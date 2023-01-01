Экспорт базы данных MySQL одним запросом: как в phpMyAdmin#Основы SQL #MySQL / MariaDB
Быстрый ответ
Для создания индивидуализированной выгрузки (дампа) данных MySQL воспользуйтесь параметром
--where в команде
mysqldump. Например, чтобы экспортировать данные пользователей, добавленных в 2023 году, примените следующую команду:
mysqldump -u user -p database user --where="created_at >= '2023-01-01'" > user_dump2023.sql
Адаптируйте параметры
user,
database и дату под свои потребности. Для экспорта записей, удовлетворяющих определённому SQL-запросу, используйте команду:
mysql -u user -p -e "SELECT * FROM myTable WHERE condition" database > myQueryResult.txt
Разбор команд для выборочной выгрузки строк
Выгрузка конкретных строк
mysqldump полезен при создании бэкапа отдельных битов таблицы. Опция
--where выгружает строки, соответствующие заданному критерию:
mysqldump -u user -p --databases myDatabase --tables myTable --where="myColumn > 200" > selectiveDump.sql
Исключение структуры таблицы при выгрузке
Если вам необходим дамп только с данными, воспользуйтесь параметром
--no-create-info:
mysqldump -u user -p --no-create-info myDatabase myTable > dataDump.sql
Основы устанавления соединения с базой данных
При подключении к базе данных не забудьте указать хост, имя пользователя и пароль:
mysqldump -h myHost -u myUser -pMyPassword myDatabase > databaseDump.sql
Экспорт ограниченного числа записей
Если вам нужно экспортировать только определенное количество записей, используйте параметр
--where:
mysqldump -u user -p myDatabase myTable --where="1 ORDER BY myColumn DESC LIMIT 100" > limitedDump.sql
Визуализация выгрузки данных
Представьте, что у нас есть библиотека (📚), и нам нужны только книги по теме "MySQL":
SELECT * FROM library WHERE topic = 'MySQL';
Библиотекарь обрабатывает наш запрос следующим образом:
Исходный список: [📕 SQL, 📘 PHP, 📙 JavaScript, 📒 MySQL]
Результат: [📒 MySQL]
И вуаля, перед нами книга, которая нам нужна!
Особенности различных опций выгрузки данных
Эмуляция интерфейса phpMyAdmin
Хотите работать в командной строке, при этом обладая всеми преимуществами графического интерфейса phpMyAdmin? Параметры команды
mysqldump позволяют это реализовать:
mysqldump -u user -p --no-create-info --complete-insert database table > phpMyAdminStyle.sql
Выгрузка данных в формат CSV
Для представления данных в виде таблицы, используйте команду
SELECT INTO OUTFILE:
SELECT * INTO OUTFILE '/path/to/file.csv'
FIELDS TERMINATED BY ',' ENCLOSED BY '"'
LINES TERMINATED BY '\n'
FROM myTable;
Отличие команд 'mysqldump' и 'SELECT'
Команда
mysqldump задумана для обеспечения целостности баз данных, в то время как
SELECT применяется для отображения содержимого данных.
Работа с большими объемами данных
Когда дело касается операций с большими базами данных, лучше всего использовать утилиты
mydumper и
myloader, гарантирующие ускоренную многопоточную обработку и восстановление данных.
Различные сценарии создания резервных копий
Создание бэкапа всей базы данных
Для получения полного бэкапа вашей базы данных выполните следующую команду:
mysqldump -u user -p --databases myDatabase > fullDatabaseDump.sql
Миграция данных между серверами
Для того чтобы перенести данные из одной базы в другую на разных серверах, примените следующую команду:
mysqldump -u user -p myDatabase | mysql -h otherHost -u user -p -D myDatabase
Защита конфиденциальных данных
При работе с чувствительными данными рекомендуется использовать утилиту
gzip для шифровки и сжатия SQL-выгрузок:
mysqldump -u user -p myDatabase | gzip > databaseDump.sql.gz
Виктор Ермаков
SQL-разработчик