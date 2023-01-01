Экспорт данных из SQL Server: создание INSERT INTO скрипта

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Для экспорта данных из SQL Server в форме операторов INSERT INTO можно использовать инструментарий SSMS: нажмите правой кнопкой мыши на нужной вам базе данных, выберите пункты Задачи > Создать скрипты. Затем укажите таблицы, для которых требуется сформировать скрипты и установите опцию Скрипт данных в положение Так/Да, чтобы генерировать скрипты вставки данных на уровне отдельных записей. Например:

INSERT INTO Employees (Id, Name, Department)
VALUES (1, 'Джон Доу', 'IT'); -- Джон Доу, сотрудник IT-отдела

Настройте процедуру экспорта данных и сценариев так, чтобы она соответствовала вашим требованиям.

Начиная с версии SQL Server 2008 R2, в меню "Создать скрипты" добавлены дополнительные параметры, в том числе "Расширенные настройки". В них есть раздел "Тип данных для создания скрипта", позволяющий выбирать между схемой и данными, только схемой либо только данными. Для более детального скриптинга используйте Codeplex SSMS Addin.

Анализ опций скриптинга

Как в полной мере использовать "Типы данных для скрипта"

Выбор режима Типы данных для скрипта поможет вам в различных сценариях экспорта данных:

  • При переносе данных – используйте Только данные.
  • Для создания дубликата структуры таблицы – выберите Только схему.
  • Для полного дублирования таблицы – проявит себя Схема и данные.

Умелый выбор опции экономит время при составлении скриптов.

Преимущества Codeplex SSMS Addin

Хотите расширить возможности SSMS? Попробуйте Codeplex SSMS Addin, который предлагает дополнительные функции:

  • Продвинутый скриптинг – делает ваши сценарии более мощными.
  • Функции быстрого поиска – решает проблему долгого просмотра кода.
  • Интуитивный интерфейс – создание скриптов станет еще удобнее.

Этот инструмент – настоящая находка для администраторов баз данных и разработчиков.

Визуализация

Процесс экспорта данных в операторы INSERT INTO можно сравнить с созданием текстового отпечатка:

🎨 Изначальный объект (Данные в SQL Server):      🖼🎨📊
🔍 Фотографирование (Генерация INSERT-скриптов): 📃✂️🖌️
INSERT INTO Table (Column1, Column2) VALUES (Value1, Value2);
-- Готовим данные для публикации!
🖌️ Распространение (Репликация данных): 🌍🎨🖼️

Скрипты INSERT перенесут данные в любую часть мира (в другую базу данных)! 🌐✨

Подготовка к выполнению

Перед запуском скрипта убедитесь в следующем:

  • Вы экспортируете нужные таблицы.
  • Ваши настройки скриптинга соответствуют задаче, включая выбор формата вывода.
  • Параметр Скрипт данных установлен в Да.

Сводная страница в SSMS поможет контролировать все параметры и избегать неприятных сюрпризов.

Индикатор успешности – отчет после выполнения

После создания скрипта SSMS представит отчет об выполнении. Что проверить?

  • Включены ли все требуемые таблицы и строки.
  • Присутствуют ли ошибки, которые могут помешать.
  • Соответствует ли формат и путь сохранения вашим настройкам.

Отчет поможет убедиться в корректности выполненных действий.

Настройка результата – ваши данные, ваш выбор

Выбор формата и способа сохранения скрипта – это ваша задача. Учет следующих параметров обеспечит гладкий перенос данных:

  • Кодировку файла – для корректного чтения данных.
  • Правила именования – для удобной организации скриптов.
  • Место сохранения – будь то локальный диск, сетевая папка или облачное хранилище.

Полезные материалы

  1. Создание скриптов в SQL Server Management Studio (SSMS) — руководство по генерации скриптов INSERT через SSMS.
  2. Утилита bcp – SQL Server — упрощение процесса массового экспорта и импорта данных.
  3. Запуск мастера импорта и экспорта SQL Server — подробное руководство по передаче данных.
  4. SQL Server Management Studio (SSMS) — обзор возможностей SSMS.
  5. SqlPackage – SQL Server — управление данными на уровне приложений и экспорт с помощью SqlPackage.
Екатерина Громова

аналитик данных

Свежие материалы
Установка Swift на macOS: Пошаговое руководство
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024

Загрузка...