Экспорт отдельных строк из PostgreSQL в SQL-скрипт

Быстрый ответ

Для экспорта конкретных строк из таблицы PostgreSQL в формат SQL-скрипта INSERT лучше всего использовать утилиту pg_dump :

sh
pg_dump -d YourDBName -U YourUserName --data-only --column-inserts --table=your_table_name --format=plain --where="id = 123" > inserts.sql

В данную команду вы должны вписать имя вашей базы данных ( YourDBName ), имя пользователя ( YourUserName ), наименование таблицы ( your_table_name ) и условие отбора строк ( "id = 123" ). Результат выполнения команды – это файл inserts.sql , включающий требуемые операторы INSERT .

Создание представлений – краткие рекомендации

Для регулярного экспорта одних и тех же строк целесообразно пользоваться созданием представлений при помощи команды CREATE VIEW . Это позволит сосредоточиться исключительно на нужных данных:

SQL
CREATE VIEW MyView AS SELECT * FROM Your_Table WHERE condition;

После формирования представления экспорт через pg_dump становится проще, так как опция --where использоваться уже не нужна:

sh
pg_dump -d YourDBName -U YourUserName --data-only --column-inserts --table=MyView --format=plain > inserts.sql

Один раз – не стандарт. Используем временные таблицы

В случае, когда необходимо выполнить единичный экспорт или предобработку данных, можно применять временные таблицы:

SQL
CREATE TEMP TABLE TempTable AS SELECT * FROM Your_Table WHERE condition;

Затем осуществляется экспорт с помощью pg_dump для TempTable . Обратите внимание: временная таблица существует только в рамках текущей сессии.

Добавляем Grep в свой инструментарий

Нередко требуется сначала создать скрипт INSERT для всей таблицы, а потом отфильтровать определённые строки с помощью grep :

sh
pg_dump -d YourDBName -U YourUserName --data-only --column-inserts --table=TableName --format=plain | \
grep 'PatternYouAreLookingFor' > filtered_inserts.sql

Такой подход дает дополнительный контроль на процессом экспортирования.

Визуализация

Представьте разноцветные кубики LEGO как строки PostgreSQL таблицы. Наша задача — выбрать из них необходимые элементы (🚀🏠🌳) и перенести их в другое место для создания конструкции.

Выбранные элементы превращаются в инструкцию (📜), позволющую в другом месте собрать желаемую структуру.

Переход к использованию команды COPY по умолчанию

Если вы отдаете предпочтение команде COPY , содержимое таблицы экспортируется в файл формата CSV, который затем преобразуется в операторы INSERT :

SQL
COPY (SELECT * FROM Your_Table WHERE condition) TO '/path/to/output.csv' WITH CSV HEADER;

С помощью внешних утилит CSV-файл можно преобразовать в операторы INSERT .

Для тех, у кого нет прав суперпользователя

Недостаток привилегий суперпользователя не станет проблемой благодаря команде \copy в psql , которая позволяет экспортировать данные на локальный компьютер:

SQL
\copy (SELECT * FROM Your_Table WHERE condition) TO '/path/to/Output.csv' WITH CSV HEADER;

Таким образом созданный файл используется для генерации операторов INSERT , аналогично другим методам экспорта.

Напоминаем о проверке совместимости и устранении конфликтов

Существенно учитывать совместимость с целевой структурой и типами данных при экспорте, особенно если используется COPY для формирования CSV-файлов и последующих операторов INSERT . Нужно подстраивать данные под целевые типы и устранять конфликты.

Противостояние титанов: командная строка против GUI при экспорте

Вбор между командной строкой и GUI зависит от желаний пользователя и сложности операций. Для автоматизации и регулярных задач предпочтительнее командная строка, а для более устойчивого визуального взаимодействия подойдёт GUI.

Завершение

Всегда хорошо делать периодические резервные копии, чтобы гарантировать сохранность данных и спокойствие за их возможное восстановление.

