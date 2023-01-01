Фильтрация DataFrame в Pyspark с помощью оператора IN в SQL

Быстрый ответ

Если вам нужно отфильтровать строки в DataFrame PySpark, где определённый столбец включает значения из указанного списка, вы можете использовать метод isin() :

Python Скопировать код # Список значений для фильтрации vals = [1, 3, 5] # Фильтрация DataFrame, где столбец 'col' включает значения из списка 'vals' filtered_df = df.filter(df['col'].isin(vals))

Такой подход вернёт только строки, значение в которых в столбце 'col' равно 1, 3 или 5.

Работа с различными типами данных и нечувствительность к регистру

Не забывайте, что сравнивать стоит только данные одного типа — целые числа с целыми, строки со строками. Для того чтобы игнорировать регистр при сравнении строк, примените метод lower() :

Python Скопировать код from pyspark.sql.functions import col, lower # Пример со списком фруктов vals_str = ["Apple", "banana", "Cherry"] # Фильтрация DataFrame с учетом игнорирования регистра filtered_df_str = df.filter(lower(col("fruit")).isin([x.lower() for x in vals_str]))

Использование broadcast для оптимизации производительности

При работе с длинными списками значений рекомендуется использовать функцию broadcast в Spark, чтобы улучшить производительность:

Python Скопировать код from pyspark.sql.functions import broadcast # Длинный список значений vals_large = range(10000) # Используем broadcast для улучшения производительности фильтра bc_vals = spark.sparkContext.broadcast(list(vals_large)) filtered_df_large = df.filter(col("id").isin(bc_vals.value))

Визуализация

Для наглядности применения фильтра вы можете представить его как ключ, открывающий посредственно нужные вам ценности из тайника:

Markdown Скопировать код Содержимое тайника: [💎, 💰, 📿, 🏺, 🗡] Нужные сокровища: [💰, 🗡]

Фильтр с условием IN подберет нужные ценности:

Python Скопировать код df.filter(col("gem").isin(["💰", "🗡"]))

Таким образом, вы получите только необходимые вам сокровища.

Markdown Скопировать код Результат: [💰, 🗡]

Использование динамических и безопасных запросов для умного выбора

Метод isin() позволяет вам использовать динамические списки значений и предотвращать возникающие при ручном вводе ошибки:

Python Скопировать код # Пусть список значений приходит из некой зашифрованной передачи данных dynamic_vals = get_dynamic_value_list_somehow() # Источник этих данных остается в сокровенной тайне filtered_dynamic_df = df.filter(col("category").isin(dynamic_vals)) # Лишь нужные записи пройдут на нашу секретную вечеринку

Однако проявляйте осторожность при обработке переменных в SQL-коде из-за вероятности возникновения SQL-инъекций и других ошибок.

Проникнитесь с помощью explain

Чтобы понять, как DataFrame выполняет фильтрацию, можно привлечь метод explain() :

Python Скопировать код # План выполнения запроса filtered_df.explain()

Анализ полученного плана может помочь в оптимизации запросов.

Фильтры и их отношение к типам данных

Способ записи условий фильтра зависит от типа данных, с которыми вы работаете:

Целые числа : значения передаются непосредственно в метод isin() .

: значения передаются непосредственно в метод . Строки: значения передаются в одинарных кавычках, но чтобы сделать сравнение независимым от регистра, используется lower() .

Плавный переход между DSL и SQL

DSL DataFrame предлагает большую гибкость, но если вам привычнее SQL, вы можете создавать временные представления:

Python Скопировать код # Создаем временное представление df.createOrReplaceTempView("df_table") # Формируем SQL-запрос query = """SELECT * FROM df_table WHERE col IN (1, 3, 5)""" result = spark.sql(query)

Работая с динамическими запросами, остерегайтесь возможной уязвимости при использовании SQL по сравнению с DSL.

