Джойн результатов хранимой процедуры и запроса SQL

#SQL для аналитиков  #JOIN (соединения таблиц)  #Хранимые процедуры  
Быстрый ответ

Чтобы соединить данные с результатами работы хранимой процедуры, следует создать временную таблицу (#Temp), в которую затем загружаются данные из хранимой процедуры:

CREATE TABLE #Temp (Col1 Type, Col2 Type); -- Типы данных должны совпадать с теми, которые возвращает хранимая процедура
INSERT INTO #Temp EXEC YourSP; -- Загрузка данных из хранимой процедуры
SELECT * FROM YourTable JOIN #Temp ON YourTable.ID = #Temp.ID; -- Подготовка к соединению завершена.
DROP TABLE #Temp; -- И не забудьте удалить временную таблицу

Таким образом, вы решаете проблему прямого объединения данных из хранимой процедуры и таблицы.

Стратегии соединения с хранимой процедурой

Если вам требуется включить результаты хранимой процедуры (HP) в SQL-запрос, вам придётся продумать различные подходы.

Использование временных таблиц

Временная таблица позволяет временно хранить результаты выполнения HP:

  1. Создайте временную таблицу, в которой столбцы и типы данных соответствуют выходным данным HP.
  2. Загрузите результаты HP в эту таблицу.
  3. Произведите соединение данных с помощью INNER JOIN, используя ключевой столбец, например, TenantID.

Применение CTE

В сложных ситуациях соединения может пригодиться Общее Табличное Выражение (CTE). Это временный результат запроса, который имеет своё наименование и может быть использован в SELECT, INSERT, UPDATE или DELETE в рамках одного SQL-запроса.

Трансформация HP в функции или представления

Вы можете преобразовать хранимую процедуру в табличную функцию или представление. Это позволяет использовать её прямо в запросах на соединение.

Использование оператора APPLY

Операторы CROSS APPLY и OUTER APPLY прекрасно подойдут для передачи аргументов в табличные функции.

Эти подходы также позволяют обрабатывать исключения, возникшие во время выполнения, и учитывать соответствие типов данных таблиц и процедур.

Визуализация

Представьте ситуацию: у вас есть письменный список ингредиентов из кулинарной книги и аудиозапись рецепта из лучшего кулинарного подкаста. Ваша задача – соотнести ингредиенты из обоих источников:

Книга Рецептов (📝): [Помидор 🍅, Лук 🧅, Чеснок 🧄]
Аудио Рецепт (🔊): [Чеснок 🧄, Базилик 🌿, Паста 🍝]

Прямое соотнесение невозможно из-за различия форматов данных:

📝💭🔊: Нужен какой-то выход! 
# Записываем аудиорецепт во временную таблицу

Решение: Переносим ингредиенты из аудиорецепта во временную таблицу:

CREATE TABLE #TempIngredients (Ingredient VARCHAR(100));
INSERT INTO #TempIngredients EXEC GetPodcastIngredients;

Теперь аудиорецепт представлен в текстовом виде:

Записанный Рецепт (📝): [Чеснок 🧄, Базилик 🌿, Паста 🍝]

Мы можем перейти к сопоставлению данных:

📝🔗📝: Общий ингредиент → Чеснок 🧄 
# Соотнесение выполнено по общему ингредиенту

Подробное руководство по соединению с хранимой процедурой

Вот последовательность ваших действий:

Агрегация данных после соединения

Если требуется агрегировать данные после их соединения:

CREATE TABLE #TenantBalances (TenantID INT, Balance DECIMAL(10,2)); -- Здесь хранятся долги арендаторов
INSERT INTO #TenantBalances EXEC GetTenantBalances; -- Вычисляем задолженности
SELECT t.TenantID, t.Name, SUM(tb.Balance) AS TotalBalance
FROM Tenants AS t
INNER JOIN #TenantBalances AS tb ON t.TenantID = tb.TenantID
GROUP BY t.TenantID, t.Name; -- Завершаем сбор данных по арендаторам

Проблемы с некоторыми HP

Существуют ситуации, когда использование HP в соединениях затруднительно или невозможно. В таких случаях можно модифицировать HP или пересмотреть методологию работы.

Оценка соотношения затраты-выгода

Создание временных таблиц связано с I/O-операциями на диске, которые при большом объеме данных могут снизить производительность. Поэтому важно тщательно оценивать выгоду от использования такого подхода и его возможные недостатки.

Масштабируемость и перспективность использования

Преобразуя хранимые процедуры в функции или представления для упрощения соединения, следует учесть их потенциальное будущее использование и масштабируемость.

Полезные материалы

  1. SQL Server – Соединение результатов хранимой процедуры с таблицей – Stack Overflow — Пошаговое объяснение соединения HP с таблицами.
  2. Улучшение производительности объединенных запросов со сложными представлениями – Database Administrators Stack Exchange — Рекомендации по оптимизации соединений.
  3. Установка SQL Server 2016 на кластер высокой доступности Windows Server 2016 – MSSQLTips — Пошаговое руководство актуально для настройки инфраструктуры, которая включает использование хранимых процедур.
  4. OPENROWSET (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — В подробной документации Microsoft рассмотрена функция OPENROWSET, которая может пригодиться при объединении результатов HP.
Екатерина Громова

аналитик данных

Свежие материалы
Критика и ограничения HTTP
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024

Загрузка...