Экспорт данных из SQL Server: создание INSERT INTO скрипта

Быстрый ответ

Для экспорта данных из SQL Server в форме операторов INSERT INTO можно использовать инструментарий SSMS: нажмите правой кнопкой мыши на нужной вам базе данных, выберите пункты Задачи > Создать скрипты. Затем укажите таблицы, для которых требуется сформировать скрипты и установите опцию Скрипт данных в положение Так/Да, чтобы генерировать скрипты вставки данных на уровне отдельных записей. Например:

SQL Скопировать код INSERT INTO Employees (Id, Name, Department) VALUES (1, 'Джон Доу', 'IT'); -- Джон Доу, сотрудник IT-отдела

Настройте процедуру экспорта данных и сценариев так, чтобы она соответствовала вашим требованиям.

Начиная с версии SQL Server 2008 R2, в меню "Создать скрипты" добавлены дополнительные параметры, в том числе "Расширенные настройки". В них есть раздел "Тип данных для создания скрипта", позволяющий выбирать между схемой и данными, только схемой либо только данными. Для более детального скриптинга используйте Codeplex SSMS Addin.

Анализ опций скриптинга

Как в полной мере использовать "Типы данных для скрипта"

Выбор режима Типы данных для скрипта поможет вам в различных сценариях экспорта данных:

При переносе данных – используйте Только данные.

– используйте Только данные. Для создания дубликата структуры таблицы – выберите Только схему.

– выберите Только схему. Для полного дублирования таблицы – проявит себя Схема и данные.

Умелый выбор опции экономит время при составлении скриптов.

Преимущества Codeplex SSMS Addin

Хотите расширить возможности SSMS? Попробуйте Codeplex SSMS Addin, который предлагает дополнительные функции:

Продвинутый скриптинг – делает ваши сценарии более мощными.

– делает ваши сценарии более мощными. Функции быстрого поиска – решает проблему долгого просмотра кода.

– решает проблему долгого просмотра кода. Интуитивный интерфейс – создание скриптов станет еще удобнее.

Этот инструмент – настоящая находка для администраторов баз данных и разработчиков.

Визуализация

Процесс экспорта данных в операторы INSERT INTO можно сравнить с созданием текстового отпечатка:

Подготовка к выполнению

Перед запуском скрипта убедитесь в следующем:

Вы экспортируете нужные таблицы .

. Ваши настройки скриптинга соответствуют задаче, включая выбор формата вывода.

соответствуют задаче, включая выбор формата вывода. Параметр Скрипт данных установлен в Да.

Сводная страница в SSMS поможет контролировать все параметры и избегать неприятных сюрпризов.

Индикатор успешности – отчет после выполнения

После создания скрипта SSMS представит отчет об выполнении. Что проверить?

Включены ли все требуемые таблицы и строки .

. Присутствуют ли ошибки , которые могут помешать.

, которые могут помешать. Соответствует ли формат и путь сохранения вашим настройкам.

Отчет поможет убедиться в корректности выполненных действий.

Настройка результата – ваши данные, ваш выбор

Выбор формата и способа сохранения скрипта – это ваша задача. Учет следующих параметров обеспечит гладкий перенос данных:

Кодировку файла – для корректного чтения данных.

– для корректного чтения данных. Правила именования – для удобной организации скриптов.

– для удобной организации скриптов. Место сохранения – будь то локальный диск, сетевая папка или облачное хранилище.

