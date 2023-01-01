logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Форматирование SQL запросов в Python: удобное логирование
Перейти

Форматирование SQL запросов в Python: удобное логирование

#Разное  
Быстрый ответ

Чтобы избежать SQL-инъекций в Python, рекомендуется использовать параметризованные запросы. Воспользуйтесь маркерами подстановки вроде ? для SQLite или %s для MySQL. Для включения в работу вот пример кода:

Python
Скопировать код
import sqlite3

conn = sqlite3.connect('database.db')  # Соединение с реальной базой данных
cursor = conn.cursor()
placeholder_data = ('johndoe',)  # Если в кортеже всего одно значение, то обязательно ставьте запятую!

cursor.execute("SELECT * FROM users WHERE username = ?", placeholder_data)
results = cursor.fetchall()

print(results)  # Запрос выполнен успешно, без риска SQL-инъекций!

Обязательно проверьте корректность пути к базе данных, а также внесите нужные изменения в названия таблиц и столбцов под вашу схему. Для правильной обработки параметров важно передавать их даже при одном значении в виде кортежа.

Обеспечение безопасности при использовании f-строк

Для простой интерполяции строк можно воспользоваться f-строками, это поможет обеспечить безопасность ваших SQL-запросов:

Python
Скопировать код
flavor = 'chocolate'  # Может быть, ваш любимый вкус?
query = f"SELECT * FROM cakes WHERE flavor = {flavor};"

Однако стоит учесть, что данный подход безопасен только в случае, если строки, которые включаются в запрос, не вводятся пользователем.

Создание SQL-строк через конкатенацию в Python

Составление строк в Python с помощью конкатенации упрощает чтение SQL-запросов и исключает необходимость использования обратных слешей для переноса строк:

Python
Скопировать код
query = (
    "SELECT id, flavor "  # Никаких символов '+' и '\\'
    "FROM cakes "
    "WHERE sweetness > 5 "  # Если уровень сладости более 5 — это уже избыточно!
    "AND baked_date > '2021-01-01'"  # Мы предпочитаем только свежую выпечку!
)

Улучшение читабельности с использованием

Библиотека sqlparse позволяет улучшить форматирование SQL-запросов в Python, приводя ключевые слова к единому регистру и упрощая восприятие:

Python
Скопировать код
import sqlparse

formatted_sql = sqlparse.format(query, reindent=True, keyword_case='upper')
print(formatted_sql)  # Получаем аккуратный и функциональный SQL-запрос!

Управление пробелами при помощи

Метод inspect.cleandoc очень полезен для очистки SQL-запросов от лишних пробелов, особенно при работе с многострочными запросами:

Python
Скопировать код
from inspect import cleandoc

query = cleandoc("""
    SELECT
        id, flavor
    FROM
        cakes
    WHERE
        sweetness > 5 AND
        baked_date > '2021-01-01'
""")
print(query)  # Больше нет лишних пробелов!

Таким образом, вы получаете аккуратный и легко читаемый SQL-запрос.

Соблюдение синтаксиса SQL с помощью стилевого руководства

Соблюдение руководства по стилю SQL значительно улучшает читабельность и структурность ваших запросов. Популярное руководство можно найти здесь: https://github.com/meadmaker/sql-style-guide.

Визуализация

Считайте, что форматирование SQL в Python похоже на составление точного рецепта для идеального торта (🎂):

Markdown
Скопировать код
Ингредиенты:
- 2 чашки данных (📊)
- 3 столовые ложки запросов (🔍)
- Щепотка параметров (📋)

Приготовление:

Совмещайте эти ингредиенты с помощью .format() или f-строк в Python:

Python
Скопировать код
query = "SELECT * FROM cakes WHERE flavor = '{}';".format(flavor)
# или
query = f"SELECT * FROM cakes WHERE flavor = '{flavor}';"

Угощайте свежими и актуальными данными:

Markdown
Скопировать код
🎂 = Идеально обработанные данные без риска SQL-инъекции!

Безопасное выполнение динамического SQL

Для безопасной работы с динамическим SQL следует избегать прямого формирования строк и используйте функцию text из SQLAlchemy:

Python
Скопировать код
from sqlalchemy.sql import text

stmt = text("SELECT * FROM cakes WHERE flavor = :flavor")  # Создание требуемого SQL-запроса
stmt = stmt.bindparams(flavor=flavor)  # Безопасное связывание параметров
result = engine.execute(stmt)  # Выполняем запрос без риска!

Мастерство работы с SQL в Python: шпаргалка

  • Параметризация: Защищайте свои запросы от SQL-инъекций с помощью параметризации.
  • Конкатенация: Создавайте запросы изящно благодаря элементарной конкатенации строк.
  • Форматирование: Правильно используйте f-строки для данных, откуда они бы ни поступали.
  • Очистка: Убирайте лишние пробелы в запросах с использованием inspect.cleandoc.
  • Индентация: Сделайте ваш SQL красивым и понятным с sqlparse.
  • Стиль: Соблюдайте стиль SQL для обеспечения понятности и единообразия.
  • Выполнение: Используйте text из SQLAlchemy для безопасного выполнения динамического SQL.

Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

