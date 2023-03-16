logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Форматирование даты и времени в TSQL: формат ISO 8601
Перейти

Форматирование даты и времени в TSQL: формат ISO 8601

#SQL для аналитиков  #Работа с датами и временем  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вам необходимо преобразовать DATETIME в формат ISO 8601 в T-SQL, воспользуйтесь следующим выражением:

SQL
Скопировать код
SELECT FORMAT(GETDATE(), 'yyyy-MM-ddTHH:mm:ss') AS ISO8601;

Этот запрос вернет текущее время в формате "2023-03-16T14:28:23", полностью согласно стандарту ISO 8601.

Пошаговый план для смены профессии

Визуализация

Для более наглядного представления процесса преобразования используем эмодзи:

Markdown
Скопировать код
📅 ➡️ 🔄 ➡️ 📆
  • 📅: исходное значение DATETIME.
  • 🔄: функция CONVERT, выполняющая изменение формата.
  • 📆: результат в формате ISO 8601, готовый к использованию.

Необходимость применения 'CONVERT'

В SQL Server формат ISO 8601 чаще всего используется для представления дат и времени, иногда с указанием временной зоны:

  • Стандартный формат: YYYYMMDDTHHMMSS или YYYYMMDDTHHMMSSZ
  • Расширенный формат: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS или YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ — этот формат удобнее для отображения.

Функция CONVERT — важный инструмент для любого разработчика. Чаще всего она используется со стилями 126 (без указания временной зоны) или 127 (с указанием временной зоны):

SQL
Скопировать код
SELECT CONVERT(NVARCHAR(30), GETDATE(), 126) AS ISO8601; 
-- Преобразует в расширенный формат ISO 8601

SELECT CONVERT(NVARCHAR(30), GETDATE(), 127) AS ISO8601; 
-- Возвращает результат со значением временной зоны "Zulu" (UTC+0)

Фокус на производительности

При обработке больших объемов данных важно обеспечить производительность. Хоть и функция FORMAT кажется удобной, её использование возможно только в T-SQL, начиная с версии 2012.

Для поддержания эффективности работы рекомендуется использовать функцию CONVERT со стилями 126 и 127:

SQL
Скопировать код
SELECT CONVERT(VARCHAR, GETDATE(), 127) as ISO8601; 
-- Это эффективное и элегантное решение

Правильное хранение даты и времени

Рекомендуется хранить даты в типах данных SQL Server DATETIME, применяя форматирование только для отображения данных:

SQL
Скопировать код
SELECT CONVERT(VARCHAR, your_datetime, 126) AS TimeOnly;

Хранение уже отформатированных дат не желательно, так как это снижает производительность запросов, усложняет индексацию и вычисления.

'YMD' — универсальный формат в T-SQL

При вставке дат рекомендуется использовать формат YMD, или YYYY-MM-DD, обеспечивающий безпроблемное принятие данных:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO your_table (date_column) VALUES ('20230316');

Учет временных зон

Для избежания путаницы с временными зонами воспользуйтесь функцией DATETIMEOFFSET, которая позволяет явным образом задавать смещение временной зоны:

SQL
Скопировать код
SELECT CONVERT(VARCHAR, your_datetimeoffset, 127) AS ISO8601;

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой запрос в T-SQL преобразует DATETIME в формат ISO 8601?
1 / 5

Екатерина Громова

аналитик данных

Свежие материалы
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Основные принципы работы HTTPS
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024

Загрузка...