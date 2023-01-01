Эффективное использование оператора LIKE в SQL: без OR
Быстрый ответ
Для применения нескольких условий в операторе
LIKE можно воспользоваться
AND и
OR. Пример с
AND выглядит следующим образом:
SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE 'A%' AND your_column LIKE '%z';
Чтобы найти альтернативы, пользуйтесь
OR:
SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE 'B%' OR your_column LIKE '%y';
Обратите внимание, что
LIKE требует точного соответствия установленным шаблонам исходя из ваших логических критериев.
Искусство множественных условий LIKE
Сложные запросы, в которых используется несколько условий
LIKE, могут быть организованы таким образом, чтобы сохранить производительность и читаемость кода.
Создание временных таблиц
Для упорядочивания сложных запросов эффективно использовать временную таблицу с необходимыми шаблонами, а затем объединить её с основной таблицей:
CREATE TEMPORARY TABLE patterns (pattern VARCHAR(100));
INSERT INTO patterns (pattern) VALUES ('%a'), ('%b'), ('%c');
SELECT DISTINCT your_table.*
FROM your_table
JOIN patterns ON your_table.your_column LIKE patterns.pattern;
С использованием слова
DISTINCT вы отфильтруете дубликаты, обеспечивая уникальность результатов.
Сила функции Oracle – REGEXP_LIKE
В Oracle вы можете пользоваться функцией
REGEXP_LIKE, которая обеспечивает гибкость при работе с несколькими шаблонами:
SELECT * FROM your_table WHERE REGEXP_LIKE(your_column, 'pattern1|pattern2|pattern3');
Здесь вертикальная черта
| обозначает логическое "или", позволяя искать совпадения для нескольких шаблонов одновременно.
Комбинирование LIKE – UNION
Вы можете соединять результаты нескольких запросов с помощью
UNION, он обычно оказывается более эффективным, чем
OR:
SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE 'pattern1'
UNION
SELECT * FROM your_table WHERE your_column LIKE 'pattern2';
Это ускоряет выборку по сравнению с многими условиями
OR.
Визуализация
Образно, использование
LIKE можно представить как серию фильтров для просмотра фотографий питомцев:
Ваш фотоальбом питомцев: 🐶🐱🐰🐹🐢🦜
Фильтры
LIKE:
WHERE pet LIKE '%dog%' OR pet LIKE '%cat%'
Выбранные фото: 🐶🐱
Расширенные шаблоны LIKE
LIKE поддерживает использование специальных символов
% для любой последовательности символов, и
_ для одного символа:
WHERE your_column LIKE 'SP__'
Обеспечьте производительность
Сложные запросы могут снижать производительность. Избегайте этого, используя такие инструменты, как Explain Plan, для анализа и оптимизации.
Кросс-совместимость SQL
В SQL Server для диапазона символов используйте
[ ]:
WHERE your_column LIKE '[A-D]%'
Работа с Oracle и регулярными выражениями
В Oracle используйте
REGEXP_REPLACE,
REGEXP_INSTR и
REGEXP_SUBSTR для создания более сложных запросов.
Погружение в регулярные выражения
Регулярные выражения упрощают сопоставление множественных шаблонов:
SELECT * FROM your_table WHERE your_column ~ '^(pattern1|pattern2|pattern3)';
Такие запросы требуют тонкой настройки для обеспечения производительности.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик