Джойн результатов хранимой процедуры и запроса SQL#SQL для аналитиков #JOIN (соединения таблиц) #Хранимые процедуры
Быстрый ответ
Чтобы соединить данные с результатами работы хранимой процедуры, следует создать временную таблицу (
#Temp), в которую затем загружаются данные из хранимой процедуры:
CREATE TABLE #Temp (Col1 Type, Col2 Type); -- Типы данных должны совпадать с теми, которые возвращает хранимая процедура
INSERT INTO #Temp EXEC YourSP; -- Загрузка данных из хранимой процедуры
SELECT * FROM YourTable JOIN #Temp ON YourTable.ID = #Temp.ID; -- Подготовка к соединению завершена.
DROP TABLE #Temp; -- И не забудьте удалить временную таблицу
Таким образом, вы решаете проблему прямого объединения данных из хранимой процедуры и таблицы.
Стратегии соединения с хранимой процедурой
Если вам требуется включить результаты хранимой процедуры (HP) в SQL-запрос, вам придётся продумать различные подходы.
Использование временных таблиц
Временная таблица позволяет временно хранить результаты выполнения HP:
- Создайте временную таблицу, в которой столбцы и типы данных соответствуют выходным данным HP.
- Загрузите результаты HP в эту таблицу.
- Произведите соединение данных с помощью INNER JOIN, используя ключевой столбец, например,
TenantID.
Применение CTE
В сложных ситуациях соединения может пригодиться Общее Табличное Выражение (CTE). Это временный результат запроса, который имеет своё наименование и может быть использован в SELECT, INSERT, UPDATE или DELETE в рамках одного SQL-запроса.
Трансформация HP в функции или представления
Вы можете преобразовать хранимую процедуру в табличную функцию или представление. Это позволяет использовать её прямо в запросах на соединение.
Использование оператора APPLY
Операторы CROSS APPLY и OUTER APPLY прекрасно подойдут для передачи аргументов в табличные функции.
Эти подходы также позволяют обрабатывать исключения, возникшие во время выполнения, и учитывать соответствие типов данных таблиц и процедур.
Визуализация
Представьте ситуацию: у вас есть письменный список ингредиентов из кулинарной книги и аудиозапись рецепта из лучшего кулинарного подкаста. Ваша задача – соотнести ингредиенты из обоих источников:
Книга Рецептов (📝): [Помидор 🍅, Лук 🧅, Чеснок 🧄]
Аудио Рецепт (🔊): [Чеснок 🧄, Базилик 🌿, Паста 🍝]
Прямое соотнесение невозможно из-за различия форматов данных:
📝💭🔊: Нужен какой-то выход!
# Записываем аудиорецепт во временную таблицу
Решение: Переносим ингредиенты из аудиорецепта во временную таблицу:
CREATE TABLE #TempIngredients (Ingredient VARCHAR(100));
INSERT INTO #TempIngredients EXEC GetPodcastIngredients;
Теперь аудиорецепт представлен в текстовом виде:
Записанный Рецепт (📝): [Чеснок 🧄, Базилик 🌿, Паста 🍝]
Мы можем перейти к сопоставлению данных:
📝🔗📝: Общий ингредиент → Чеснок 🧄
# Соотнесение выполнено по общему ингредиенту
Подробное руководство по соединению с хранимой процедурой
Вот последовательность ваших действий:
Агрегация данных после соединения
Если требуется агрегировать данные после их соединения:
CREATE TABLE #TenantBalances (TenantID INT, Balance DECIMAL(10,2)); -- Здесь хранятся долги арендаторов
INSERT INTO #TenantBalances EXEC GetTenantBalances; -- Вычисляем задолженности
SELECT t.TenantID, t.Name, SUM(tb.Balance) AS TotalBalance
FROM Tenants AS t
INNER JOIN #TenantBalances AS tb ON t.TenantID = tb.TenantID
GROUP BY t.TenantID, t.Name; -- Завершаем сбор данных по арендаторам
Проблемы с некоторыми HP
Существуют ситуации, когда использование HP в соединениях затруднительно или невозможно. В таких случаях можно модифицировать HP или пересмотреть методологию работы.
Оценка соотношения затраты-выгода
Создание временных таблиц связано с I/O-операциями на диске, которые при большом объеме данных могут снизить производительность. Поэтому важно тщательно оценивать выгоду от использования такого подхода и его возможные недостатки.
Масштабируемость и перспективность использования
Преобразуя хранимые процедуры в функции или представления для упрощения соединения, следует учесть их потенциальное будущее использование и масштабируемость.
Екатерина Громова
аналитик данных