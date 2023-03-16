Форматирование даты и времени в TSQL: формат ISO 8601

Быстрый ответ

Если вам необходимо преобразовать DATETIME в формат ISO 8601 в T-SQL, воспользуйтесь следующим выражением:

SQL Скопировать код SELECT FORMAT(GETDATE(), 'yyyy-MM-ddTHH:mm:ss') AS ISO8601;

Этот запрос вернет текущее время в формате "2023-03-16T14:28:23" , полностью согласно стандарту ISO 8601.

Необходимость применения 'CONVERT'

В SQL Server формат ISO 8601 чаще всего используется для представления дат и времени, иногда с указанием временной зоны:

Стандартный формат : YYYYMMDDTHHMMSS или YYYYMMDDTHHMMSSZ

: или Расширенный формат: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS или YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ — этот формат удобнее для отображения.

Функция CONVERT — важный инструмент для любого разработчика. Чаще всего она используется со стилями 126 (без указания временной зоны) или 127 (с указанием временной зоны):

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(NVARCHAR(30), GETDATE(), 126) AS ISO8601; -- Преобразует в расширенный формат ISO 8601 SELECT CONVERT(NVARCHAR(30), GETDATE(), 127) AS ISO8601; -- Возвращает результат со значением временной зоны "Zulu" (UTC+0)

Фокус на производительности

При обработке больших объемов данных важно обеспечить производительность. Хоть и функция FORMAT кажется удобной, её использование возможно только в T-SQL, начиная с версии 2012.

Для поддержания эффективности работы рекомендуется использовать функцию CONVERT со стилями 126 и 127:

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 127) as ISO8601; -- Это эффективное и элегантное решение

Правильное хранение даты и времени

Рекомендуется хранить даты в типах данных SQL Server DATETIME , применяя форматирование только для отображения данных:

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(VARCHAR, your_datetime, 126) AS TimeOnly;

Хранение уже отформатированных дат не желательно, так как это снижает производительность запросов, усложняет индексацию и вычисления.

'YMD' — универсальный формат в T-SQL

При вставке дат рекомендуется использовать формат YMD , или YYYY-MM-DD , обеспечивающий безпроблемное принятие данных:

SQL Скопировать код INSERT INTO your_table (date_column) VALUES ('20230316');

Учет временных зон

Для избежания путаницы с временными зонами воспользуйтесь функцией DATETIMEOFFSET , которая позволяет явным образом задавать смещение временной зоны:

SQL Скопировать код SELECT CONVERT(VARCHAR, your_datetimeoffset, 127) AS ISO8601;

