Добавление UNIQUE ограничения в существующую таблицу PostgreSQL

#PostgreSQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  #Ограничения (Constraints)  
Быстрый ответ

Для добавления уникального ограничения (UNIQUE constraint) к существующей таблице в PostgreSQL есть специальная команда:

ALTER TABLE имя_таблицы ADD UNIQUE (имя_столбца);

Этот запрос устанавливает уникальное ограничение для столбца имя_столбца в таблице имя_таблицы. Однако, при этом учитывайте, что выполнение команды будет успешным только после устранения всех текущих дубликатов данных.

Путь к уникальности: план действий

Определяем и удаляем дубликаты

Перед назначением уникального ограничения убедитесь, что в столбце нет дубликатов. Для их выявления можно использовать следующий SQL-запрос:

SELECT имя_столбца, COUNT(*)
FROM имя_таблицы
GROUP BY имя_столбца
HAVING COUNT(*) > 1;

Помните, что устранение обнаруженных дубликатов – ваша задача. Сделайте это обдуманно, применив удаление, слияние или обновление данных.

Общаемся с большими объемами данных

Если ваша таблица слишком велика, добавление ограничения UNIQUE может потребовать значительных ресурсов. В таких случаях будет полезным воспользоваться командой CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY. Она позволяет предотвратить блокировки и ослабить влияние процесса на производительность:

CREATE UNIQUE INDEX CONCURRENTLY название_уникального_индекса ON имя_таблицы (имя_столбца);

Именуем ограничения

Именование ограничений не только облегчает их отладку и последующее удаление, но и упрощает идентификацию:

ALTER TABLE имя_таблицы ADD CONSTRAINT название_ограничения UNIQUE (имя_столбца);

Визуализация

Уникальное ограничение – это как скрытый агент, незаметно взаимодействующий с данными:

  • 🏚️🚪: Текущая таблица без ограничения уникальности
  • 🔒: Уникальное ограничение

Для его добавления:

ALTER TABLE старая_усадьба ADD CONSTRAINT фамильный_ключ UNIQUE (ключевое_кольцо);

И в итоге 🏚️🚪 + 🔒 = 🏚️🔐🚪

Другие приемы работы с UNIQUE

Принимаем особенности NULL

Интересный факт: в контексте уникальности значения NULL считаются различными и поэтому допустимы в неограниченных объемах.

Замена старых ограничений

Если вам нужно изменить существующее ограничение, первым делом удалите старое:

ALTER TABLE имя_таблицы DROP CONSTRAINT if_exists неприятное_ограничение;

После этого вы сможете внести новое UNIQUE ограничение по своему усмотрению.

Используем индексацию

Для оптимизации скорости выполнения запросов, связанных с уникальностью данных, может потребоваться создание индекса:

CREATE INDEX прелюдия_невинности ON имя_таблицы (имя_столбца);

Это в целом улучшит производительность работы с вашей базой данных, а в контексте использования UNIQUE индекс также будет выполнять роль ограничения.

Полезные материалы

  1. PostgreSQL: Документация: 16: ALTER TABLE – Официальная документация PostgreSQL по использованию команды ALTER TABLE.
  2. Behaviour of Bulk Insert in pgsql or any Database – Database Administrators Stack Exchange – Обсуждение вопросов добавления ограничений с минимальными блокировками.
  3. Select first row in each GROUP BY group? – Stack Overflow – Полезные методики по работе с уникальными значениями и индексами в SQL.
  4. Indexes – PostgreSQL wiki – Знакомство с индексами PostgreSQL и их связь с ограничениями уникальности.
  5. How to list table foreign keys – Stack Overflow – Обсуждения и рекомендации по работе с ограничениями в PostgreSQL.
Свежие материалы
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024
Вопросы по SQL на собеседовании для тестировщиков
6 сентября 2024
Протоколы уровня представления: примеры и использование
6 сентября 2024

Загрузка...