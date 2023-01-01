Эффективный подсчёт результатов в Postgres без LIMIT в PHP#PostgreSQL #Оптимизация запросов #Производительность и тюнинг
Быстрый ответ
Если вам необходимо получить общее количество записей до применения
LIMIT, воспользуйтесь комбинацией SQLCALCFOUND_ROWS в вашем запросе и затем FOUND_ROWS() для определения их количества.
SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM your_table WHERE your_conditions LIMIT 10; -- Число строк вернется незамедлительно!
SELECT FOUND_ROWS() as total_count; -- Всего 99 строк, но LIMIT здесь не причем.
Этот подход позволяет эффективно получить как данные, ограниченные
LIMIT, так и общее количество записей.
Продвинутое использование оконных функций
Оконные функции, такие как COUNT(*) OVER() в PostgreSQL, отлично подходят для получения общего числа записей с повышенной производительностью.
SELECT *, COUNT(*) OVER() as total_count FROM your_table WHERE your_conditions LIMIT 10; -- Используйте встроенное "окно" для подсчета строк!
С помощью
COUNT(*) OVER(), SQL считает все записи, подходящие под условие WHERE, не выдавая ограниченное количество строк. Индекс, обработавший столбцы из условия
WHERE, может значительно ускорить выполнение запроса.
Затраты на производительность от использования SQL
Обратите внимание, что использование
SQL_CALC_FOUND_ROWS и
FOUND_ROWS() может увеличить время исполнения запроса, особенно при работы с крупными таблицами. Для оптимизации запроса используйте индексы — это важно!
Индексация — ваш ключ к эффективности
Правильная индексация – это гарантия быстрых и точных ответов базы данных. Действительно квалифицированный профессионал всегда избирает оптимальную индексацию столбцов для ускорения операций.
Другие методы и оптимизация производительности
Вооружитесь дополнительными методами, такими как отдельные подсчеты и кеширование. Это особенно эффективно для данных, которые меняются нерегулярно.
SELECT COUNT(*) FROM your_table WHERE your_conditions; -- Разделите и контролируйте: подсчитываем отдельно!
Кеширование на уровне приложения также может улучшить производительность.
Особенности оптимизации в различных языках программирования
Не все языки программирования одинаковы. Воспользуйтесь специфическими для вашего инструмента библиотеками и функциями, например ORM Hibernate или Entity Framework, чтобы получить оптимизированные решения для быстрого подсчета записей.
Подсчет записей в больших наборах данных
При работе с большими объемами данных, пагинация или использование приближенных значений являются эффективными решениями. Некоторые СУБД предлагают функции для оценки количества записей, что уменьшает нагрузку на ресурсы.
Скрытые затраты при использовании full_count
Использование таких команд как
SQL_CALC_FOUND_ROWS может вызвать скрытые затраты и серьезно влиять на производительность, как ненужный вес в рюкзаке на долгом переходе. Проводите анализ производительности ваших запросов, чтобы обеспечить их максимальную эффективность.
Превосходство благодаря встроенным функциям
Вы можете избежать проблем с производительностью, используя встроенные функции СУБД, например, PostgreSQL. Раздел документации по PostgreSQL содержит множество советов по оптимизации подсчёта и извлечения данных.
Визуализация
Рассмотрим по примеру шведского стола, где вы выбираете себе порцию еды:
Шведский стол: [🥗, 🍗, 🍤, 🥧, 🍣]
Ваша тарелка: [🥗, 🍗] — ограничение в два блюда.
Но вы хотите знать весь ассортимент, несмотря на ограниченность своего выбора:
Общее количество блюд до применения LIMIT: `5` (🥗+🍗+🍤+🥧+🍣)
Также
FOUND_ROWS() в SQL позволяет узнать общий объем данных после выбора ограниченного числа записей:
Это аналог того, как спросить повара предоставить вам меню со всеми блюдами после того, как вы уже определились с выбором.
Таким образом, вы можете наслаждаться выбранными блюдами, обладая полной информацией обо всех доступных предложениях. 🍛✨🍽️
Полезные материалы
- PostgreSQL: Документация: 16: 7.6. LIMIT и OFFSET — PostgreSQL документация по
LIMITи
OFFSET.
- Как получить общее количество записей до применения LIMIT – Stack Overflow — Здесь может быть найден ценный опыт сообщества по подсчету записей до применения
LIMIT.
- MySQL :: Руководство MySQL 8.0 :: 10.2.1.19 Оптимизация запросов LIMIT — Рекомендации от MySQL по оптимизации запросов с использованием
LIMIT.
- Оконные функции SQL | Углубленный обзор – Mode — Подробный анализ оконных функций SQL для подсчёта результатов.
- Псевдоколонка ROWNUM — Описание
псевдоколонки ROWNUMот Oracle, предназначенной для запросов аналогичных
LIMIT.
Мария Шереметьева
DBA-консультант