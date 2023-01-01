logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Фильтрация таблицы перед LEFT JOIN в SQL: категория D
Перейти

Фильтрация таблицы перед LEFT JOIN в SQL: категория D

#WHERE и фильтрация  #JOIN (соединения таблиц)  #LEFT/RIGHT JOIN  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Если вы стремитесь ускорить и оптимизировать SQL-запрос при использовании LEFT JOIN, рекомендуется воспользоваться подзапросом для предварительного отбора необходимых данных. Такой подход значительно повышает производительность SQL-запросов. Пример можно видеть ниже:

SQL
Скопировать код
SELECT mt.id, mt.value, ft.data
FROM main_table mt
LEFT JOIN (
    SELECT id, data FROM sub_table WHERE condition
    -- Эффективный метод фильтрации данных. Режим оптимизации SQLight включен!
) AS ft ON mt.id = ft.id;

В данном случае таблица main_table (сокращённо mt) объединяется исключительно с теми строками из sub_table (сокращённо ft), которые удовлетворяют условию condition.

Пошаговый план для смены профессии

Паттерны запросов для достижения высокой производительности

Чтобы улучшить производительность SQL-запросов, необходимо использовать следующие методы:

Предварительная фильтрация данных с помощью подзапроса

Применение подзапроса позволяет уменьшить объем данных, которые предстоит объединить, заблаговременно отфильтровав лишнее. Аналогией станет предварительное отбирание необходимого багажа перед поездкой – чем меньше вещей, тем легче в пути.

Структурирование запросов с помощью CTE

Общие Табличные Выражения (CTE) являются временными наборами данных для SQL-запросов и придают читаемость вашим запросам, что облегчает их поддержку, особенно когда структура запроса становится сложной.

Использование вложенных CTE для множественной фильтрации

Вложенные CTE позволяют реализовать многоуровневую фильтрацию данных, что способствует эффективности обработки запросов. Эквивалентом служит запуск многоразовой ракеты в космос! 🚀

Визуализация

Процесс можно представить в следующем виде:

Markdown
Скопировать код
Шаг 1: Отбор блюд (🥗🍤🥩🍕🍦)
  • На первом этапе идет выбор основного блюда до подбора гарнира.
Markdown
Скопировать код
Шаг 2: Фильтрация: выбираем только зелень (🥗)

Далее блюдо присоединяется к гарниру с применением Left Join:

Markdown
Скопировать код
Шаг 3: Процесс Left Join: 🥗💫🍟 (по вашему усмотрению)
  • В качестве гарнира (🍟) выступает та часть данных, которая может присоединяться к основному блюду (🥗), либо оставаться вне вывода.

Таким образом, сначала отбирается основное блюдо, а после присоединяется гарнир.

Продвинутые методы оптимизации фильтрации перед соединением

Перед тем как выполнить SQL-запрос, познакомимся с методами оптимизации на этапе предфильтрации.

Качественное применение условия ON

Условие ON в SQL-запросе позволяет присоединить все строки данных к осуществляемом "объединению" таблиц. Правильное применение этого условия гарантирует полное и аккуратное выполнение операции слияния.

Оптимизация работы с индексами

Стратегическое использование индексов в условиях WHERE подзапросов приводит к ускорению выборки данных, аналогично тому, как правильная работа с пит-стопами на гонках повышает шансы на победу за счёт экономии времени.

Проверка результатов выполнения запроса

После выполнения запроса важно убедиться в корректности полученных данных. Это как проверка прицела после выстрела из лука.

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой подход рекомендуется для оптимизации запросов с LEFT JOIN в SQL?
1 / 5

Софья Овчинникова

аналитик баз данных

