELECT * FROM cakes WHERE flavor = {flavor};"
Однако стоит учесть, что данный подход безопасен только в случае, если строки, которые включаются в запрос, не вводятся пользователем.
Создание SQL-строк через конкатенацию в Python
Составление строк в Python с помощью конкатенации упрощает чтение SQL-запросов и исключает необходимость использования обратных слешей для переноса строк:
query = (
"SELECT id, flavor " # Никаких символов '+' и '\\'
"FROM cakes "
"WHERE sweetness > 5 " # Если уровень сладости более 5 — это уже избыточно!
"AND baked_date > '2021-01-01'" # Мы предпочитаем только свежую выпечку!
)
Улучшение читабельности с использованием
Библиотека
sqlparse позволяет улучшить форматирование SQL-запросов в Python, приводя ключевые слова к единому регистру и упрощая восприятие:
import sqlparse
formatted_sql = sqlparse.format(query, reindent=True, keyword_case='upper')
print(formatted_sql) # Получаем аккуратный и функциональный SQL-запрос!
Управление пробелами при помощи
Метод
inspect.cleandoc очень полезен для очистки SQL-запросов от лишних пробелов, особенно при работе с многострочными запросами:
from inspect import cleandoc
query = cleandoc("""
SELECT
id, flavor
FROM
cakes
WHERE
sweetness > 5 AND
baked_date > '2021-01-01'
""")
print(query) # Больше нет лишних пробелов!
Таким образом, вы получаете аккуратный и легко читаемый SQL-запрос.
Соблюдение синтаксиса SQL с помощью стилевого руководства
Соблюдение руководства по стилю SQL значительно улучшает читабельность и структурность ваших запросов. Популярное руководство можно найти здесь: https://github.com/meadmaker/sql-style-guide.
Визуализация
Считайте, что форматирование SQL в Python похоже на составление точного рецепта для идеального торта (🎂):
Ингредиенты:
- 2 чашки данных (📊)
- 3 столовые ложки запросов (🔍)
- Щепотка параметров (📋)
Приготовление:
Совмещайте эти ингредиенты с помощью
.format() или f-строк в Python:
query = "SELECT * FROM cakes WHERE flavor = '{}';".format(flavor)
# или
query = f"SELECT * FROM cakes WHERE flavor = '{flavor}';"
Угощайте свежими и актуальными данными:
🎂 = Идеально обработанные данные без риска SQL-инъекции!
Безопасное выполнение динамического SQL
Для безопасной работы с динамическим SQL следует избегать прямого формирования строк и используйте функцию
text из SQLAlchemy:
from sqlalchemy.sql import text
stmt = text("SELECT * FROM cakes WHERE flavor = :flavor") # Создание требуемого SQL-запроса
stmt = stmt.bindparams(flavor=flavor) # Безопасное связывание параметров
result = engine.execute(stmt) # Выполняем запрос без риска!
Мастерство работы с SQL в Python: шпаргалка
- Параметризация: Защищайте свои запросы от SQL-инъекций с помощью параметризации.
- Конкатенация: Создавайте запросы изящно благодаря элементарной конкатенации строк.
- Форматирование: Правильно используйте f-строки для данных, откуда они бы ни поступали.
- Очистка: Убирайте лишние пробелы в запросах с использованием
inspect.cleandoc.
- Индентация: Сделайте ваш SQL красивым и понятным с
sqlparse.
- Стиль: Соблюдайте стиль SQL для обеспечения понятности и единообразия.
- Выполнение: Используйте
textиз
SQLAlchemyдля безопасного выполнения динамического SQL.
Полезные материалы
- sqlite3 — DB-API 2.0 интерфейс для SQLite — Официальная документация по работе с SQLite в Python.
- PEP 249 – Протокол взаимодействия с базами данных Python версии 2.0 — Стандартный референс по API баз данных в Python.
- Python и библиотеки для работы с SQL – Real Python — Обстоятельное руководство по выбору подходящей SQL-библиотеки для разработки на Python.
- Использование переменных в SQL-запросах в Python – Stack Overflow — Советы от сообщества Stack Overflow о внедрении переменных в SQL-запросы на Python.
- Предотвращение SQL-инъекций – OWASP Cheat Sheet Series — Рекомендации по обеспечению безопасности SQL в Python.
- Наиболее эффективные методы форматирования строк в Python – Real Python — Полезные наработки форматирования строк в SQL-запросах на Python.
- SQLAlchemy – Toolkit для работы с базами данных на Python — Огромный набор возможностей для работы с SQL-базами данных для Python-разработчиков.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы