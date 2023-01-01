Эмуляция функции ROW_NUMBER() в MySQL: решение на примерах
Быстрый ответ
SELECT
*, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY id) AS `row_num`
FROM
your_table;
Функция
ROW_NUMBER() в SQL присваивает уникальные порядковые номера строкам в
your_table, основываясь на их упорядоченности по полю
id. Чтобы менять порядок сортировки, замените
id на нужное поле.
Эмуляция ROW_NUMBER() в ранних версиях MySQL
В версиях MySQL до 8.0 можно было воспользоваться пользовательскими переменными, чтобы обойтись без
ROW_NUMBER(). Вот пример такой эмуляции:
SET @row_number = 0;
SELECT
(@row_number:=@row_number + 1) AS row_num, t.*
FROM
(SELECT * FROM your_table ORDER BY id) AS t;
Здесь каждой строке присваивается порядковый номер путём увеличения переменной на единицу, что позволяет создать эффективный аналог функции
ROW_NUMBER.
Разделение данных на группы
Внутри определённых групп добавим последовательность. Сбросим порядковый номер каждый раз, когда будет меняться значение столбца-разделителя:
SET @row_number = 0;
SELECT *,
(@row_number:=CASE WHEN @prev_value = partition_column THEN @row_number + 1 ELSE 1 END) AS `row_num`,
@prev_value := partition_column
FROM your_table,
(SELECT @prev_value:=NULL) AS init
ORDER BY
partition_column, order_criteria;
Визуализация
Вспомните гонку:
🏁🏃💨----🏃💨----🏃💨---- |🏅 Финишная черта
SELECT name,
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY finish_time ASC) as position
FROM runners;
Результаты после финиша:
| Бегун | Позиция после забега |
|----------|----------------------|
| Джон | 🥇 1 |
| Сара | 🥈 2 |
| Майкл | 🥉 3 |
Как и в случае с гонкой, каждой строке (бегуну) присваивается уникальный номер позиции в соответствии со временем финиша.
Решения для ранних версий MySQL
До появления версии MySQL 8.0 приходилось искать обходные пути, начиная от самосоединений и заканчивая использованием пользовательских переменных. Представим несколько таких методов.
Максимальные значения через самосоединение
Чтобы выделить строку с наибольшим значением в группе, используйте следующее самосоединение:
SELECT a.*
FROM your_table a
LEFT JOIN your_table b
ON a.group_column = b.group_column AND a.rank_criteria < b.rank_criteria
WHERE b.rank_criteria IS NULL;
Логика заключается в том, что, если в той же группе нет другой строки с более высоким рангом, то это и есть строка с максимумом.
Групповой максимум без аналитических функций
Можно найти групповой максимум даже без аналитических функций:
SELECT a.*
FROM your_table a
WHERE
a.rank_criteria = (
SELECT MAX(b.rank_criteria)
FROM your_table b
WHERE a.group_column = b.group_column
);
Сортировка с использованием пользовательских переменных
Создание собственной системы сортировки возможно благодаря переменным:
SELECT
name,
IF(@prev != category, @rn:=1, @rn:=@rn+1) as rank,
@prev:=category as category
FROM
items,
(SELECT @rn:=0, @prev:=NULL) as vars
ORDER BY
category,
value DESC;
Здесь переменная
@rn сбрасывается на 1, если меняется категория, при этом предыдущая категория отслеживается с помощью переменной
@prev.
Мудрости и потенциальные подводные камни
- Важен порядок вывода результатов для корректного ранжирования.
- Будьте аккуратны с пользовательскими переменными в MySQL, они могут привести к сбоям.
- Тестирование кода — залог его надёжности. Уделите внимание граничным значениям, таким как NULL или дубликаты.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы