Экспорт и импорт данных и схемы SQL Server: руководство

Быстрый ответ

Для экспортирования данных из SQL Server в виде скрипта вы можете использовать Мастер создания скриптов в SSMS. Кликаем правой кнопкой мыши на необходимую базу данных, выбираем "Задачи" > "Создать скрипты", указываем требуемые таблицы и устанавливаем параметр "Типы данных для скрипта" в позицию "Только данные". Следуйте рекомендуемым шагам, чтобы сохранить результат в файл или скопировать его в буфер обмена. Затем выполните сгенерированные команды INSERT там, где нужно воспроизвести данные.

SQL Скопировать код -- Простые шаги в SSMS для начинающих: -- 1. Выберите базу данных > "Задачи" > "Создать скрипты" -- 2. Укажите таблицы > Установите параметр "Только данные" -- 3. Сохраните полученный скрипт > Используйте его по предназначению

Использование SSMS на профессиональном уровне

Знание тонкостей создания скриптов в SSMS не требует волшебных навыков. Просто следуйте инструкциям:

Сохранение уникальных идентификаторов (GUID)

Каждая запись в SQL — это уникальный элемент. Важно сохранить GUID/uniqueidentifier для обеспечения целостности данных. Проверьте, что все типы полей включены в скрипт в разделе "Дополнительно" мастера.

Настройка экспорта данных

Забегая вперед, начиная с SSMS 2012, появились дополнительные опции, позволяющие настроить процесс создания скриптов. Вы можете генерировать скрипты для определенных строк, а также подробно настраивать различные ограничения и индексы.

Использование сторонних инструментов

Определенные инструменты, такие как ApexSQL Script и SSMS Toolpack, могут значительно расширить ваш инструментарий благодаря дополнительным функциям для работы с данными.

Модификация и предварительная обработка

Подходите к SQL-скриптам, как к рецепту: у вас есть возможность добавить любые ингредиенты (то есть предварительную обработку), перед исполнением (запуском) скрипта. Не забудьте использовать SET IDENTITY_INSERT и SET NOCOUNT ON для сохранения столбцов IDENTITY.

SQL Скопировать код -- SQL-скрипт – это как рецепт SET IDENTITY_INSERT Table_EXAMPLE ON; SET NOCOUNT ON; -- Вставьте команды INSERT SET IDENTITY_INSERT Table_EXAMPLE OFF;

Доведение скриптов до идеала

Создание SQL-скриптов — это творчество. Несколько тонких штрихов могут преобразовать скрипт из обычного в идеальный.

Умное составление скриптов

Вам не обязательно следовать шаблону: не стесняйтесь адаптировать скрипт для конкретных задач, например, сохранение идентичности или обработка бинарных данных.

Получение знаний от профессионалов

Изучение опыта узконаправленных специалистов, вроде Даниэля Вассалло, поспособствует вашему профессиональному росту и поможет преодолеть распространенные трудности.

Сохранение целостности

Передача данных с учетом всех внешних ключей, триггеров и элементов безопасности — важная часть процесса, которая обеспечивает структурную целостность вашей базы данных.

