Ескейпинг одинарных кавычек при вставке в PostgreSQL

Быстрый ответ

Столкнулись со сложностью вставки текста со знаками одинарной кавычки в PostgreSQL? Следующие методы помогут вам справиться с проблемой:

Метод 1: Дублируйте кавычку. Добавьте ещё одну одинарную кавычку там, где она присутствует в тексте. PostgreSQL корректно обработает это и вставит кавычку!

SQL Скопировать код INSERT INTO table_name(column_name) VALUES('John''s apple');

Метод 2: Используйте доллар-квотинг. Оформите текст в $$ , и вам не придётся экранировать одинарные кавычки.

SQL Скопировать код INSERT INTO table_name(column_name) VALUES($$John's apple$$);

Детальнее об этих методах рассказано далее.

Мастерство применения вспомогательных функций

Использование quoteliteral и quotenullable

Функции quote_literal и quote_nullable от PostgreSQL надёжно преобразуют ваши строковые литералы.

SQL Скопировать код INSERT INTO table_name(column_name) VALUES(quote_literal('John''s apple'));

Функция quote_nullable корректно обрабатывает возможность значения null.

Применение параметризации

Защитите себя от SQL-инъекций с помощью параметризованных запросов, используя команды PREPARE и EXECUTE .

SQL Скопировать код PREPARE insert_text(text) AS INSERT INTO table_name(column_name) VALUES($1); EXECUTE insert_text('John''s apple');

Применение функции format для создания динамических запросов

Функция format — это универсальный инструмент, позволяющий формирующий динамические запросы.

SQL Скопировать код INSERT INTO table_name(column_name) VALUES(format('John%s apple', '%L'));

Формат %L позволяет корректно обрабатывать кавычки.

Устранение особых случаев

Обработка строк, не соответствующих стандарту

В случае, когда параметр standard_conforming_strings отключен, парные обратные слеши ( \ ) становятся обязательными.

SQL Скопировать код INSERT INTO table_name(column_name) VALUES(E'John\\'s apple');

Корректная работа с идентификаторами

При работе с идентификаторами, для избежания синтаксических ошибок и угроз SQL-инъекции, необходимо использовать quote_ident .

SQL Скопировать код INSERT INTO table_name(quote_ident(column_name)) VALUES('Value');

Визуализация

Вставка текста со знаками одинарной кавычки в PostgreSQL сравнима с процессом продевания нити в иглу:

Markdown Скопировать код Нить (🧵) = Ваш текст Ушко иглы (👁️) = Целевое место для запроса в PostgreSQL

🧵 'O'Brien's Irish Pub' 🧵 // Проблема! Одна одинарная кавычка не укладывается в формат.

Markdown Скопировать код Прибегните к двойному кавычкообразованию ('') для легкого прохождения через ушко иглы:

🧵 'O''Brien''s Irish Pub' 🧵 // Вот оно! Текст непринуждённо проходит сквозь узкое пространство!

Неукоснительный этикет PostgreSQL

Избегание нежелательных сюрпризов

Старайтесь избегать ручной конкатенации строк, чтобы предотвратить возможные ошибки.

Правильная настройка – ваш верный союзник

Четкое понимание настроек конфигурации PostgreSQL важно для корректного создания запросов.

Безопасность на первом месте

Не рассчитывайте на экранирование кавычек как защиту от SQL-инъекций. Для безопасной работы с пользовательским вводом используйте параметризованные запросы.

