Эффективное использование оператора LIKE в SQL: без OR

Быстрый ответ

Для применения нескольких условий в операторе LIKE можно воспользоваться AND и OR . Пример с AND выглядит следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE 'A%' AND your_column LIKE '%z';

Чтобы найти альтернативы, пользуйтесь OR :

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE 'B%' OR your_column LIKE '%y';

Обратите внимание, что LIKE требует точного соответствия установленным шаблонам исходя из ваших логических критериев.

Искусство множественных условий LIKE

Сложные запросы, в которых используется несколько условий LIKE , могут быть организованы таким образом, чтобы сохранить производительность и читаемость кода.

Создание временных таблиц

Для упорядочивания сложных запросов эффективно использовать временную таблицу с необходимыми шаблонами, а затем объединить её с основной таблицей:

SQL Скопировать код CREATE TEMPORARY TABLE patterns (pattern VARCHAR(100)); INSERT INTO patterns (pattern) VALUES ('%a'), ('%b'), ('%c'); SELECT DISTINCT your_table.* FROM your_table JOIN patterns ON your_table.your_column LIKE patterns.pattern;

С использованием слова DISTINCT вы отфильтруете дубликаты, обеспечивая уникальность результатов.

Сила функции Oracle – REGEXP_LIKE

В Oracle вы можете пользоваться функцией REGEXP_LIKE , которая обеспечивает гибкость при работе с несколькими шаблонами:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE REGEXP_LIKE(your_column, 'pattern1|pattern2|pattern3');

Здесь вертикальная черта | обозначает логическое "или", позволяя искать совпадения для нескольких шаблонов одновременно.

Комбинирование LIKE – UNION

Вы можете соединять результаты нескольких запросов с помощью UNION , он обычно оказывается более эффективным, чем OR :

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE 'pattern1' UNION SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE 'pattern2';

Это ускоряет выборку по сравнению с многими условиями OR .

Визуализация

Образно, использование LIKE можно представить как серию фильтров для просмотра фотографий питомцев:

Ваш фотоальбом питомцев: 🐶🐱🐰🐹🐢🦜

Фильтры LIKE :

SQL Скопировать код WHERE pet LIKE '%dog%' OR pet LIKE '%cat%'

Выбранные фото: 🐶🐱

Расширенные шаблоны LIKE

LIKE поддерживает использование специальных символов % для любой последовательности символов, и _ для одного символа:

SQL Скопировать код WHERE your_column LIKE 'SP__'

Обеспечьте производительность

Сложные запросы могут снижать производительность. Избегайте этого, используя такие инструменты, как Explain Plan, для анализа и оптимизации.

Кросс-совместимость SQL

В SQL Server для диапазона символов используйте [ ] :

SQL Скопировать код WHERE your_column LIKE '[A-D]%'

Работа с Oracle и регулярными выражениями

В Oracle используйте REGEXP_REPLACE , REGEXP_INSTR и REGEXP_SUBSTR для создания более сложных запросов.

Погружение в регулярные выражения

Регулярные выражения упрощают сопоставление множественных шаблонов:

SQL Скопировать код SELECT * FROM your_table WHERE your_column ~ '^(pattern1|pattern2|pattern3)';

Такие запросы требуют тонкой настройки для обеспечения производительности.

