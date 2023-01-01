Фильтрация по дате рождения в SQLAlchemy: выборка по возрасту

Быстрый ответ

Для выполнения фильтрации поля с датой в SQLAlchemy примените метод filter к объекту datetime.date . Рассмотрим случай с моделью User и полем даты created_at :

Python Скопировать код from your_model import User from datetime import date # Выбираем пользователей, зарегистрировавшихся в Новый год 2023. users = session.query(User).filter(User.created_at == date(2023, 1, 1)).all()

Замените date(2023, 1, 1) на дату, которая вам интересна, и получите список пользователей, зарегистрировавшихся в этот день.

Работа с диапазонами дат

Если задача состоит в фильтрации пользователей по диапазону дат, примените метод between , как показано ниже:

Python Скопировать код # Ищем пользователей, зарегистрировавшихся в январе 2023 года. users = session.query(User).filter( User.created_at.between(date(2023, 1, 1), date(2023, 1, 31)) ).all()

Обязательно проверьте совпадение формата даты с тем, что используется в базе данных. Это поможет избежать появления ошибок.

Работа с временем

Если вам требуется исключительно дата без времени, используйте func.date . Чтобы отбросить время, выполните следующую операцию:

Python Скопировать код from sqlalchemy import func # Нас интересует только дата регистрации. users = session.query(User).filter( func.date(User.created_at) == date(2023, 1, 1) ).all()

Сложные запросы с цепочками фильтров

Для составления сложных запросов с множественными условиями используйте цепочку фильтров:

Python Скопировать код from sqlalchemy import and_ # Ищем пользователей, зарегистрировавшихся в январе 2023 года. users = session.query(User).filter( and_( User.created_at >= date(2023, 1, 1), User.created_at <= date(2023, 1, 31) ) ).all()

Чтобы контролировать и понимать вывод SQL-запросов, выведите тот на экран:

Python Скопировать код # Весь SQL-запрос print(users)

Работа с промежутками времени

С помощью функции timedelta можно работать с промежутками времени, например, определить даты в прошлом:

Python Скопировать код from datetime import timedelta # Ищем пользователей, рожденных 20 и 30 лет назад. start_date = date.today() – timedelta(days=365*20) # 20 лет назад end_date = date.today() – timedelta(days=365*30) # 30 лет назад users = session.query(User).filter( User.birth_date.between(end_date, start_date) ).all()

Улучшение вывода данных с помощью Flask-Marshmallow

Для удобного отображения данных запросов во Flask используйте Flask-Marshmallow:

Python Скопировать код from flask import jsonify from your_application import ma class UserSchema(ma.Schema): class Meta: fields = ('id', 'username', 'created_at') # Сериализуем и выводим данные. user_schema = UserSchema() users = session.query(User).filter(User.created_at == date(2023, 1, 1)).all() output = user_schema.dump(users, many=True) return jsonify(output)

jsonify и schema.dump помогают наглядно представить результаты запроса.

Отладка и проверка

Когда вы фильтруете по датам, всегда уделяйте особое внимание:

Включению обоих границ при работе с диапазонами дат.

Адекватности операторов сравнения ( >= , <= ).

, ). Логической корректности работы с датами.

Визуализация

Использование SQLAlchemy для фильтрации по датам аналогично отметке важных дат в календаре:

Markdown Скопировать код # Фильтрация дат в SQLAlchemy (📅) Первоначальные записи: [🔍 Все события] После применения фильтрации: [Только события от '2023-01-01' 🔵]

Python Скопировать код # Отмечаем событие на '2023-01-01' filtered_events = session.query(Event).filter(Event.date == '2023-01-01').all()

Markdown Скопировать код [📅: 🔍] -> [📅: 🔵] # Фильтрация помогает сфокусировать внимание!

