Фильтрация по дате рождения в SQLAlchemy: выборка по возрасту

#Работа с датами и временем  #Базы данных и ORM (SQLAlchemy)  #Дата и время (datetime)  
Быстрый ответ

Для выполнения фильтрации поля с датой в SQLAlchemy примените метод filter к объекту datetime.date. Рассмотрим случай с моделью User и полем даты created_at:

Python
Скопировать код
from your_model import User
from datetime import date

# Выбираем пользователей, зарегистрировавшихся в Новый год 2023.
users = session.query(User).filter(User.created_at == date(2023, 1, 1)).all()

Замените date(2023, 1, 1) на дату, которая вам интересна, и получите список пользователей, зарегистрировавшихся в этот день.

Пошаговый план для смены профессии

Работа с диапазонами дат

Если задача состоит в фильтрации пользователей по диапазону дат, примените метод between, как показано ниже:

Python
Скопировать код
# Ищем пользователей, зарегистрировавшихся в январе 2023 года.
users = session.query(User).filter(
    User.created_at.between(date(2023, 1, 1), date(2023, 1, 31))
).all()

Обязательно проверьте совпадение формата даты с тем, что используется в базе данных. Это поможет избежать появления ошибок.

Работа с временем

Если вам требуется исключительно дата без времени, используйте func.date. Чтобы отбросить время, выполните следующую операцию:

Python
Скопировать код
from sqlalchemy import func

# Нас интересует только дата регистрации.
users = session.query(User).filter(
    func.date(User.created_at) == date(2023, 1, 1)
).all()

Сложные запросы с цепочками фильтров

Для составления сложных запросов с множественными условиями используйте цепочку фильтров:

Python
Скопировать код
from sqlalchemy import and_

# Ищем пользователей, зарегистрировавшихся в январе 2023 года.
users = session.query(User).filter(
    and_(
        User.created_at >= date(2023, 1, 1),
        User.created_at <= date(2023, 1, 31)
    )
).all()

Чтобы контролировать и понимать вывод SQL-запросов, выведите тот на экран:

Python
Скопировать код
# Весь SQL-запрос
print(users)

Работа с промежутками времени

С помощью функции timedelta можно работать с промежутками времени, например, определить даты в прошлом:

Python
Скопировать код
from datetime import timedelta

# Ищем пользователей, рожденных 20 и 30 лет назад.
start_date = date.today() – timedelta(days=365*20)  # 20 лет назад
end_date = date.today() – timedelta(days=365*30)    # 30 лет назад

users = session.query(User).filter(
    User.birth_date.between(end_date, start_date)
).all()

Улучшение вывода данных с помощью Flask-Marshmallow

Для удобного отображения данных запросов во Flask используйте Flask-Marshmallow:

Python
Скопировать код
from flask import jsonify
from your_application import ma

class UserSchema(ma.Schema):
    class Meta:
        fields = ('id', 'username', 'created_at')

# Сериализуем и выводим данные.
user_schema = UserSchema()
users = session.query(User).filter(User.created_at == date(2023, 1, 1)).all()
output = user_schema.dump(users, many=True)
return jsonify(output)

jsonify и schema.dump помогают наглядно представить результаты запроса.

Отладка и проверка

Когда вы фильтруете по датам, всегда уделяйте особое внимание:

  • Включению обоих границ при работе с диапазонами дат.
  • Адекватности операторов сравнения (>=, <=).
  • Логической корректности работы с датами.

Визуализация

Использование SQLAlchemy для фильтрации по датам аналогично отметке важных дат в календаре:

Markdown
Скопировать код
# Фильтрация дат в SQLAlchemy (📅)

Первоначальные записи:        [🔍 Все события]
После применения фильтрации:  [Только события от '2023-01-01' 🔵]
Python
Скопировать код
# Отмечаем событие на '2023-01-01'
filtered_events = session.query(Event).filter(Event.date == '2023-01-01').all()
Markdown
Скопировать код
[📅: 🔍] -> [📅: 🔵]
# Фильтрация помогает сфокусировать внимание!

Полезные материалы

  1. Query API — SQLAlchemy 1.4 Documentation — документация SQLAlchemy по операторам фильтрации.
  2. Selecting Rows with Core or ORM — SQLAlchemy 1.4 Documentation — подробное руководство по методам фильтрации данных в SQLAlchemy.
  3. Type Hierarchy — SQLAlchemy 1.4 Documentation — описание типов дат, времени и интервалов в SQLAlchemy.
  4. Column Elements and Expressions — SQLAlchemy 1.4 Documentation — информация о методах и управляющих операторах для фильтрации данных по дате.
  5. Python strftime reference cheatsheet — шпаргалка по шаблонам форматирования дат в Python.
Милана Усова

разработчик бэкенда

