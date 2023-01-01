Ескейпинг одинарных кавычек при вставке в PostgreSQL
Быстрый ответ
Столкнулись со сложностью вставки текста со знаками одинарной кавычки в PostgreSQL? Следующие методы помогут вам справиться с проблемой:
Метод 1: Дублируйте кавычку. Добавьте ещё одну одинарную кавычку там, где она присутствует в тексте. PostgreSQL корректно обработает это и вставит кавычку!
INSERT INTO table_name(column_name) VALUES('John''s apple');
Метод 2: Используйте доллар-квотинг. Оформите текст в
$$, и вам не придётся экранировать одинарные кавычки.
INSERT INTO table_name(column_name) VALUES($$John's apple$$);
Детальнее об этих методах рассказано далее.
Мастерство применения вспомогательных функций
Использование quoteliteral и quotenullable
Функции
quote_literal и
quote_nullable от PostgreSQL надёжно преобразуют ваши строковые литералы.
INSERT INTO table_name(column_name) VALUES(quote_literal('John''s apple'));
Функция
quote_nullable корректно обрабатывает возможность значения null.
Применение параметризации
Защитите себя от SQL-инъекций с помощью параметризованных запросов, используя команды
PREPARE и
EXECUTE.
PREPARE insert_text(text) AS INSERT INTO table_name(column_name) VALUES($1);
EXECUTE insert_text('John''s apple');
Применение функции format для создания динамических запросов
Функция
format — это универсальный инструмент, позволяющий формирующий динамические запросы.
INSERT INTO table_name(column_name) VALUES(format('John%s apple', '%L'));
Формат
%L позволяет корректно обрабатывать кавычки.
Устранение особых случаев
Обработка строк, не соответствующих стандарту
В случае, когда параметр
standard_conforming_strings отключен, парные обратные слеши (
\) становятся обязательными.
INSERT INTO table_name(column_name) VALUES(E'John\\'s apple');
Корректная работа с идентификаторами
При работе с идентификаторами, для избежания синтаксических ошибок и угроз SQL-инъекции, необходимо использовать
quote_ident.
INSERT INTO table_name(quote_ident(column_name)) VALUES('Value');
Визуализация
Вставка текста со знаками одинарной кавычки в PostgreSQL сравнима с процессом продевания нити в иглу:
Нить (🧵) = Ваш текст
Ушко иглы (👁️) = Целевое место для запроса в PostgreSQL
🧵 'O'Brien's Irish Pub' 🧵 // Проблема! Одна одинарная кавычка не укладывается в формат.
Прибегните к двойному кавычкообразованию ('') для легкого прохождения через ушко иглы:
🧵 'O''Brien''s Irish Pub' 🧵 // Вот оно! Текст непринуждённо проходит сквозь узкое пространство!
Неукоснительный этикет PostgreSQL
Избегание нежелательных сюрпризов
Старайтесь избегать ручной конкатенации строк, чтобы предотвратить возможные ошибки.
Правильная настройка – ваш верный союзник
Четкое понимание настроек конфигурации PostgreSQL важно для корректного создания запросов.
Безопасность на первом месте
Не рассчитывайте на экранирование кавычек как защиту от SQL-инъекций. Для безопасной работы с пользовательским вводом используйте параметризованные запросы.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик