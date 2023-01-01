Экспорт базы данных MySQL одним запросом: как в phpMyAdmin

Быстрый ответ

Для создания индивидуализированной выгрузки (дампа) данных MySQL воспользуйтесь параметром --where в команде mysqldump . Например, чтобы экспортировать данные пользователей, добавленных в 2023 году, примените следующую команду:

mysqldump -u user -p database user --where="created_at >= '2023-01-01'" > user_dump2023.sql

Адаптируйте параметры user , database и дату под свои потребности. Для экспорта записей, удовлетворяющих определённому SQL-запросу, используйте команду:

mysql -u user -p -e "SELECT * FROM myTable WHERE condition" database > myQueryResult.txt

Разбор команд для выборочной выгрузки строк

Выгрузка конкретных строк

mysqldump полезен при создании бэкапа отдельных битов таблицы. Опция --where выгружает строки, соответствующие заданному критерию:

Bash Скопировать код mysqldump -u user -p --databases myDatabase --tables myTable --where="myColumn > 200" > selectiveDump.sql

Исключение структуры таблицы при выгрузке

Если вам необходим дамп только с данными, воспользуйтесь параметром --no-create-info :

Bash Скопировать код mysqldump -u user -p --no-create-info myDatabase myTable > dataDump.sql

Основы устанавления соединения с базой данных

При подключении к базе данных не забудьте указать хост, имя пользователя и пароль:

Bash Скопировать код mysqldump -h myHost -u myUser -pMyPassword myDatabase > databaseDump.sql

Экспорт ограниченного числа записей

Если вам нужно экспортировать только определенное количество записей, используйте параметр --where :

Bash Скопировать код mysqldump -u user -p myDatabase myTable --where="1 ORDER BY myColumn DESC LIMIT 100" > limitedDump.sql

Визуализация выгрузки данных

Представьте, что у нас есть библиотека (📚), и нам нужны только книги по теме "MySQL":

SQL Скопировать код SELECT * FROM library WHERE topic = 'MySQL';

Библиотекарь обрабатывает наш запрос следующим образом:

Markdown Скопировать код Исходный список: [📕 SQL, 📘 PHP, 📙 JavaScript, 📒 MySQL] Результат: [📒 MySQL]

И вуаля, перед нами книга, которая нам нужна!

Особенности различных опций выгрузки данных

Эмуляция интерфейса phpMyAdmin

Хотите работать в командной строке, при этом обладая всеми преимуществами графического интерфейса phpMyAdmin? Параметры команды mysqldump позволяют это реализовать:

Bash Скопировать код mysqldump -u user -p --no-create-info --complete-insert database table > phpMyAdminStyle.sql

Выгрузка данных в формат CSV

Для представления данных в виде таблицы, используйте команду SELECT INTO OUTFILE :

SQL Скопировать код SELECT * INTO OUTFILE '/path/to/file.csv' FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"' LINES TERMINATED BY '

' FROM myTable;

Отличие команд 'mysqldump' и 'SELECT'

Команда mysqldump задумана для обеспечения целостности баз данных, в то время как SELECT применяется для отображения содержимого данных.

Работа с большими объемами данных

Когда дело касается операций с большими базами данных, лучше всего использовать утилиты mydumper и myloader , гарантирующие ускоренную многопоточную обработку и восстановление данных.

Различные сценарии создания резервных копий

Создание бэкапа всей базы данных

Для получения полного бэкапа вашей базы данных выполните следующую команду:

Bash Скопировать код mysqldump -u user -p --databases myDatabase > fullDatabaseDump.sql

Миграция данных между серверами

Для того чтобы перенести данные из одной базы в другую на разных серверах, примените следующую команду:

Bash Скопировать код mysqldump -u user -p myDatabase | mysql -h otherHost -u user -p -D myDatabase

Защита конфиденциальных данных

При работе с чувствительными данными рекомендуется использовать утилиту gzip для шифровки и сжатия SQL-выгрузок:

Bash Скопировать код mysqldump -u user -p myDatabase | gzip > databaseDump.sql.gz

