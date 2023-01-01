Добавление вычисляемого времени к DateTime в SQL – советы

Быстрый ответ

Для добавления к значению DateTime используется функция DATEADD() . Она обеспечивает точный контроль над DateTime , подобно тому как часовщик усправляется со швейцарскими часами. Чтобы прибавить 30 минут, используйте следующую команду:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(minute, 30, YourDateTimeColumn) AS UpdatedDateTime FROM YourTable;

Для адаптации команды под ваши задачи, замените minute и 30 на необходимую вам единицу времени и значение, YourDateTimeColumn на имя вашего столбца и YourTable — на имя таблицы.

Вычитание времени осуществляется с лихвой, путём применения отрицательного интервала в функции DATEADD :

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(hour, -1, YourDateTimeColumn) AS UpdatedDateTime FROM YourTable; -- Мы путешествуем обратно в прошлое!

В результате вы переместите время на один час назад.

Следующий уровень: больший контроль над временем

Если вам нужно узнать интервал времени между двуми календарными датами DateTime до и после модификации, воспользуйтесь функцией DATEDIFF :

SQL Скопировать код SELECT OriginalDate, TargetDate, DATEDIFF(minute, OriginalDate, TargetDate) AS MinutesDifference FROM YourTable; -- Путешествия во времени могут быть полезными!

Если вас интересует только календарная дата без указания времени, используйте вот такой функционал:

SQL Скопировать код SELECT CAST(YourDateTimeColumn AS DATE) AS JustTheDate FROM YourTable; -- Время отдыхает, мы работаем с датами.

Работа с переменными временными интервалами

При необходимости оперировать с переменными интервалами времени, переменные станут вашим верным инструментом:

SQL Скопировать код DECLARE @ExtraTime TIME = '03:30:00'; -- 3 часа 30 минут UPDATE YourTable SET YourDateTimeColumn = DATEADD(second, DATEDIFF(second, 0, @ExtraTime), YourDateTimeColumn); -- Время как гость на вашем мероприятии.

Комбинирование даты и времени с помощью CAST

Если требуется соединить дату и время в одно значение DateTime , воспользуйтесь оператором CAST :

SQL Скопировать код DECLARE @DateOnly DATE = '2021-01-01'; DECLARE @TimeOnly TIME = '12:00:00'; SELECT CAST(@DateOnly AS DATETIME) + CAST(@TimeOnly AS DATETIME) AS CombinedDateTime; -- Свидание между датой и временем!

Визуализация

Время можно представить как ряд вагонов, движущиеся по рельсам 🛤️, где каждый вагон — это час.

Для добавления времени к DateTime в SQL используйте:

SQL Скопировать код UPDATE Events SET EventDateTime = DATEADD(hour, 2, EventDateTime) -- Дополнительные вагоны для вашего "рельсового состава". 🚃🚃

Визуализация с помощью эмодзи:

Markdown Скопировать код Исходный поезд: 🛤️ = 🕒🚃🕓🚃🕔🚃 После изменения: 🛤️ = 🕒🚃🕓🚃🕔🚃🕕🚃🕖🚃

Теперь поезд движется на два часа дальше!

Продвинутые техники и моменты, внимание на которые стоит обратить

Особенности разных версий SQL

Не забывайте, что синтаксис SQL различный в зависимости от его версий, точно так же, как меняется мода. То, что актуально для SQL Server 2008 R2, может быть устаревшим в последующих версиях.

Читабельность кода против эффективности

Хотя короткий код экономит время, читабельность приоритетнее для обеспечения простоты и понимания кода.

Не каждый SQL Server упрощает задачу

Правда в том, что в SQL Server 2008 R2 отсутствуют простые способы объединения даты с определённым временем, поэтому мы используем CAST или CONVERT .

Значимость точности

Если требуется обработать только дату, игнорируя время:

SQL Скопировать код SELECT DATEADD(day, DATEDIFF(day, 0, YourDateTimeColumn), 0) AS DateWithoutTime FROM YourTable; -- Извини, Время, но ты мне сейчас не нужен.

С помощью DATEDIFF и DATEADD мы сосредоточиваем внимание только на дате, достигая максимальной точности.

