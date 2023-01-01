Добавление UNIQUE ограничения в существующую таблицу PostgreSQL

Быстрый ответ

Для добавления уникального ограничения ( UNIQUE constraint) к существующей таблице в PostgreSQL есть специальная команда:

SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы ADD UNIQUE (имя_столбца);

Этот запрос устанавливает уникальное ограничение для столбца имя_столбца в таблице имя_таблицы . Однако, при этом учитывайте, что выполнение команды будет успешным только после устранения всех текущих дубликатов данных.

Путь к уникальности: план действий

Определяем и удаляем дубликаты

Перед назначением уникального ограничения убедитесь, что в столбце нет дубликатов. Для их выявления можно использовать следующий SQL-запрос:

SQL Скопировать код SELECT имя_столбца, COUNT(*) FROM имя_таблицы GROUP BY имя_столбца HAVING COUNT(*) > 1;

Помните, что устранение обнаруженных дубликатов – ваша задача. Сделайте это обдуманно, применив удаление, слияние или обновление данных.

Общаемся с большими объемами данных

Если ваша таблица слишком велика, добавление ограничения UNIQUE может потребовать значительных ресурсов. В таких случаях будет полезным воспользоваться командой CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY . Она позволяет предотвратить блокировки и ослабить влияние процесса на производительность:

SQL Скопировать код CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY название_уникального_индекса ON имя_таблицы (имя_столбца);

Именуем ограничения

Именование ограничений не только облегчает их отладку и последующее удаление, но и упрощает идентификацию:

SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы ADD CONSTRAINT название_ограничения UNIQUE (имя_столбца);

Визуализация

Уникальное ограничение – это как скрытый агент, незаметно взаимодействующий с данными:

🏚️🚪: Текущая таблица без ограничения уникальности

🔒: Уникальное ограничение

Для его добавления:

SQL Скопировать код ALTER TABLE старая_усадьба ADD CONSTRAINT фамильный_ключ UNIQUE (ключевое_кольцо);

И в итоге 🏚️🚪 + 🔒 = 🏚️🔐🚪

Другие приемы работы с UNIQUE

Принимаем особенности NULL

Интересный факт: в контексте уникальности значения NULL считаются различными и поэтому допустимы в неограниченных объемах.

Замена старых ограничений

Если вам нужно изменить существующее ограничение, первым делом удалите старое:

SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы DROP CONSTRAINT if_exists неприятное_ограничение;

После этого вы сможете внести новое UNIQUE ограничение по своему усмотрению.

Используем индексацию

Для оптимизации скорости выполнения запросов, связанных с уникальностью данных, может потребоваться создание индекса:

SQL Скопировать код CREATE INDEX прелюдия_невинности ON имя_таблицы (имя_столбца);

Это в целом улучшит производительность работы с вашей базой данных, а в контексте использования UNIQUE индекс также будет выполнять роль ограничения.

