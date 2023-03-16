Форматирование даты и времени в TSQL: формат ISO 8601#SQL для аналитиков #Работа с датами и временем
Быстрый ответ
Если вам необходимо преобразовать
DATETIME в формат ISO 8601 в T-SQL, воспользуйтесь следующим выражением:
SELECT FORMAT(GETDATE(), 'yyyy-MM-ddTHH:mm:ss') AS ISO8601;
Этот запрос вернет текущее время в формате
"2023-03-16T14:28:23", полностью согласно стандарту ISO 8601.
Визуализация
Для более наглядного представления процесса преобразования используем эмодзи:
📅 ➡️ 🔄 ➡️ 📆
- 📅: исходное значение
DATETIME.
- 🔄: функция
CONVERT, выполняющая изменение формата.
- 📆: результат в формате ISO 8601, готовый к использованию.
Необходимость применения 'CONVERT'
В SQL Server формат ISO 8601 чаще всего используется для представления дат и времени, иногда с указанием временной зоны:
- Стандартный формат:
YYYYMMDDTHHMMSSили
YYYYMMDDTHHMMSSZ
- Расширенный формат:
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSили
YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ— этот формат удобнее для отображения.
Функция
CONVERT — важный инструмент для любого разработчика. Чаще всего она используется со стилями 126 (без указания временной зоны) или 127 (с указанием временной зоны):
SELECT CONVERT(NVARCHAR(30), GETDATE(), 126) AS ISO8601;
-- Преобразует в расширенный формат ISO 8601
SELECT CONVERT(NVARCHAR(30), GETDATE(), 127) AS ISO8601;
-- Возвращает результат со значением временной зоны "Zulu" (UTC+0)
Фокус на производительности
При обработке больших объемов данных важно обеспечить производительность. Хоть и функция
FORMAT кажется удобной, её использование возможно только в T-SQL, начиная с версии 2012.
Для поддержания эффективности работы рекомендуется использовать функцию
CONVERT со стилями 126 и 127:
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 127) as ISO8601;
-- Это эффективное и элегантное решение
Правильное хранение даты и времени
Рекомендуется хранить даты в типах данных SQL Server
DATETIME, применяя форматирование только для отображения данных:
SELECT CONVERT(VARCHAR, your_datetime, 126) AS TimeOnly;
Хранение уже отформатированных дат не желательно, так как это снижает производительность запросов, усложняет индексацию и вычисления.
'YMD' — универсальный формат в T-SQL
При вставке дат рекомендуется использовать формат
YMD, или
YYYY-MM-DD, обеспечивающий безпроблемное принятие данных:
INSERT INTO your_table (date_column) VALUES ('20230316');
Учет временных зон
Для избежания путаницы с временными зонами воспользуйтесь функцией
DATETIMEOFFSET, которая позволяет явным образом задавать смещение временной зоны:
SELECT CONVERT(VARCHAR, your_datetimeoffset, 127) AS ISO8601;
Екатерина Громова
аналитик данных