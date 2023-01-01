Экранирование символа скобки в SQL Server: LIKE и nvarchar

Быстрый ответ

Если вам необходимо организовать поиск шаблонов, содержащих квадратные скобки [] в SQL Server, следует выполнять их экранирование символом `. При этом в условии LIKE перед каждой из скобок ставится соответствующий экранирующий символ. Экранирующий символ указывается после шаблона с использованием ключевого слова ESCAPE`.

SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE '%\[%\]%' ESCAPE '\';

В представленном выше примере [ отвечает за поиск символа [, а ] – символа ]. При этом данные символы интерпретируются как обычные, а не как части шаблона.

Знание того, как управлять специальными символами в SQL Server для оператора LIKE, такими как %, _, [ и ], может стать ключом к освоению хаоса. Метасимвол % означает любое количество любых символов и незаменим в поиске по шаблону. Символ _ соответствует одному любому символу. В то время как экранирование необходимо при буквальном поиске скобок.

Управление метасимволами возможно с помощью ключевого слова ESCAPE, что позволяет обозначить специальный символ для экранирования шаблонов в поиске. Это позволяет беспрепятственно включать символы [ и ] в текст SQL-запроса.

Применение команды в таком виде обеспечивает возможность интенсивного поиска без ошибочной обработки метасимволов.

Тем не менее, при использовании отрицательных шаблонов с NOT LIKE, символы [ ] не выполняют свои метасимвольные функции и не требуют экранирования.

SELECT * FROM your_table WHERE your_column NOT LIKE '%[%]%'

Здесь строка %[%]% воспринимается как простой текст, а не как шаблон для поиска строк, включающих скобки.

Расширенные шаблоны: идём за рамки простых скобок

Исключение символов с помощью символа каретки

Символ каретки (^) в SQL-выражениях отрицает набор символов, с которым его используют.

SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE '%[^a-zA-Z0-9\[\]]%'

В данном случае поиск организован по строкам, не содержащим алфавитно-цифровых символов и скобок, тем самым выделая особенные случаи.

Поиск вложенных скобок

Работа с вложенными скобками в шаблоне LIKE усложняет процесс поиска, однако ясно определённый экранирующий символ помогает успешно решить эту задачу.

SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE '%\[\[%\]%\]%' ESCAPE '\';

Данный запрос настроен на поиск строки [[%]], что без использования ключевого слова ESCAPE могло бы вызвать ошибки.

Визуализация

Представьте ситуацию, когда вам необходимо найти деталь в форме скобок [ ] среди большого количества данных в вашей базе данных.

📦: В этой коробке – множество элементов: буквы, символы и знаки.

Попытка осуществить поиск без экранирования можно сравнить с попыткой вставить круглый элемент в квадратное отверстие:

🔍📦: Беспорядочные попытки найти соответствия для [ ], охота на метасимволы!

Если использовать экранирование, это поможет создать чёткий контур поиска:

🔑🔍📦: Экранированные символы ([[]] & []]) становятся легко узнаваемыми – идеальное совпадение!

Результат: Правильная идентификация символов ведёт к успешному поиску:

До: Совпадений не найдено 🤷‍♂️...
После: Совпадение найдено! ✅ [ ]

Данный пример наглядно иллюстрирует, каким образом экранирование скобок помогает точно и целесообразно использовать условия SQL LIKE.

Расширенный подход к поиску по шаблонам: советы и рекомендации

Конкретизация – залог успеха

Использование % придает вашему запросу гибкость, но более конкретное направление побеждает, когда речь идет о поиске определенного кода или символа. Оператор LIKE позволяет точно определить вашу цель, используя фиксированные символы в сочетании с метасимволами для достижения максимальной точности.

Повышение производительности благодаря оптимизации шаблонов

Для поддержания высокой скорости выполнения запросов необходимо использовать эффективные шаблоны поиска. Шаблон, который начинается с метасимвола %, может привести к полному сканированию таблицы, что замедлит обработку запроса. По возможности начинайте свои шаблоны с фиксированных символов, чтобы воспользоваться преимуществами индексации и ускорить выполнение запроса.

Управление сложностями: учет настроек сопоставления

Работа оператора LIKE зависит от настроек сопоставления в базе данных или в отдельных столбцах. Специальные символы и учет регистра могут влиять на результаты, поэтому необходимо всегда иметь в виду, настроено ли сопоставление на чувствительность к регистру (CS), или нет (CI), чтобы предотвратить и избежать неожиданных ошибок.

Полезные материалы

  1. LIKE (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Официальная документация Microsoft по использованию LIKE в SQL Server.
  2. SQL LIKE Operator — Подробное руководство по оператору LIKE и метасимволам в SQL.
  3. Обсуждение на Stack Overflow — Обсуждение применения экранирования скобок в условиях SQL LIKE.
  4. Экранирование специальных символов в T-SQL при использовании LIKE — Подробный обзор работы со специальными символами в команде LIKE для SQL Server.
Владимир Титов

редактор про сервисные сферы

