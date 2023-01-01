Экранирование символа скобки в SQL Server: LIKE и nvarchar
Быстрый ответ
Если вам необходимо организовать поиск шаблонов, содержащих квадратные скобки
[] в SQL Server, следует выполнять их экранирование символом
`. При этом в условии LIKE
перед каждой из скобок ставится соответствующий экранирующий символ. Экранирующий символ указывается после шаблона с использованием ключевого слова ESCAPE`.
SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE '%\[%\]%' ESCAPE '\';
В представленном выше примере
[ отвечает за поиск символа
[, а
] – символа
]. При этом данные символы интерпретируются как обычные, а не как части шаблона.
Знание того, как управлять специальными символами в SQL Server для оператора
LIKE, такими как
%,
_,
[ и
], может стать ключом к освоению хаоса. Метасимвол
% означает любое количество любых символов и незаменим в поиске по шаблону. Символ
_ соответствует одному любому символу. В то время как экранирование необходимо при буквальном поиске скобок.
Управление метасимволами возможно с помощью ключевого слова
ESCAPE, что позволяет обозначить специальный символ для экранирования шаблонов в поиске. Это позволяет беспрепятственно включать символы
[ и
] в текст SQL-запроса.
SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE '%\[%\]%' ESCAPE '\';
Применение команды в таком виде обеспечивает возможность интенсивного поиска без ошибочной обработки метасимволов.
Тем не менее, при использовании отрицательных шаблонов с
NOT LIKE, символы
[ ] не выполняют свои метасимвольные функции и не требуют экранирования.
SELECT * FROM your_table WHERE your_column NOT LIKE '%[%]%'
Здесь строка
%[%]% воспринимается как простой текст, а не как шаблон для поиска строк, включающих скобки.
Расширенные шаблоны: идём за рамки простых скобок
Исключение символов с помощью символа каретки
Символ каретки (
^) в SQL-выражениях отрицает набор символов, с которым его используют.
SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE '%[^a-zA-Z0-9\[\]]%'
В данном случае поиск организован по строкам, не содержащим алфавитно-цифровых символов и скобок, тем самым выделая особенные случаи.
Поиск вложенных скобок
Работа с вложенными скобками в шаблоне LIKE усложняет процесс поиска, однако ясно определённый экранирующий символ помогает успешно решить эту задачу.
SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE '%\[\[%\]%\]%' ESCAPE '\';
Данный запрос настроен на поиск строки
[[%]], что без использования ключевого слова
ESCAPE могло бы вызвать ошибки.
Визуализация
Представьте ситуацию, когда вам необходимо найти деталь в форме скобок
[ ] среди большого количества данных в вашей базе данных.
📦: В этой коробке – множество элементов: буквы, символы и знаки.
Попытка осуществить поиск без экранирования можно сравнить с попыткой вставить круглый элемент в квадратное отверстие:
🔍📦: Беспорядочные попытки найти соответствия для [ ], охота на метасимволы!
Если использовать экранирование, это поможет создать чёткий контур поиска:
🔑🔍📦: Экранированные символы ([[]] & []]) становятся легко узнаваемыми – идеальное совпадение!
Результат: Правильная идентификация символов ведёт к успешному поиску:
До: Совпадений не найдено 🤷♂️...
После: Совпадение найдено! ✅ [ ]
Данный пример наглядно иллюстрирует, каким образом экранирование скобок помогает точно и целесообразно использовать условия SQL
LIKE.
Расширенный подход к поиску по шаблонам: советы и рекомендации
Конкретизация – залог успеха
Использование
% придает вашему запросу гибкость, но более конкретное направление побеждает, когда речь идет о поиске определенного кода или символа. Оператор
LIKE позволяет точно определить вашу цель, используя фиксированные символы в сочетании с метасимволами для достижения максимальной точности.
Повышение производительности благодаря оптимизации шаблонов
Для поддержания высокой скорости выполнения запросов необходимо использовать эффективные шаблоны поиска. Шаблон, который начинается с метасимвола
%, может привести к полному сканированию таблицы, что замедлит обработку запроса. По возможности начинайте свои шаблоны с фиксированных символов, чтобы воспользоваться преимуществами индексации и ускорить выполнение запроса.
Управление сложностями: учет настроек сопоставления
Работа оператора
LIKE зависит от настроек сопоставления в базе данных или в отдельных столбцах. Специальные символы и учет регистра могут влиять на результаты, поэтому необходимо всегда иметь в виду, настроено ли сопоставление на чувствительность к регистру (
CS), или нет (
CI), чтобы предотвратить и избежать неожиданных ошибок.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы