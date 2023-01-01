Фильтрация DataFrame в Pyspark с помощью оператора IN в SQL

#Анализ данных  #SQL для аналитиков  #WHERE и фильтрация  
Быстрый ответ

Если вам нужно отфильтровать строки в DataFrame PySpark, где определённый столбец включает значения из указанного списка, вы можете использовать метод isin():

Python
Скопировать код
# Список значений для фильтрации
vals = [1, 3, 5]

# Фильтрация DataFrame, где столбец 'col' включает значения из списка 'vals'
filtered_df = df.filter(df['col'].isin(vals))

Такой подход вернёт только строки, значение в которых в столбце 'col' равно 1, 3 или 5.

Работа с различными типами данных и нечувствительность к регистру

Не забывайте, что сравнивать стоит только данные одного типа — целые числа с целыми, строки со строками. Для того чтобы игнорировать регистр при сравнении строк, примените метод lower():

Python
Скопировать код
from pyspark.sql.functions import col, lower

# Пример со списком фруктов
vals_str = ["Apple", "banana", "Cherry"]

# Фильтрация DataFrame с учетом игнорирования регистра
filtered_df_str = df.filter(lower(col("fruit")).isin([x.lower() for x in vals_str]))

Использование broadcast для оптимизации производительности

При работе с длинными списками значений рекомендуется использовать функцию broadcast в Spark, чтобы улучшить производительность:

Python
Скопировать код
from pyspark.sql.functions import broadcast

# Длинный список значений
vals_large = range(10000)

# Используем broadcast для улучшения производительности фильтра
bc_vals = spark.sparkContext.broadcast(list(vals_large))
filtered_df_large = df.filter(col("id").isin(bc_vals.value))

Визуализация

Для наглядности применения фильтра вы можете представить его как ключ, открывающий посредственно нужные вам ценности из тайника:

Markdown
Скопировать код
Содержимое тайника: [💎, 💰, 📿, 🏺, 🗡]
Нужные сокровища: [💰, 🗡]

Фильтр с условием IN подберет нужные ценности:

Python
Скопировать код
df.filter(col("gem").isin(["💰", "🗡"]))

Таким образом, вы получите только необходимые вам сокровища.

Markdown
Скопировать код
Результат: [💰, 🗡]

Использование динамических и безопасных запросов для умного выбора

Метод isin() позволяет вам использовать динамические списки значений и предотвращать возникающие при ручном вводе ошибки:

Python
Скопировать код
# Пусть список значений приходит из некой зашифрованной передачи данных
dynamic_vals = get_dynamic_value_list_somehow()  # Источник этих данных остается в сокровенной тайне

filtered_dynamic_df = df.filter(col("category").isin(dynamic_vals))  # Лишь нужные записи пройдут на нашу секретную вечеринку

Однако проявляйте осторожность при обработке переменных в SQL-коде из-за вероятности возникновения SQL-инъекций и других ошибок.

Проникнитесь с помощью explain

Чтобы понять, как DataFrame выполняет фильтрацию, можно привлечь метод explain():

Python
Скопировать код
# План выполнения запроса
filtered_df.explain()

Анализ полученного плана может помочь в оптимизации запросов.

Фильтры и их отношение к типам данных

Способ записи условий фильтра зависит от типа данных, с которыми вы работаете:

  • Целые числа: значения передаются непосредственно в метод isin().
  • Строки: значения передаются в одинарных кавычках, но чтобы сделать сравнение независимым от регистра, используется lower().

Плавный переход между DSL и SQL

DSL DataFrame предлагает большую гибкость, но если вам привычнее SQL, вы можете создавать временные представления:

Python
Скопировать код
# Создаем временное представление
df.createOrReplaceTempView("df_table")

# Формируем SQL-запрос
query = """SELECT * FROM df_table WHERE col IN (1, 3, 5)"""
result = spark.sql(query)

Работая с динамическими запросами, остерегайтесь возможной уязвимости при использовании SQL по сравнению с DSL.

Полезные материалы

  1. Официальное руководство Databricks по обработке данных в PySpark DataFrames — подробное руководство по применению фильтрации DataFrame в PySpark.
  2. Использование условия IN в PySpark – статья на Medium — практические примеры использования условия IN.
  3. Мастерство фильтрации данных в PySpark – статья на Towards Data Science — подробное руководство по продвинутым стратегиям фильтрации данных в Spark.
  4. Официальная документация Apache Spark по функциям Spark SQL — все функции Spark SQL, включая те, что связаны с условием IN.
Свежие материалы
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024

Загрузка...