Форматирование даты и времени в отчёте SSRS: решение ошибки

Быстрый ответ

Для форматирования даты и времени в отчете сразу используйте функцию Format , применив ее к соответствующему полю данных:

SQL Скопировать код =Format(Fields!DateTimeField.Value, "MM/dd/yyyy HH:mm")

В данном случае формат "MM/dd/yyyy HH:mm" означает: месяц/день/год час:минута в 24-часовом формате. Подстроить эту строку под свои конкретные нужды вы всегда можете, использовав, к примеру, "dd-MM-yyyy" , или "HH:mm:ss" .

Настройка формата даты и времени

24-часовой и 12-часовой форматы

Выберите тот формат времени, который для вас более удобен: 24-часовой или 12-часовой. Для указания AM/PM в 12-часовом формате воспользуйтесь "tt" .

SQL Скопировать код =Format(Fields!DateTimeField.Value, "MM/dd/yyyy hh:mm tt") // Указываем AM/PM в формате 12 часов =Format(Fields!DateTimeField.Value, "MM/dd/yyyy HH:mm") // Для 24-часового формата время точно и чисто

Удаление ведущих нулей

Для удаления нежелательных ведущих нулей в часах или минутах использовать можно сочетание функций Right и CStr :

SQL Скопировать код =Right("0" + CStr(Hour(Fields!DateTimeField.Value)), 2) + ":" + Right("0" + CStr(Minute(Fields!DateTimeField.Value)), 2) // Удаляем ведущие нули

Время выполнения отчета

Следующая строка кода выводит время создания отчета:

SQL Скопировать код =Format(Globals!ExecutionTime, "MM/dd/yyyy HH:mm") // Выводим время создания отчета

Подготовка данных для экспорта в Excel

Если вам нужно обрабатывать данные после их экспорта в Excel, рекомендуется использовать датовые форматы вместо строковых.

Локализация формата (SSRS 2016 и выше)

Если нужно настроить формат дат согласно региональным стандартам, примените локализацию:

SQL Скопировать код =FormatDateTime(Fields!DateTimeField.Value, DateFormat.ShortDate) // Автоматический выбор локализации формата даты

Локализацию рекомендуется настроить как "Gregorian" или "GregorianUSEnglish" для обеспечения однообразия форматов.

Форматирование через свойство числа

Разрешено задавать форматирование даты через свойство "Number" текстового поля, чтобы обеспечить большую консистентность по всему отчету.

Визуализация

Вот как все это смотрится на примере. Время и дату в отчетах лучше всего рассматривать как цифровые отметки времени:

Markdown Скопировать код Исходная отметка времени: 2023-03-15 17:45:00

Форматирование переводит данные в более удобный формат:

plaintext Скопировать код 🕒 Обычный формат: 03/15/2023 5:45 PM 🗓️ Только дата: 15 марта 2023 года 🕰️ Только время: 17:45

SSRS позволяет легко и наглядно преобразовывать данные в понятный и удобный формат.

Продвинутые возможности форматирования

С помощью SSRS можно воспользоваться возможностями форматирования даты и времени, которые предлагает .NET:

"d" для короткого формата даты.

для короткого формата даты. "D" для длинного формата даты.

для длинного формата даты. "t" для короткого формата времени.

для короткого формата времени. "T" для длинного формата времени.

Тут можно выразить максимум детализации, что особенно важно при работе с международными форматами и настройками времени.

Синтаксис – внимание к мелочам!

Очень важно внимательно обращаться к регистру и литералам в строке формата:

Для указания литералов используются одинарные кавычки: "yyyy 'год'" .

. Не путайте: "MMM" (месяцы) и "mm" (минуты).

Совместимость между разными версиями SSRS

Отметим, что версии SSRS могут быть разными, и для каждой может потребоваться свое форматирование. Чтобы быть в курсе новинок, читайте документацию и общайтесь с сообществом.

Полезные материалы