Добавляем необязательный параметр в SQL функцию: решение ошибки

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы добавить к существующей функции в SQL Server новый необязательный параметр, инициализируйте его стандартным значением, например, NULL .

SQL Скопировать код ALTER FUNCTION dbo.FuncName (@Param1 INT, @NewOptionalParam INT = NULL) RETURNS INT AS BEGIN IF @NewOptionalParam IS NOT NULL -- Вставьте новый код, учитывающий @NewOptionalParam. RETURN @Result END

Для обозначения параметра как необязательного используйте синтаксис =@DefaultValue .

Принцип работы с необязательными параметрами

Внесение в функцию изменений, связанных с добавлением нового необязательного параметра, требует корректировки её поведения таким образом, чтобы она корректно работала как с использованием нового параметра, так и без него, не нарушая при этом исходной логики.

Определение значения по умолчанию

Присвоение параметру значения по умолчанию позволяет вызывать функцию даже если этот параметр не указан. Его значение следует выбрать разумно, подходящее для данного типа данных:

SQL Скопировать код @NewOptionalParam INT = 0 -- Для целочисленного параметра логичным вариантом может быть ноль. @NewOptionalParam DATE = '19000101' -- Для даты можно выбрать стандартное минимальное значение.

Адаптация логики функции

Внедрение необязательного параметра влечёт за собой изменение логики работы функции:

С помощью IF @NewOptionalParam IS NOT NULL вы можете проверить, был ли передан параметр.

вы можете проверить, был ли передан параметр. Используйте COALESCE(@NewOptionalParam, 0) или ISNULL(@NewOptionalParam, 0) для обработки выражений, где может присутствовать необязательный параметр.

или для обработки выражений, где может присутствовать необязательный параметр. Осуществите обновление кода, зависящего от функции, включая хранимые процедуры и запросы.

Предотвращение типичных ошибок

В случае работы с функциями, использующими необязательные параметры, необходимо соблюдать особую осторожность:

Сохраните обратную совместимость, чтобы не нарушить функциональность уже существующего кода.

Будьте особенно внимательны при возможности передачи значений NULL .

. Отнеситесь скрупулезно к выбору значений по умолчанию, чтобы избежать неоднозначности в логике выполнения функции.

Визуализация

Необязательный параметр в функции можно сравнить с особым специальным добавлением в блюдо, которое не всегда необходимо, но при его наличии меняется весь вкус.

SQL Скопировать код ALTER FUNCTION dbo.YourFunction @ExistingParam DATATYPE, @NewOptionalParam DATATYPE = NULL AS BEGIN -- Скорректированная логика функции с учётом нового параметра ... END

Добавление такого параметра меняет функцию примерно так же, как добавление чили изменяет остроту блюда.

Markdown Скопировать код До: [🍲, 🥄, 🍽️] После: [🍲(🌶️), 🥄, 🍽️]

Отличие функций от хранимых процедур

В отличие от хранимых процедур, функции SQL Server не предполагают широкого использования разного рода значений по умолчанию, однако можно использовать ключевое слово DEFAULT .

SQL Скопировать код SELECT dbo.YourFunction(@ExistingParam, DEFAULT);

Использование ключевого слова DEFAULT

Ключевое слово DEFAULT позволяет при вызове функции применить назначенное значение по умолчанию для необязательного параметра.

Обработка NULL-значений

Функция должна быть готова к обработке NULL в качестве значения необязательного параметра, как к резервному варианту при отсутствии части данных.

