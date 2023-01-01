Эффективный выбор последних строк в SQL без ORDER BY
Быстрый ответ
Для того чтобы извлечь последние N строк в SQL, воспользуйтесь сочетанием команд
TOP и
ORDER BY с ключевым полем, например,
id или
date, упорядоченными в обратном порядке. Данный приём переворачивает ваш набор данных таким образом, что последние записи оказываются вверху. Вот как можно выбрать пять последних записей:
SELECT TOP 5 *
FROM TableName
ORDER BY KeyColumn DESC;
Не забудьте заменить
TableName на название вашей таблицы и
KeyColumn на название столбца, которое вы используете для сортировки (например,
id или
timestamp).
Стратегии запросов для больших наборов данных
При работе с крупными наборами данных использование
ORDER BY может оказаться непрактичным из-за большой нагрузки на производительность. Рассмотрим альтернативные методы:
1. "ROW_NUMBER()": Целенаправленный выбор
Функция
ROW_NUMBER() в сочетании с Общими Табличными Выражениями (CTE) или подзапросами упрощает работу с большим объёмом данных, так как каждой строке присваивается уникальный номер.
-- Это немного похоже на присваивание каждому студенту уникального номера!
WITH NumericalTable AS (
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY KeyColumn DESC) AS rownum
FROM TableName
)
SELECT *
FROM NumericalTable
WHERE rownum <= N;
Вместо
N подставьте нужное вам число строк.
2. "EXCEPT": Математическая альтернатива
Оператор
EXCEPT позволяет исключить все строки, кроме последних N, применяя операцию разности множеств.
-- Математика в действии! Кто бы мог подумать?
SELECT *
FROM TableName
EXCEPT
SELECT TOP (SELECT COUNT(*) – N FROM TableName)
*
FROM TableName;
Этот метод особенно полезен для ускорения выполнения запросов без полной сортировки больших таблиц.
3. "OFFSET FETCH" в SQL Server 2012+
В SQL Server 2012 и более новых версиях доступна конструкция
OFFSET FETCH, которая очень удобна для постраничного просмотра результатов и выбора фиксированного количества строк, начиная с определённой позиции.
-- Это как перелистывание страниц в книге!
SELECT *
FROM TableName
ORDER BY KeyColumn DESC
OFFSET (SELECT COUNT(*) – N FROM TableName) ROWS
FETCH NEXT N ROWS ONLY;
Внимание к производительности!
При выборке последних N строк обратите внимание на производительность, особенно при работе с большими наборами данных. Индексы в столбце, по которому производится сортировка, значительно увеличивают скорость выполнения запросов.
Визуализация
Представьте ваши данные как поезд (🚂), где каждый вагон — это отдельная строка данных SQL Server:
Данные в форме поезда (🚂): [Вагон 1 – Самый старый 📆, ..., Вагон N-2 🚃, Вагон N-1 🚃, Вагон N – Самый новый 🆕]
Когда мы выполняем запрос
SELECT LAST N Rows, наша внимание сосредоточена на последних вагонах:
👀: [Вагон N-1 🚃, Вагон N – Самый новый 🆕]
Вот SQL-запрос, который ставит в движение наш поезд:
SELECT * FROM (SELECT TOP N * FROM YourTable ORDER BY YourColumn DESC) sub ORDER BY YourColumn ASC
Следите за обновлениями ваших данных!
