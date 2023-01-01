Эффективный подсчёт результатов в Postgres без LIMIT в PHP

Быстрый ответ

Если вам необходимо получить общее количество записей до применения LIMIT , воспользуйтесь комбинацией SQLCALCFOUND_ROWS в вашем запросе и затем FOUND_ROWS() для определения их количества.

SQL Скопировать код SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS * FROM your_table WHERE your_conditions LIMIT 10; -- Число строк вернется незамедлительно! SELECT FOUND_ROWS() as total_count; -- Всего 99 строк, но LIMIT здесь не причем.

Этот подход позволяет эффективно получить как данные, ограниченные LIMIT , так и общее количество записей.

Продвинутое использование оконных функций

Оконные функции, такие как COUNT(*) OVER() в PostgreSQL, отлично подходят для получения общего числа записей с повышенной производительностью.

SQL Скопировать код SELECT *, COUNT(*) OVER() as total_count FROM your_table WHERE your_conditions LIMIT 10; -- Используйте встроенное "окно" для подсчета строк!

С помощью COUNT(*) OVER() , SQL считает все записи, подходящие под условие WHERE, не выдавая ограниченное количество строк. Индекс, обработавший столбцы из условия WHERE , может значительно ускорить выполнение запроса.

Затраты на производительность от использования SQL

Обратите внимание, что использование SQL_CALC_FOUND_ROWS и FOUND_ROWS() может увеличить время исполнения запроса, особенно при работы с крупными таблицами. Для оптимизации запроса используйте индексы — это важно!

Индексация — ваш ключ к эффективности

Правильная индексация – это гарантия быстрых и точных ответов базы данных. Действительно квалифицированный профессионал всегда избирает оптимальную индексацию столбцов для ускорения операций.

Другие методы и оптимизация производительности

Вооружитесь дополнительными методами, такими как отдельные подсчеты и кеширование. Это особенно эффективно для данных, которые меняются нерегулярно.

SQL Скопировать код SELECT COUNT(*) FROM your_table WHERE your_conditions; -- Разделите и контролируйте: подсчитываем отдельно!

Кеширование на уровне приложения также может улучшить производительность.

Особенности оптимизации в различных языках программирования

Не все языки программирования одинаковы. Воспользуйтесь специфическими для вашего инструмента библиотеками и функциями, например ORM Hibernate или Entity Framework, чтобы получить оптимизированные решения для быстрого подсчета записей.

Подсчет записей в больших наборах данных

При работе с большими объемами данных, пагинация или использование приближенных значений являются эффективными решениями. Некоторые СУБД предлагают функции для оценки количества записей, что уменьшает нагрузку на ресурсы.

Скрытые затраты при использовании full_count

Использование таких команд как SQL_CALC_FOUND_ROWS может вызвать скрытые затраты и серьезно влиять на производительность, как ненужный вес в рюкзаке на долгом переходе. Проводите анализ производительности ваших запросов, чтобы обеспечить их максимальную эффективность.

Превосходство благодаря встроенным функциям

Вы можете избежать проблем с производительностью, используя встроенные функции СУБД, например, PostgreSQL. Раздел документации по PostgreSQL содержит множество советов по оптимизации подсчёта и извлечения данных.

Визуализация

Рассмотрим по примеру шведского стола, где вы выбираете себе порцию еды:

Markdown Скопировать код Шведский стол: [🥗, 🍗, 🍤, 🥧, 🍣] Ваша тарелка: [🥗, 🍗] — ограничение в два блюда.

Но вы хотите знать весь ассортимент, несмотря на ограниченность своего выбора:

Markdown Скопировать код Общее количество блюд до применения LIMIT: `5` (🥗+🍗+🍤+🥧+🍣)

Также FOUND_ROWS() в SQL позволяет узнать общий объем данных после выбора ограниченного числа записей:

plaintext Скопировать код Это аналог того, как спросить повара предоставить вам меню со всеми блюдами после того, как вы уже определились с выбором.

Таким образом, вы можете наслаждаться выбранными блюдами, обладая полной информацией обо всех доступных предложениях. 🍛✨🍽️

