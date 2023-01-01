Экранирование символа скобки в SQL Server: LIKE и nvarchar

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Если вам необходимо организовать поиск шаблонов, содержащих квадратные скобки [] в SQL Server, следует выполнять их экранирование символом `. При этом в условии LIKE перед каждой из скобок ставится соответствующий экранирующий символ. Экранирующий символ указывается после шаблона с использованием ключевого слова ESCAPE`.

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE '%\[%\]%' ESCAPE '\';

В представленном выше примере [ отвечает за поиск символа [ , а ] – символа ] . При этом данные символы интерпретируются как обычные, а не как части шаблона.

Знание того, как управлять специальными символами в SQL Server для оператора LIKE , такими как % , _ , [ и ] , может стать ключом к освоению хаоса. Метасимвол % означает любое количество любых символов и незаменим в поиске по шаблону. Символ _ соответствует одному любому символу. В то время как экранирование необходимо при буквальном поиске скобок.

Управление метасимволами возможно с помощью ключевого слова ESCAPE , что позволяет обозначить специальный символ для экранирования шаблонов в поиске. Это позволяет беспрепятственно включать символы [ и ] в текст SQL-запроса.

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE '%\[%\]%' ESCAPE '\';

Применение команды в таком виде обеспечивает возможность интенсивного поиска без ошибочной обработки метасимволов.

Тем не менее, при использовании отрицательных шаблонов с NOT LIKE , символы [ ] не выполняют свои метасимвольные функции и не требуют экранирования.

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column NOT LIKE '%[%]%'

Здесь строка %[%]% воспринимается как простой текст, а не как шаблон для поиска строк, включающих скобки.

Расширенные шаблоны: идём за рамки простых скобок

Исключение символов с помощью символа каретки

Символ каретки ( ^ ) в SQL-выражениях отрицает набор символов, с которым его используют.

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE '%[^a-zA-Z0-9\[\]]%'

В данном случае поиск организован по строкам, не содержащим алфавитно-цифровых символов и скобок, тем самым выделая особенные случаи.

Поиск вложенных скобок

Работа с вложенными скобками в шаблоне LIKE усложняет процесс поиска, однако ясно определённый экранирующий символ помогает успешно решить эту задачу.

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE '%\[\[%\]%\]%' ESCAPE '\';

Данный запрос настроен на поиск строки [[%]] , что без использования ключевого слова ESCAPE могло бы вызвать ошибки.

Данный пример наглядно иллюстрирует, каким образом экранирование скобок помогает точно и целесообразно использовать условия SQL LIKE .

Расширенный подход к поиску по шаблонам: советы и рекомендации

Конкретизация – залог успеха

Использование % придает вашему запросу гибкость, но более конкретное направление побеждает, когда речь идет о поиске определенного кода или символа. Оператор LIKE позволяет точно определить вашу цель, используя фиксированные символы в сочетании с метасимволами для достижения максимальной точности.

Повышение производительности благодаря оптимизации шаблонов

Для поддержания высокой скорости выполнения запросов необходимо использовать эффективные шаблоны поиска. Шаблон, который начинается с метасимвола % , может привести к полному сканированию таблицы, что замедлит обработку запроса. По возможности начинайте свои шаблоны с фиксированных символов, чтобы воспользоваться преимуществами индексации и ускорить выполнение запроса.

Управление сложностями: учет настроек сопоставления

Работа оператора LIKE зависит от настроек сопоставления в базе данных или в отдельных столбцах. Специальные символы и учет регистра могут влиять на результаты, поэтому необходимо всегда иметь в виду, настроено ли сопоставление на чувствительность к регистру ( CS ), или нет ( CI ), чтобы предотвратить и избежать неожиданных ошибок.

Полезные материалы