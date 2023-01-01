Эмуляция функции group_concat MySQL в SQL Server 2005

Быстрый ответ

Если вам необходим аналог функции GROUP_CONCAT из MySQL в SQL Server 2005, предлагается воспользоваться вложенными запросами и конструкцией FOR XML PATH('') для объединения значений внутри группы. Рассмотрим такой запрос:

SQL Скопировать код SELECT CategoryID, STUFF((SELECT ',' + ProductName FROM Products WHERE CategoryID = p.CategoryID FOR XML PATH('')), 1, 1, '') AS ProductNames FROM Categories AS p GROUP BY CategoryID;

В данном случае для каждого CategoryID формируется список из ProductNames . Функция STUFF используется для удаления первого символа (запятой) в каждой строке. Выражение FOR XML PATH('') служит для преобразования множества строк в одну. Обратите также внимание на функцию STRING_AGG , которая может быть полезной при работе с версиями SQL Server, последующими за 2005 годом.

Учет специальных символов XML

Использование FOR XML PATH('') влечет за собой кодирование символов, специфичных для XML ( & , < , > ), которые преобразуются в соответствии с их HTML-представлением: & , < , > . После конкатенации их значений требуется выполнить декодирование.

SQL Скопировать код SELECT CategoryID, STUFF((SELECT ',' + ProductName FROM Products WHERE CategoryID = p.CategoryID FOR XML PATH(''), TYPE).value('.', 'nvarchar(MAX)'), 1, 1, '') AS ProductNames FROM Categories AS p GROUP BY CategoryID;

Здесь .value('.', 'nvarchar(MAX)') позволяет обработать результат запроса как XML, после чего метод .value выполняет декодирование и преобразует результат в строку типа nvarchar .

Улучшение производительности посредством CLR-агрегатов

CLR-агрегаты предлагаются к использованию для управления большими объемами данных и для увеличения производительности, которая при использовании FOR XML PATH может замедляться. Создание собственной агрегатной функции на .NET может ускорить обработку данных благодаря оптимизации использования памяти и более эффективным вычислениям.

Визуализация

Представьте, что перед вами собрались гости за праздничным столом. У каждого гостя на подносе находится набор фруктов:

Markdown Скопировать код Поднос гостя 1: 🍇🍈🍉 Поднос гостя 2: 🍇🍌🍎 Поднос гостя 3: 🍈🍉🍌

Ваша задача — составить индивидуальную фруктовую корзину для каждого гостя с учетом его выбора фруктов:

SQL Скопировать код SELECT GuestID, FruitBasket = STUFF(( SELECT ', ' + Fruit FROM Banquet WHERE (GuestID = b.GuestID) FOR XML PATH('') ), 1, 2, '') FROM (SELECT DISTINCT GuestID FROM Banquet) AS b

Результат этого запроса в табличной форме будет выглядеть следующим образом:

Markdown Скопировать код | GuestID | FruitBasket | | --------|---------------------| | 1 | 🍇, 🍈, 🍉 | | 2 | 🍇, 🍌, 🍎 | | 3 | 🍈, 🍉, 🍌 |

Таким образом, для каждого гостя мы формируем строку из уникальных фруктов, которые он выбрал, быстро и наглядно! 🎉

Элегантность кода с использованием функций и хранимых процедур

С целью упрощения работы с повторно используемым кодом рекомендуется инкапсулировать логику конкатенации в пользовательские функции (UDF) или хранимые процедуры. Такой подход упрощает процесс, исключая необходимость каждый раз подробно определять сложные запросы с использованием XML PATH.

Продвинутые техники и проверка производительности

Функциональность системы зависит от выбора метода конкатенации в зависимости от своей технической среды. Иногда простые методы могут оказаться более эффективными в определенных ситуациях, нежели сложные. Оптимизация производительности часто основана на выборе оптимального смешивания использования CLR-агрегатов и FOR XML PATH , возможности походу работы ищут и преодолевают замедление, вызванное использованием пользовательских функций.

