Добавление UNIQUE ограничения в существующую таблицу PostgreSQL#PostgreSQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
Для добавления уникального ограничения (
UNIQUE constraint) к существующей таблице в PostgreSQL есть специальная команда:
ALTER TABLE имя_таблицы ADD UNIQUE (имя_столбца);
Этот запрос устанавливает уникальное ограничение для столбца
имя_столбца в таблице
имя_таблицы. Однако, при этом учитывайте, что выполнение команды будет успешным только после устранения всех текущих дубликатов данных.
Путь к уникальности: план действий
Определяем и удаляем дубликаты
Перед назначением уникального ограничения убедитесь, что в столбце нет дубликатов. Для их выявления можно использовать следующий SQL-запрос:
SELECT имя_столбца, COUNT(*)
FROM имя_таблицы
GROUP BY имя_столбца
HAVING COUNT(*) > 1;
Помните, что устранение обнаруженных дубликатов – ваша задача. Сделайте это обдуманно, применив удаление, слияние или обновление данных.
Общаемся с большими объемами данных
Если ваша таблица слишком велика, добавление ограничения
UNIQUE может потребовать значительных ресурсов. В таких случаях будет полезным воспользоваться командой
CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY. Она позволяет предотвратить блокировки и ослабить влияние процесса на производительность:
CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY название_уникального_индекса ON имя_таблицы (имя_столбца);
Именуем ограничения
Именование ограничений не только облегчает их отладку и последующее удаление, но и упрощает идентификацию:
ALTER TABLE имя_таблицы ADD CONSTRAINT название_ограничения UNIQUE (имя_столбца);
Визуализация
Уникальное ограничение – это как скрытый агент, незаметно взаимодействующий с данными:
- 🏚️🚪: Текущая таблица без ограничения уникальности
- 🔒: Уникальное ограничение
Для его добавления:
ALTER TABLE старая_усадьба ADD CONSTRAINT фамильный_ключ UNIQUE (ключевое_кольцо);
И в итоге 🏚️🚪 + 🔒 = 🏚️🔐🚪
Другие приемы работы с UNIQUE
Принимаем особенности NULL
Интересный факт: в контексте уникальности значения
NULL считаются различными и поэтому допустимы в неограниченных объемах.
Замена старых ограничений
Если вам нужно изменить существующее ограничение, первым делом удалите старое:
ALTER TABLE имя_таблицы DROP CONSTRAINT if_exists неприятное_ограничение;
После этого вы сможете внести новое
UNIQUE ограничение по своему усмотрению.
Используем индексацию
Для оптимизации скорости выполнения запросов, связанных с уникальностью данных, может потребоваться создание индекса:
CREATE INDEX прелюдия_невинности ON имя_таблицы (имя_столбца);
Это в целом улучшит производительность работы с вашей базой данных, а в контексте использования
UNIQUE индекс также будет выполнять роль ограничения.
Алина Карпова
инженер по данным