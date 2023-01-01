Эмуляция функции ROW_NUMBER() в MySQL: решение на примерах

Быстрый ответ

SQL Скопировать код SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY id) AS `row_num` FROM your_table;

Функция ROW_NUMBER() в SQL присваивает уникальные порядковые номера строкам в your_table , основываясь на их упорядоченности по полю id . Чтобы менять порядок сортировки, замените id на нужное поле.

Эмуляция ROW_NUMBER() в ранних версиях MySQL

В версиях MySQL до 8.0 можно было воспользоваться пользовательскими переменными, чтобы обойтись без ROW_NUMBER() . Вот пример такой эмуляции:

SQL Скопировать код SET @row_number = 0; SELECT (@row_number:=@row_number + 1) AS row_num, t.* FROM (SELECT * FROM your_table ORDER BY id) AS t;

Здесь каждой строке присваивается порядковый номер путём увеличения переменной на единицу, что позволяет создать эффективный аналог функции ROW_NUMBER .

Разделение данных на группы

Внутри определённых групп добавим последовательность. Сбросим порядковый номер каждый раз, когда будет меняться значение столбца-разделителя:

SQL Скопировать код SET @row_number = 0; SELECT *, (@row_number:=CASE WHEN @prev_value = partition_column THEN @row_number + 1 ELSE 1 END) AS `row_num`, @prev_value := partition_column FROM your_table, (SELECT @prev_value:=NULL) AS init ORDER BY partition_column, order_criteria;

Визуализация

Вспомните гонку:

Markdown Скопировать код 🏁🏃💨----🏃💨----🏃💨---- |🏅 Финишная черта

SQL Скопировать код SELECT name, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY finish_time ASC) as position FROM runners;

Результаты после финиша:

Markdown Скопировать код | Бегун | Позиция после забега | |----------|----------------------| | Джон | 🥇 1 | | Сара | 🥈 2 | | Майкл | 🥉 3 |

Как и в случае с гонкой, каждой строке (бегуну) присваивается уникальный номер позиции в соответствии со временем финиша.

Решения для ранних версий MySQL

До появления версии MySQL 8.0 приходилось искать обходные пути, начиная от самосоединений и заканчивая использованием пользовательских переменных. Представим несколько таких методов.

Максимальные значения через самосоединение

Чтобы выделить строку с наибольшим значением в группе, используйте следующее самосоединение:

SQL Скопировать код SELECT a.* FROM your_table a LEFT JOIN your_table b ON a.group_column = b.group_column AND a.rank_criteria < b.rank_criteria WHERE b.rank_criteria IS NULL;

Логика заключается в том, что, если в той же группе нет другой строки с более высоким рангом, то это и есть строка с максимумом.

Групповой максимум без аналитических функций

Можно найти групповой максимум даже без аналитических функций:

SQL Скопировать код SELECT a.* FROM your_table a WHERE a.rank_criteria = ( SELECT MAX(b.rank_criteria) FROM your_table b WHERE a.group_column = b.group_column );

Сортировка с использованием пользовательских переменных

Создание собственной системы сортировки возможно благодаря переменным:

SQL Скопировать код SELECT name, IF(@prev != category, @rn:=1, @rn:=@rn+1) as rank, @prev:=category as category FROM items, (SELECT @rn:=0, @prev:=NULL) as vars ORDER BY category, value DESC;

Здесь переменная @rn сбрасывается на 1, если меняется категория, при этом предыдущая категория отслеживается с помощью переменной @prev .

Мудрости и потенциальные подводные камни

Важен порядок вывода результатов для корректного ранжирования.

Будьте аккуратны с пользовательскими переменными в MySQL, они могут привести к сбоям.

Тестирование кода — залог его надёжности. Уделите внимание граничным значениям, таким как NULL или дубликаты.

