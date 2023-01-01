Джойн результатов хранимой процедуры и запроса SQL

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы соединить данные с результатами работы хранимой процедуры, следует создать временную таблицу ( #Temp ), в которую затем загружаются данные из хранимой процедуры:

SQL Скопировать код CREATE TABLE #Temp (Col1 Type, Col2 Type); -- Типы данных должны совпадать с теми, которые возвращает хранимая процедура INSERT INTO #Temp EXEC YourSP; -- Загрузка данных из хранимой процедуры SELECT * FROM YourTable JOIN #Temp ON YourTable.ID = #Temp.ID; -- Подготовка к соединению завершена. DROP TABLE #Temp; -- И не забудьте удалить временную таблицу

Таким образом, вы решаете проблему прямого объединения данных из хранимой процедуры и таблицы.

Стратегии соединения с хранимой процедурой

Если вам требуется включить результаты хранимой процедуры (HP) в SQL-запрос, вам придётся продумать различные подходы.

Использование временных таблиц

Временная таблица позволяет временно хранить результаты выполнения HP:

Создайте временную таблицу, в которой столбцы и типы данных соответствуют выходным данным HP. Загрузите результаты HP в эту таблицу. Произведите соединение данных с помощью INNER JOIN, используя ключевой столбец, например, TenantID .

Применение CTE

В сложных ситуациях соединения может пригодиться Общее Табличное Выражение (CTE). Это временный результат запроса, который имеет своё наименование и может быть использован в SELECT, INSERT, UPDATE или DELETE в рамках одного SQL-запроса.

Трансформация HP в функции или представления

Вы можете преобразовать хранимую процедуру в табличную функцию или представление. Это позволяет использовать её прямо в запросах на соединение.

Использование оператора APPLY

Операторы CROSS APPLY и OUTER APPLY прекрасно подойдут для передачи аргументов в табличные функции.

Эти подходы также позволяют обрабатывать исключения, возникшие во время выполнения, и учитывать соответствие типов данных таблиц и процедур.

Визуализация

Представьте ситуацию: у вас есть письменный список ингредиентов из кулинарной книги и аудиозапись рецепта из лучшего кулинарного подкаста. Ваша задача – соотнести ингредиенты из обоих источников:

Markdown Скопировать код Книга Рецептов (📝): [Помидор 🍅, Лук 🧅, Чеснок 🧄] Аудио Рецепт (🔊): [Чеснок 🧄, Базилик 🌿, Паста 🍝]

Прямое соотнесение невозможно из-за различия форматов данных:

Markdown Скопировать код 📝💭🔊: Нужен какой-то выход! # Записываем аудиорецепт во временную таблицу

Решение: Переносим ингредиенты из аудиорецепта во временную таблицу:

SQL Скопировать код CREATE TABLE #TempIngredients (Ingredient VARCHAR(100)); INSERT INTO #TempIngredients EXEC GetPodcastIngredients;

Теперь аудиорецепт представлен в текстовом виде:

Markdown Скопировать код Записанный Рецепт (📝): [Чеснок 🧄, Базилик 🌿, Паста 🍝]

Мы можем перейти к сопоставлению данных:

Markdown Скопировать код 📝🔗📝: Общий ингредиент → Чеснок 🧄 # Соотнесение выполнено по общему ингредиенту

Подробное руководство по соединению с хранимой процедурой

Вот последовательность ваших действий:

Агрегация данных после соединения

Если требуется агрегировать данные после их соединения:

SQL Скопировать код CREATE TABLE #TenantBalances (TenantID INT, Balance DECIMAL(10,2)); -- Здесь хранятся долги арендаторов INSERT INTO #TenantBalances EXEC GetTenantBalances; -- Вычисляем задолженности SELECT t.TenantID, t.Name, SUM(tb.Balance) AS TotalBalance FROM Tenants AS t INNER JOIN #TenantBalances AS tb ON t.TenantID = tb.TenantID GROUP BY t.TenantID, t.Name; -- Завершаем сбор данных по арендаторам

Проблемы с некоторыми HP

Существуют ситуации, когда использование HP в соединениях затруднительно или невозможно. В таких случаях можно модифицировать HP или пересмотреть методологию работы.

Оценка соотношения затраты-выгода

Создание временных таблиц связано с I/O-операциями на диске, которые при большом объеме данных могут снизить производительность. Поэтому важно тщательно оценивать выгоду от использования такого подхода и его возможные недостатки.

Масштабируемость и перспективность использования

Преобразуя хранимые процедуры в функции или представления для упрощения соединения, следует учесть их потенциальное будущее использование и масштабируемость.

