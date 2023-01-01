Экспорт отдельных строк из PostgreSQL в SQL-скрипт#SQL для аналитиков #PostgreSQL #INSERT / UPDATE / DELETE
Быстрый ответ
Для экспорта конкретных строк из таблицы PostgreSQL в формат SQL-скрипта
INSERT лучше всего использовать утилиту
pg_dump:
pg_dump -d YourDBName -U YourUserName --data-only --column-inserts --table=your_table_name --format=plain --where="id = 123" > inserts.sql
В данную команду вы должны вписать имя вашей базы данных (
YourDBName), имя пользователя (
YourUserName), наименование таблицы (
your_table_name) и условие отбора строк (
"id = 123"). Результат выполнения команды – это файл
inserts.sql, включающий требуемые операторы
INSERT.
Создание представлений – краткие рекомендации
Для регулярного экспорта одних и тех же строк целесообразно пользоваться созданием представлений при помощи команды
CREATE VIEW. Это позволит сосредоточиться исключительно на нужных данных:
CREATE VIEW MyView AS SELECT * FROM Your_Table WHERE condition;
После формирования представления экспорт через
pg_dump становится проще, так как опция
--where использоваться уже не нужна:
pg_dump -d YourDBName -U YourUserName --data-only --column-inserts --table=MyView --format=plain > inserts.sql
Один раз – не стандарт. Используем временные таблицы
В случае, когда необходимо выполнить единичный экспорт или предобработку данных, можно применять временные таблицы:
CREATE TEMP TABLE TempTable AS SELECT * FROM Your_Table WHERE condition;
Затем осуществляется экспорт с помощью
pg_dump для
TempTable. Обратите внимание: временная таблица существует только в рамках текущей сессии.
Добавляем Grep в свой инструментарий
Нередко требуется сначала создать скрипт
INSERT для всей таблицы, а потом отфильтровать определённые строки с помощью
grep:
pg_dump -d YourDBName -U YourUserName --data-only --column-inserts --table=TableName --format=plain | \
grep 'PatternYouAreLookingFor' > filtered_inserts.sql
Такой подход дает дополнительный контроль на процессом экспортирования.
Визуализация
Представьте разноцветные кубики LEGO как строки PostgreSQL таблицы. Наша задача — выбрать из них необходимые элементы (🚀🏠🌳) и перенести их в другое место для создания конструкции.
Выбранные элементы превращаются в инструкцию (📜), позволющую в другом месте собрать желаемую структуру.
Переход к использованию команды COPY по умолчанию
Если вы отдаете предпочтение команде
COPY, содержимое таблицы экспортируется в файл формата CSV, который затем преобразуется в операторы
INSERT:
COPY (SELECT * FROM Your_Table WHERE condition) TO '/path/to/output.csv' WITH CSV HEADER;
С помощью внешних утилит CSV-файл можно преобразовать в операторы
INSERT.
Для тех, у кого нет прав суперпользователя
Недостаток привилегий суперпользователя не станет проблемой благодаря команде
\copy в
psql, которая позволяет экспортировать данные на локальный компьютер:
\copy (SELECT * FROM Your_Table WHERE condition) TO '/path/to/Output.csv' WITH CSV HEADER;
Таким образом созданный файл используется для генерации операторов
INSERT, аналогично другим методам экспорта.
Напоминаем о проверке совместимости и устранении конфликтов
Существенно учитывать совместимость с целевой структурой и типами данных при экспорте, особенно если используется
COPY для формирования CSV-файлов и последующих операторов
INSERT. Нужно подстраивать данные под целевые типы и устранять конфликты.
Противостояние титанов: командная строка против GUI при экспорте
Вбор между командной строкой и GUI зависит от желаний пользователя и сложности операций. Для автоматизации и регулярных задач предпочтительнее командная строка, а для более устойчивого визуального взаимодействия подойдёт GUI.
Завершение
Всегда хорошо делать периодические резервные копии, чтобы гарантировать сохранность данных и спокойствие за их возможное восстановление.
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация: 16: COPY — официальная документация PostgreSQL по команде COPY.
- PostgreSQL: Документация: 16: pg_dump — полезные сведения о
pg_dump.
- Пару минут терпения... — дискуссия методов экспорта строк в
INSERT.
- pgAdmin — универсальный набор инструментов для управления PostgreSQL.
- SQL Fiddle — платформа для испытания SQL-запросов.
- Dataedo — утилита для документирования баз данных.
Алина Карпова
инженер по данным