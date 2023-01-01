Форматирование SQL запросов в Python: удобное логирование

Быстрый ответ

Чтобы избежать SQL-инъекций в Python, рекомендуется использовать параметризованные запросы. Воспользуйтесь маркерами подстановки вроде ? для SQLite или %s для MySQL. Для включения в работу вот пример кода:

Python Скопировать код import sqlite3 conn = sqlite3.connect('database.db') # Соединение с реальной базой данных cursor = conn.cursor() placeholder_data = ('johndoe',) # Если в кортеже всего одно значение, то обязательно ставьте запятую! cursor.execute("SELECT * FROM users WHERE username = ?", placeholder_data) results = cursor.fetchall() print(results) # Запрос выполнен успешно, без риска SQL-инъекций!

Обязательно проверьте корректность пути к базе данных, а также внесите нужные изменения в названия таблиц и столбцов под вашу схему. Для правильной обработки параметров важно передавать их даже при одном значении в виде кортежа.

Обеспечение безопасности при использовании f-строк

Для простой интерполяции строк можно воспользоваться f-строками, это поможет обеспечить безопасность ваших SQL-запросов:

Python Скопировать код flavor = 'chocolate' # Может быть, ваш любимый вкус? query = f"SELECT * FROM cakes WHERE flavor = {flavor};"

Однако стоит учесть, что данный подход безопасен только в случае, если строки, которые включаются в запрос, не вводятся пользователем.

Создание SQL-строк через конкатенацию в Python

Составление строк в Python с помощью конкатенации упрощает чтение SQL-запросов и исключает необходимость использования обратных слешей для переноса строк:

Python Скопировать код query = ( "SELECT id, flavor " # Никаких символов '+' и '\\' "FROM cakes " "WHERE sweetness > 5 " # Если уровень сладости более 5 — это уже избыточно! "AND baked_date > '2021-01-01'" # Мы предпочитаем только свежую выпечку! )

Улучшение читабельности с использованием

Библиотека sqlparse позволяет улучшить форматирование SQL-запросов в Python, приводя ключевые слова к единому регистру и упрощая восприятие:

Python Скопировать код import sqlparse formatted_sql = sqlparse.format(query, reindent=True, keyword_case='upper') print(formatted_sql) # Получаем аккуратный и функциональный SQL-запрос!

Управление пробелами при помощи

Метод inspect.cleandoc очень полезен для очистки SQL-запросов от лишних пробелов, особенно при работе с многострочными запросами:

Python Скопировать код from inspect import cleandoc query = cleandoc(""" SELECT id, flavor FROM cakes WHERE sweetness > 5 AND baked_date > '2021-01-01' """) print(query) # Больше нет лишних пробелов!

Таким образом, вы получаете аккуратный и легко читаемый SQL-запрос.

Соблюдение синтаксиса SQL с помощью стилевого руководства

Соблюдение руководства по стилю SQL значительно улучшает читабельность и структурность ваших запросов. Популярное руководство можно найти здесь: https://github.com/meadmaker/sql-style-guide.

Визуализация

Считайте, что форматирование SQL в Python похоже на составление точного рецепта для идеального торта (🎂):

Markdown Скопировать код Ингредиенты: - 2 чашки данных (📊) - 3 столовые ложки запросов (🔍) - Щепотка параметров (📋) Приготовление:

Совмещайте эти ингредиенты с помощью .format() или f-строк в Python:

Python Скопировать код query = "SELECT * FROM cakes WHERE flavor = '{}';".format(flavor) # или query = f"SELECT * FROM cakes WHERE flavor = '{flavor}';"

Угощайте свежими и актуальными данными:

Markdown Скопировать код 🎂 = Идеально обработанные данные без риска SQL-инъекции!

Безопасное выполнение динамического SQL

Для безопасной работы с динамическим SQL следует избегать прямого формирования строк и используйте функцию text из SQLAlchemy:

Python Скопировать код from sqlalchemy.sql import text stmt = text("SELECT * FROM cakes WHERE flavor = :flavor") # Создание требуемого SQL-запроса stmt = stmt.bindparams(flavor=flavor) # Безопасное связывание параметров result = engine.execute(stmt) # Выполняем запрос без риска!

Мастерство работы с SQL в Python: шпаргалка

Параметризация : Защищайте свои запросы от SQL-инъекций с помощью параметризации.

: Защищайте свои запросы от SQL-инъекций с помощью параметризации. Конкатенация : Создавайте запросы изящно благодаря элементарной конкатенации строк.

: Создавайте запросы изящно благодаря элементарной конкатенации строк. Форматирование : Правильно используйте f-строки для данных, откуда они бы ни поступали.

: Правильно используйте f-строки для данных, откуда они бы ни поступали. Очистка : Убирайте лишние пробелы в запросах с использованием inspect.cleandoc .

: Убирайте лишние пробелы в запросах с использованием . Индентация : Сделайте ваш SQL красивым и понятным с sqlparse .

: Сделайте ваш SQL красивым и понятным с . Стиль : Соблюдайте стиль SQL для обеспечения понятности и единообразия.

: Соблюдайте стиль SQL для обеспечения понятности и единообразия. Выполнение: Используйте text из SQLAlchemy для безопасного выполнения динамического SQL.

Полезные материалы