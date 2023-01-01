Экранирование амперсанда в SQL: проблемы и решение

Быстрый ответ

Для экранирования амперсанда ( & ) в SQL рекомендуется использовать либо вариант с двумя символами амперсанда ( && ), либо совмещение оператора конкатенации с функцией CHR и ASCII-кодом 38 , который соответствует символу & .

Пример с использованием двух амперсандов:

SQL Скопировать код SELECT 'Сотрудник && Менеджер' AS Title FROM dual; -- Здесь использован двойной амперсанд!

Пример с применением функции CHR :

SQL Скопировать код SELECT 'Сотрудник ' || CHR(38) || ' Менеджер' AS Title FROM dual; -- ASCII-код на страже ваших строк!

SQL*Plus: Не задавай вопросов, просто делай!

В Oracle SQL*Plus амперсанд по умолчанию интерпретируется как замещающая переменная, что может вызвать неожиданный запрос на ввод данных. Для избежания этого используйте команду:

SQL Скопировать код SET DEFINE OFF; -- Данная команда отключает запросы на ввод.

После выполнения этой команды амперсанд будет восприниматься как обычный символ строки.

Название игры – оператор LIKE

Если необходимо найти шаблон с амперсандом, примените оператор LIKE , используя _ как заменитель любого символа:

SQL Скопировать код SELECT Name FROM Employees WHERE Name LIKE 'A%&_Smith'; -- 'A', за которым идёт любой символ, а затем '_Smith'.

Этот запрос выдаст имена, которые начинаются на 'A', где на месте '&', следующем за '_Smith', может оказаться любой символ.

Строки в рукопожатии: Конкатенация с помощью ||

Если вам нравится сложная работа со строками, используйте оператор || для конкатенации и вставляйте амперсанды в необходимых местах:

SQL Скопировать код SELECT 'A'||CHR(38)||'B' AS ConcatenatedString FROM dual; -- Так SQL-строки становятся едиными!

Особые особенности Oracle: Обратные слэши и техника экранирования

В Oracle SQL обратные слэши ( `) не применяются для экранирования. Можно использовать команды set define off и set escape on`:

SQL Скопировать код -- Используя символ экранирования SELECT 'A \& B' AS EscapedString FROM dual; -- Вот и встретились обратные слэши и Oracle.

Визуализация

Продумайте SQL-строки как просторные пейзажи, где амперсанды служат нежданными преградами:

До экранирования: "Добро пожаловать & наслаждайтесь путешествием"

Поле с препятствиями:

plaintext Скопировать код 🌳🌱🚶‍♂️&🌱🌲

После экранирования двумя амперсандами:

"Добро пожаловать && наслаждайтесь путешествием"

Чистое поле:

plaintext Скопировать код 🌳🌱🚶‍♂️&&🌱🌲

За счет верного экранирования путешествие получается свободным от препятствий!

Актуальные советы и хитрости

Понимайте свое окружение

Контекст применения SQL имеет значение. Команда set define off эффективна в SQL*Plus, но не всегда работает в других инструментах. В SQL Developer и подобных рекомендуется проверять настройки в разделе Preferences .

Тестируйте, тестируйте еще раз

Проверка SQL-синтаксиса после добавления экранирования обязательна. Это гарантирует, что код готов к исполнению без вылетов и ошибок.

Важно помнить о PL/SQL

В динамическом SQL или PL/SQL важно корректно экранировать строковые литералы, чтобы предотвратить ошибки во время исполнения и SQL-инъекции.

Изучайте и переизучайте документацию по базе данных

Для каждой базы данных существуют свои механизмы экранирования. Не забывайте регулярно обращаться к официальной документации для получения свежей информации.

Полезные материалы