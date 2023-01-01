Экранирование амперсанда в SQL: проблемы и решение#SQL для аналитиков #Основы SQL #Синтаксис запросов
Быстрый ответ
Для экранирования амперсанда (
&) в SQL рекомендуется использовать либо вариант с двумя символами амперсанда (
&&), либо совмещение оператора конкатенации с функцией
CHR и ASCII-кодом
38, который соответствует символу
&.
Пример с использованием двух амперсандов:
SELECT 'Сотрудник && Менеджер' AS Title FROM dual; -- Здесь использован двойной амперсанд!
Пример с применением функции
CHR:
SELECT 'Сотрудник ' || CHR(38) || ' Менеджер' AS Title FROM dual; -- ASCII-код на страже ваших строк!
SQL*Plus: Не задавай вопросов, просто делай!
В Oracle SQL*Plus амперсанд по умолчанию интерпретируется как замещающая переменная, что может вызвать неожиданный запрос на ввод данных. Для избежания этого используйте команду:
SET DEFINE OFF; -- Данная команда отключает запросы на ввод.
После выполнения этой команды амперсанд будет восприниматься как обычный символ строки.
Название игры – оператор LIKE
Если необходимо найти шаблон с амперсандом, примените оператор
LIKE, используя
_ как заменитель любого символа:
SELECT Name FROM Employees WHERE Name LIKE 'A%&_Smith'; -- 'A', за которым идёт любой символ, а затем '_Smith'.
Этот запрос выдаст имена, которые начинаются на 'A', где на месте '&', следующем за '_Smith', может оказаться любой символ.
Строки в рукопожатии: Конкатенация с помощью ||
Если вам нравится сложная работа со строками, используйте оператор
|| для конкатенации и вставляйте амперсанды в необходимых местах:
SELECT 'A'||CHR(38)||'B' AS ConcatenatedString FROM dual; -- Так SQL-строки становятся едиными!
Особые особенности Oracle: Обратные слэши и техника экранирования
В Oracle SQL обратные слэши (
`) не применяются для экранирования. Можно использовать команды set define off
и set escape on`:
-- Используя символ экранирования
SELECT 'A \& B' AS EscapedString FROM dual; -- Вот и встретились обратные слэши и Oracle.
Визуализация
Продумайте SQL-строки как просторные пейзажи, где амперсанды служат нежданными преградами:
До экранирования: "Добро пожаловать & наслаждайтесь путешествием"
Поле с препятствиями:
🌳🌱🚶♂️&🌱🌲
После экранирования двумя амперсандами:
"Добро пожаловать && наслаждайтесь путешествием"
Чистое поле:
🌳🌱🚶♂️&&🌱🌲
За счет верного экранирования путешествие получается свободным от препятствий!
Актуальные советы и хитрости
Понимайте свое окружение
Контекст применения SQL имеет значение. Команда
set define off эффективна в SQL*Plus, но не всегда работает в других инструментах. В SQL Developer и подобных рекомендуется проверять настройки в разделе
Preferences.
Тестируйте, тестируйте еще раз
Проверка SQL-синтаксиса после добавления экранирования обязательна. Это гарантирует, что код готов к исполнению без вылетов и ошибок.
Важно помнить о PL/SQL
В динамическом SQL или PL/SQL важно корректно экранировать строковые литералы, чтобы предотвратить ошибки во время исполнения и SQL-инъекции.
Изучайте и переизучайте документацию по базе данных
Для каждой базы данных существуют свои механизмы экранирования. Не забывайте регулярно обращаться к официальной документации для получения свежей информации.
Полезные материалы
- Oracle: Применение символа экранирования для специальных символов – информация об использовании символа экранирования в SQL-выражениях Oracle.
- Использование функции STRING_ESCAPE в SQL Server для обработки JSON – инструкция Microsoft о применении функции STRING_ESCAPE в SQL Server.
- Предотвращение SQL-инъекций, экранирование строк – справочник OWASP по предотвращению SQL-инъекций с рекомендациями о методах экранирования строк.
- Справочники MySQL: Строковые литералы и последовательности экранирования – официальная документация MySQL, освещающая строковые литералы и способы их экранирования.
- Синтаксис PostgreSQL: Строки и экранирование символов – подробности о применении и экранировании строковых литералов в PostgreSQL.
- Динамический SQL и PL/SQL в Oracle и методы экранирования – обзор features динамического SQL и экранирования в PL/SQL Oracle.
- Использование пакета DBMS_ASSERT PL/SQL для очистки данных на вводе – пояснения по использованию пакета DBMS_ASSERT Oracle для очистки на вводе.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик