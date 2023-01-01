Экспорт данных из SQL Server: создание INSERT INTO скрипта
Быстрый ответ
Для экспорта данных из SQL Server в форме операторов
INSERT INTO можно использовать инструментарий SSMS: нажмите правой кнопкой мыши на нужной вам базе данных, выберите пункты Задачи > Создать скрипты. Затем укажите таблицы, для которых требуется сформировать скрипты и установите опцию Скрипт данных в положение Так/Да, чтобы генерировать скрипты вставки данных на уровне отдельных записей. Например:
INSERT INTO Employees (Id, Name, Department)
VALUES (1, 'Джон Доу', 'IT'); -- Джон Доу, сотрудник IT-отдела
Настройте процедуру экспорта данных и сценариев так, чтобы она соответствовала вашим требованиям.
Начиная с версии SQL Server 2008 R2, в меню "Создать скрипты" добавлены дополнительные параметры, в том числе "Расширенные настройки". В них есть раздел "Тип данных для создания скрипта", позволяющий выбирать между схемой и данными, только схемой либо только данными. Для более детального скриптинга используйте Codeplex SSMS Addin.
Анализ опций скриптинга
Как в полной мере использовать "Типы данных для скрипта"
Выбор режима Типы данных для скрипта поможет вам в различных сценариях экспорта данных:
- При переносе данных – используйте Только данные.
- Для создания дубликата структуры таблицы – выберите Только схему.
- Для полного дублирования таблицы – проявит себя Схема и данные.
Умелый выбор опции экономит время при составлении скриптов.
Преимущества Codeplex SSMS Addin
Хотите расширить возможности SSMS? Попробуйте Codeplex SSMS Addin, который предлагает дополнительные функции:
- Продвинутый скриптинг – делает ваши сценарии более мощными.
- Функции быстрого поиска – решает проблему долгого просмотра кода.
- Интуитивный интерфейс – создание скриптов станет еще удобнее.
Этот инструмент – настоящая находка для администраторов баз данных и разработчиков.
Визуализация
Процесс экспорта данных в операторы INSERT INTO можно сравнить с созданием текстового отпечатка:
🎨 Изначальный объект (Данные в SQL Server): 🖼🎨📊
🔍 Фотографирование (Генерация INSERT-скриптов): 📃✂️🖌️
INSERT INTO Table (Column1, Column2) VALUES (Value1, Value2);
-- Готовим данные для публикации!
🖌️ Распространение (Репликация данных): 🌍🎨🖼️
Скрипты INSERT перенесут данные в любую часть мира (в другую базу данных)! 🌐✨
Подготовка к выполнению
Перед запуском скрипта убедитесь в следующем:
- Вы экспортируете нужные таблицы.
- Ваши настройки скриптинга соответствуют задаче, включая выбор формата вывода.
- Параметр Скрипт данных установлен в Да.
Сводная страница в SSMS поможет контролировать все параметры и избегать неприятных сюрпризов.
Индикатор успешности – отчет после выполнения
После создания скрипта SSMS представит отчет об выполнении. Что проверить?
- Включены ли все требуемые таблицы и строки.
- Присутствуют ли ошибки, которые могут помешать.
- Соответствует ли формат и путь сохранения вашим настройкам.
Отчет поможет убедиться в корректности выполненных действий.
Настройка результата – ваши данные, ваш выбор
Выбор формата и способа сохранения скрипта – это ваша задача. Учет следующих параметров обеспечит гладкий перенос данных:
- Кодировку файла – для корректного чтения данных.
- Правила именования – для удобной организации скриптов.
- Место сохранения – будь то локальный диск, сетевая папка или облачное хранилище.
Полезные материалы
- Создание скриптов в SQL Server Management Studio (SSMS) — руководство по генерации скриптов INSERT через SSMS.
- Утилита bcp – SQL Server — упрощение процесса массового экспорта и импорта данных.
- Запуск мастера импорта и экспорта SQL Server — подробное руководство по передаче данных.
- SQL Server Management Studio (SSMS) — обзор возможностей SSMS.
- SqlPackage – SQL Server — управление данными на уровне приложений и экспорт с помощью SqlPackage.
Екатерина Громова
аналитик данных