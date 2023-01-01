Фильтрация записей SQL по длине строки: как и правильно

#SQL для аналитиков  #SELECT и выборка данных  #WHERE и фильтрация  
Быстрый ответ

Для фильтрации строк по количеству символов в условии WHERE используются функции LEN или LENGTH.

-- Для SQL Server используйте LEN
SELECT * FROM your_table WHERE LEN(your_column) = desired_length;

-- Для MySQL, PostgreSQL, SQLite применяется LENGTH
SELECT * FROM your_table WHERE LENGTH(your_column) = desired_length;
Практическое применение измерения длины строк в базах данных

Существует ряд задач, в которых измерение длины строк в базах данных играет важную роль. Это может быть анализ данных, валидация или выявление нестандартных значений. Для таких целей предназначены функции LEN() и LENGTH(), позволяющие определить количество символов в строке.

Длина строк с многобайтовыми символами и функция CHAR_LENGTH()

Учтите, что при работе с многобайтовыми символами в MySQL функция LENGTH() может вернуть некорректный результат. В этом случае используйте функцию CHAR_LENGTH():

-- В MySQL для подсчёта многобайтных символов применяется CHAR_LENGTH()
SELECT * FROM your_table WHERE CHAR_LENGTH(your_column) = desired_length;

Совместимость с кодировкой

Важно убедиться, что кодировка вашей базы данных соответствует обрабатываемым данным. Разные кодировки, например, utf8 и latin1, могут по-разному считать длину строки.

Методика подсчёта длины строк в SQL Server при использовании LEN()

В SQL Server функция LEN() игнорирует пробелы в конце строки. Для их корректного учёта следует вручную убирать пробелы при подсчёте длины:

-- В SQL Server с учётом пробелов на конце расчитайте длину строки
SELECT * FROM your_table WHERE LEN(your_column + 'x') – 1 = desired_length;

Различные запросы на длину символов в базах данных

Базы данных предоставляют широкие возможности для работы с длиной строк.

Поиск записей в указанном диапазоне длин

SELECT * FROM your_table WHERE LENGTH(your_column) BETWEEN min_length AND max_length;

Поиск записей вне заданного диапазона длин

SELECT * FROM your_table WHERE LENGTH(your_column) > max_length OR LENGTH(your_column) < min_length;

Условное построение длин

SELECT * FROM your_table 
WHERE (CASE WHEN some_condition THEN LENGTH(your_column) ELSE 0 END) = desired_length;

Обратите внимание: применение LENGTH() в условии WHERE может привести к полному сканированию таблицы, что негативно скажется на производительности. Рекомендуется использовать индексацию по вычисляемой длине для оптимизации запросов.

Визуализация

Визуальное представление часто помогает лучше понять, как работает фильтрация по длине строк.

| Введённая строка | Условие по длине | Результат        |
| ---------------  | ---------------- | --------------   |
| 'SQL'            | WHERE LENGTH = 3 | 📏✅ 'SQL'      |
| 'Query'          | WHERE LENGTH > 4 | 📏✅ 'Query'    |
| 'Data'           | WHERE LENGTH < 4 | 📏❌ Нет результата! |
| 'Information'    | WHERE LENGTH = 11| 📏✅ 'Information' |

Символы:

📏 – Символ измерительной ленты, означающий измерение.
✅ – Условие в `WHERE` выполнилось.
❌ – Условие в `WHERE` не выполнилось.

Советы и рекомендации при работе с длиной символов

Типы данных: VARCHAR и CHAR

Тип данных VARCHAR адаптируется под фактическую длину данных, в то время как CHAR занимает объявленное количество символов независимо от длины данных.

Учёт пробелов в SQL Server

Памятуйте о функции LEN() и замыкающих пробелах в SQL Server. Примените простой подход с добавлением символа и вычитанием единицы:

-- Решаем проблему с пробелами на конце строки
SELECT * FROM your_table WHERE LEN(your_column + '.') – 1 = desired_length;

Обработка NULL значений

Используйте функцию COALESCE для корректной обработки NULL значений:

SELECT * FROM your_table WHERE LENGTH(COALESCE(your_column, '')) = desired_length;

Таким образом, NULL интерпретируются как пустые строки и не искажают логику запроса.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

