Экспорт и импорт данных и схемы SQL Server: руководство#DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Для экспортирования данных из SQL Server в виде скрипта вы можете использовать Мастер создания скриптов в SSMS. Кликаем правой кнопкой мыши на необходимую базу данных, выбираем "Задачи" > "Создать скрипты", указываем требуемые таблицы и устанавливаем параметр "Типы данных для скрипта" в позицию "Только данные". Следуйте рекомендуемым шагам, чтобы сохранить результат в файл или скопировать его в буфер обмена. Затем выполните сгенерированные команды INSERT там, где нужно воспроизвести данные.
-- Простые шаги в SSMS для начинающих:
-- 1. Выберите базу данных > "Задачи" > "Создать скрипты"
-- 2. Укажите таблицы > Установите параметр "Только данные"
-- 3. Сохраните полученный скрипт > Используйте его по предназначению
Использование SSMS на профессиональном уровне
Знание тонкостей создания скриптов в SSMS не требует волшебных навыков. Просто следуйте инструкциям:
Сохранение уникальных идентификаторов (GUID)
Каждая запись в SQL — это уникальный элемент. Важно сохранить GUID/uniqueidentifier для обеспечения целостности данных. Проверьте, что все типы полей включены в скрипт в разделе "Дополнительно" мастера.
Настройка экспорта данных
Забегая вперед, начиная с SSMS 2012, появились дополнительные опции, позволяющие настроить процесс создания скриптов. Вы можете генерировать скрипты для определенных строк, а также подробно настраивать различные ограничения и индексы.
Использование сторонних инструментов
Определенные инструменты, такие как ApexSQL Script и SSMS Toolpack, могут значительно расширить ваш инструментарий благодаря дополнительным функциям для работы с данными.
Модификация и предварительная обработка
Подходите к SQL-скриптам, как к рецепту: у вас есть возможность добавить любые ингредиенты (то есть предварительную обработку), перед исполнением (запуском) скрипта. Не забудьте использовать SET IDENTITY_INSERT и SET NOCOUNT ON для сохранения столбцов IDENTITY.
-- SQL-скрипт – это как рецепт
SET IDENTITY_INSERT Table_EXAMPLE ON;
SET NOCOUNT ON;
-- Вставьте команды INSERT
SET IDENTITY_INSERT Table_EXAMPLE OFF;
Доведение скриптов до идеала
Создание SQL-скриптов — это творчество. Несколько тонких штрихов могут преобразовать скрипт из обычного в идеальный.
Умное составление скриптов
Вам не обязательно следовать шаблону: не стесняйтесь адаптировать скрипт для конкретных задач, например, сохранение идентичности или обработка бинарных данных.
Получение знаний от профессионалов
Изучение опыта узконаправленных специалистов, вроде Даниэля Вассалло, поспособствует вашему профессиональному росту и поможет преодолеть распространенные трудности.
Сохранение целостности
Передача данных с учетом всех внешних ключей, триггеров и элементов безопасности — важная часть процесса, которая обеспечивает структурную целостность вашей базы данных.
Алина Карпова
инженер по данным