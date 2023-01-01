"Эффективный подсчёт строк всех таблиц в MySQL"

#MySQL / MariaDB  #Оптимизация запросов  #Производительность и тюнинг  
Быстрый ответ

Если вам требуется срочно узнать количество строк во всех таблицах вашей базы данных MySQL, воспользуйтесь следующим SQL-запросом:

SELECT table_name, TABLE_ROWS 
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES 
WHERE TABLE_SCHEMA = 'your_db_name';

Данный запрос извлекает информацию из INFORMATION_SCHEMA, выдаёт названия таблиц и приближённое количество строк TABLE_ROWS в каждой таблице из указанной базы данных 'yourdbname'.

Подсчет точного количества строк: метод

Предыдущий запрос предоставляет приближённые данные. Если вам нужно точное количество строк, особенно при работе с таблицами InnoDB, воспользуйтесь функцией COUNT(*), выполнив запрос для каждой таблицы индивидуально:

-- Прекрасно точеный подсчет строк!
SELECT COUNT(*) AS exact_row_count FROM your_table_name;

Итоговый подсчет строк: суммирование данных с помощью

Чтобы узнать общее количество строк среди всех таблиц, используйте запрос:

-- Давайте подсчитаем всё за раз!
SELECT SUM(TABLE_ROWS) 
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'your_db_name';

Особенности MySQL: Возможные различия в точности

Точность подсчета строк может зависеть от типа используемого хранилища данных и версии MySQL. Например, хранилище InnoDB обычно предоставляет приближённые значения.

Верификация данных: проверка точности

Если вам критически важна точность данных, то воспользуйтесь следующим тестированием:

-- Проверка точности подсчёта!
SELECT table_name, 
       (SELECT COUNT(*) FROM your_table_name) AS confirmed_row_count
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_SCHEMA = 'your_db_name';

Эффективное управление данными: Сортировка по

Если вы хотите определить, в каких таблицах содержится наибольшее число записей, отсортируйте их по размеру:

-- Разберёмся, кто занял главное место!
SELECT table_name, TABLE_ROWS 
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES 
WHERE TABLE_SCHEMA = 'your_db_name'
ORDER BY TABLE_ROWS DESC;

Визуализация

Представьте базу данных как счётчик книг в различных разделах библиотеки:

Раздел Количество книг 📚
Художественная литература 120
Научная литература 95
Научно-фантастическая литература 75
Детская литература 60
... ...

Так же как библиотекарь использует сканер штрих-кодов для каждого раздела, SQL-запрос проходит по каждой таблице, подсчитывая количество записей.

-- "Я всегда вернусь!" – сканер штрих-кодов обещает.
SELECT table_name AS `Раздел`,
       TABLE_ROWS AS `Количество записей`
FROM information_schema.tables
WHERE table_schema = 'YourDatabase';

Одним запросом вы можете оценить общий объем данных вашей базы данных.

Продвинутые методы и премудрости

Теперь, когда основы освоены, давайте перейдем к более сложным техникам и методам.

Работа с несколькими базами данных: Использование динамического SQL

Если вам предстоит работать с несколькими базами данных, создайте динамическую SQL-конструкцию:

-- SQL-трансформер, представленный вашему вниманию...
SELECT CONCAT('SELECT ''', table_schema, '.'', table_name, ''' AS table_full_name, COUNT(*) AS exact_row_count FROM ', table_schema, '.', table_name, ';') 
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES 
WHERE TABLE_SCHEMA IN ('schema1', 'schema2');

Этот код создаст список SQL-запросов, которые поочередно подсчитают количество строк во всех указанных схемах.

Относительная автоматизация

Сформированный динамический SQL-запрос облегчает вам работу, но он лишь представляет запросы, не выполняя их. Будьте внимательны при объединении результатов, чтобы исключить ошибки в синтаксисе.

Учёт версии MySQL

Иногда даже небольшие изменения версий MySQL могут существенно влиять на точность данных в INFORMATION_SCHEMA.TABLES.

Полезные материалы

  1. W3Schools SQL COUNT(), AVG() и SUM() Functions — Инструкция по использованию агрегатных функций в SQL.
  2. Определение размера таблицы в MySQL: Подробное руководство — Как определить размер таблицы в MySQL и работать с метаданными.
  3. Stack Exchange: как стать DBA? — Обсуждение пути к профессии администратора баз данных.
  4. TechOnTheNet: MySQL COUNT() Function — Статья с примерами использования функции COUNT в MySQL.
Мария Шереметьева

DBA-консультант

