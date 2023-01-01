Экранирование амперсанда в SQL: проблемы и решение

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Синтаксис запросов  
Быстрый ответ

Для экранирования амперсанда (&) в SQL рекомендуется использовать либо вариант с двумя символами амперсанда (&&), либо совмещение оператора конкатенации с функцией CHR и ASCII-кодом 38, который соответствует символу &.

Пример с использованием двух амперсандов:

SELECT 'Сотрудник && Менеджер' AS Title FROM dual; -- Здесь использован двойной амперсанд!

Пример с применением функции CHR:

SELECT 'Сотрудник ' || CHR(38) || ' Менеджер' AS Title FROM dual; -- ASCII-код на страже ваших строк!
SQL*Plus: Не задавай вопросов, просто делай!

В Oracle SQL*Plus амперсанд по умолчанию интерпретируется как замещающая переменная, что может вызвать неожиданный запрос на ввод данных. Для избежания этого используйте команду:

SET DEFINE OFF; -- Данная команда отключает запросы на ввод.

После выполнения этой команды амперсанд будет восприниматься как обычный символ строки.

Название игры – оператор LIKE

Если необходимо найти шаблон с амперсандом, примените оператор LIKE, используя _ как заменитель любого символа:

SELECT Name FROM Employees WHERE Name LIKE 'A%&_Smith'; -- 'A', за которым идёт любой символ, а затем '_Smith'.

Этот запрос выдаст имена, которые начинаются на 'A', где на месте '&', следующем за '_Smith', может оказаться любой символ.

Строки в рукопожатии: Конкатенация с помощью ||

Если вам нравится сложная работа со строками, используйте оператор || для конкатенации и вставляйте амперсанды в необходимых местах:

SELECT 'A'||CHR(38)||'B' AS ConcatenatedString FROM dual; -- Так SQL-строки становятся едиными!

Особые особенности Oracle: Обратные слэши и техника экранирования

В Oracle SQL обратные слэши (`) не применяются для экранирования. Можно использовать команды set define off и set escape on`:

-- Используя символ экранирования
SELECT 'A \& B' AS EscapedString FROM dual; -- Вот и встретились обратные слэши и Oracle.

Визуализация

Продумайте SQL-строки как просторные пейзажи, где амперсанды служат нежданными преградами:

До экранирования: "Добро пожаловать & наслаждайтесь путешествием"

Поле с препятствиями:

🌳🌱🚶‍♂️&🌱🌲

После экранирования двумя амперсандами:

"Добро пожаловать && наслаждайтесь путешествием"

Чистое поле:

🌳🌱🚶‍♂️&&🌱🌲

За счет верного экранирования путешествие получается свободным от препятствий!

Актуальные советы и хитрости

Понимайте свое окружение

Контекст применения SQL имеет значение. Команда set define off эффективна в SQL*Plus, но не всегда работает в других инструментах. В SQL Developer и подобных рекомендуется проверять настройки в разделе Preferences.

Тестируйте, тестируйте еще раз

Проверка SQL-синтаксиса после добавления экранирования обязательна. Это гарантирует, что код готов к исполнению без вылетов и ошибок.

Важно помнить о PL/SQL

В динамическом SQL или PL/SQL важно корректно экранировать строковые литералы, чтобы предотвратить ошибки во время исполнения и SQL-инъекции.

Изучайте и переизучайте документацию по базе данных

Для каждой базы данных существуют свои механизмы экранирования. Не забывайте регулярно обращаться к официальной документации для получения свежей информации.

Полезные материалы

  1. Oracle: Применение символа экранирования для специальных символов – информация об использовании символа экранирования в SQL-выражениях Oracle.
  2. Использование функции STRING_ESCAPE в SQL Server для обработки JSON – инструкция Microsoft о применении функции STRING_ESCAPE в SQL Server.
  3. Предотвращение SQL-инъекций, экранирование строк – справочник OWASP по предотвращению SQL-инъекций с рекомендациями о методах экранирования строк.
  4. Справочники MySQL: Строковые литералы и последовательности экранирования – официальная документация MySQL, освещающая строковые литералы и способы их экранирования.
  5. Синтаксис PostgreSQL: Строки и экранирование символов – подробности о применении и экранировании строковых литералов в PostgreSQL.
  6. Динамический SQL и PL/SQL в Oracle и методы экранирования – обзор features динамического SQL и экранирования в PL/SQL Oracle.
  7. Использование пакета DBMS_ASSERT PL/SQL для очистки данных на вводе – пояснения по использованию пакета DBMS_ASSERT Oracle для очистки на вводе.
