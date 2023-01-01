Эквивалент типа данных MySQL Enum в SQL Server 2008

Быстрый ответ

SQL Server не предлагает встроенный тип данных ENUM , однако существует способ его реализовать. Введение справочной таблицы с ограниченными значениями и внешнего ключа в таблице, которая должна использовать данный тип, позволит ограничить значения столбца установленным набором.

Пример кода:

SQL Скопировать код -- Создаем таблицу для допустимых значений CREATE TABLE ColorEnum (Color VARCHAR(20) PRIMARY KEY); -- Добавляем данные в таблицу INSERT INTO ColorEnum (Color) VALUES ('Red'), ('Green'), ('Blue'); -- Создаем основную таблицу с ссылкой на справочник 'Color' CREATE TABLE Products ( ProductID INT PRIMARY KEY, Color VARCHAR(20), CONSTRAINT FK_ColorEnum FOREIGN KEY (Color) REFERENCES ColorEnum(Color) );

Такая структура позволяет обеспечивает соответствие значений в столбце Products.Color тем, что заданы в ColorEnum , функционально повторяя поведение ENUM .

Имитация ENUM с помощью ограничения CHECK

Для более простых случаев можно применить ограничение CHECK , вмещающее все возможные значения непосредственно в определение столбца, что позволяет обойтись без создания отдельной таблицы.

Пример кода:

SQL Скопировать код -- Создание основной таблицы с ограничением CHECK для 'Color' CREATE TABLE Products ( ProductID INT PRIMARY KEY, Color VARCHAR(20) NOT NULL CHECK (Color IN ('Red', 'Green', 'Blue')) );

Ограничения CHECK гарантируют целостность данных, определяя допустимые значения на уровне определения таблицы.

Практическое применение ENUM-подобных структур

При определении подхода к моделированию структур, аналогичных ENUM , следует учитывать следующее:

Производительность: В работе ограничений CHECK отсутствуют соединения, что обычно ускоряет их работу.

В работе ограничений отсутствуют соединения, что обычно ускоряет их работу. Обслуживание: Вспомогательные таблицы упрощают обновление допустимых значений без необходимости изменять структуру основной таблицы.

Вспомогательные таблицы упрощают обновление допустимых значений без необходимости изменять структуру основной таблицы. Целостность данных: Таблицы с внешними ключами обеспечивают надежное соблюдение ограничений данных, в отличие от ограничений CHECK .

Таблицы с внешними ключами обеспечивают надежное соблюдение ограничений данных, в отличие от ограничений . Интеграция: Справочные таблицы можно использовать для автоматического генерирования ENUM кода в .NET с помощью шаблонов T4, повышая безопасность типов.

Визуализация

Markdown Скопировать код MySQL Tools (🧰): Обладает инструментом "ENUM" 🔧 SQL Server Tools (🧳): Не имеет "ENUM" 🔧, взамен предлагает "CHECK CONSTRAINT" 📏 и "LOOKUP TABLE" 🗄️

SQL Server выступает в роли мастера, который осуществляет обходные мане,ры:

Markdown Скопировать код Мастер (👷‍♂️) с "CHECK CONSTRAINT" 📏: - Определяет допустимые значения Мастер (👷‍♂️) с "LOOKUP TABLE" 🗄️: - Размещает значения в отдельной секции

Ожидаемый результат при использовании любого из способов:

Markdown Скопировать код Стремимся к: Ясно определенному набору варантов для столбца [🔵, 🔴, 🔶]

Используя инструментарий SQL Server, можно имитировать функционал ENUM из MySQL. 🛠️✨

Расширенная имитация типа ENUM

Для сложных систем, которые требуют более тонкого управления перечислениями и дополнительных метаданных, можно использовать следующие подходы.

Создание связанных справочных таблиц

SQL Скопировать код CREATE TABLE ColorEnum ( ColorID INT PRIMARY KEY, ColorName VARCHAR(15) NOT NULL, Description VARCHAR(255) ); ALTER TABLE Products ADD ColorID INT, CONSTRAINT FK_ColorEnum FOREIGN KEY (ColorID) REFERENCES ColorEnum(ColorID);

Этот подход обеспечивает дополнительную информацию для каждого значения, как, например, описание или рекомендации по применению.

Создание динамических функций для перечислений

SQL Скопировать код CREATE FUNCTION dbo.GetColors() RETURNS TABLE AS RETURN ( SELECT Color FROM (VALUES ('Red'), ('Green'), ('Blue')) AS ColorSet(Color) );

Функции предоставляют гибкость обращения к значениям ENUM , при этом не влияя на структуру базы данных и производительность.

Полезные материалы