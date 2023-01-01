Добавление строки в SQL таблицу с одной колонкой IDENTITY

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Чтобы добавить новую запись в таблицу, которая состоит исключительно из столбца IDENTITY, следует использовать команду INSERT с ключевым словом DEFAULT VALUES:

-- Образец простого и эффективного решения!
INSERT INTO ВашаТаблица DEFAULT VALUES;

SQL Server автоматически создаст и присвоит следующий уникальный идентификатор для новой записи.

Подробное объяснение

DEFAULT VALUES особенно пригодится, когда речь идет о таблице с единственным столбцом IDENTITY, который служит уникальным идентификатором и, как правило, является первичным ключом.

Ключевое слово DEFAULT VALUES указывает SQL Server на необходимость присвоения стандартных значений для всех столбцов. В контексте столбца IDENTITY сервер генерирует и присваивает следующий номер из своей внутренней последовательности.

Скажем, вы столкнулись с рутинной задачей многократной вставки. И вам нужно решение, которое позволит выполнить массовую операцию:

-- Добиваемся большего, практически без дополнительных усилий. 
INSERT INTO ВашаТаблица DEFAULT VALUES;
GO 10

В данном примере GO разделяет команды на управляемые пакеты и указывает SQL Server, сколько раз нужно выполнить данную операцию — в нашем случае 10 раз.

Визуализация

Представьте себе клуб, куда можно попасть только с членской картой:

Таблица Клуба: [🚪]

Для входа вам требуется уникальная карта. Вот как просто получить её:

-- Почти волшебный код, открывающий доступ!
INSERT INTO ТаблицаКлуба DEFAULT VALUES;

Теперь у вас есть персональный пропуск:

Выданная Членская карта: [#️⃣]

Просто. Быстро. Вы уже внутри. 🎉

Таблица Клуба ПОСЛЕ: [🚪, #️⃣]

Разбор сложных моментов

Работа со столбцами IDENTITY может привести к некоторым сложностям:

  • Новое начало: Если необходимо сбросить счётчик идентификаторов и начать нумерацию с нового значения:

    -- Инициируем сброс счетчика идентификаторов.
DBCC CHECKIDENT ('ВашаТаблица', RESEED, НовоеЗначениеСброса);

  • Пробелы в нумерации идентификаторов: При массовых вставках в случае прерывания или отката процесса может нарушаться последовательность идентификаторов. Однако, не стоит беспокоиться: номера IDENTITY не обязательно должны образовывать непрерывную последовательность.

  • Удаление записей: При удалении записей между идентификаторами появляются пробелы. Имеются альтернативные варианты решения этой проблемы, например использование объекта последовательности, или написание собственного алгоритма для поддержки целостности последовательности.

  • Перенос данных с сохранением значений идентификаторов — задача не из простых. Если необходимо сохранить идентификаторы, временно активируется IDENTITY_INSERT:

    -- Временно берем на себя контроль над идентификаторами.
SET IDENTITY_INSERT ВашаТаблица ON;

INSERT INTO ВашаТаблица (ИмяСтолбцаИдентификатора)
VALUES (ЯвноеЗначениеИдентификатора);

SET IDENTITY_INSERT ВашаТаблица OFF;

Обратите внимание, что задание определенных значений столбцу типа IDENTITY возможно только для одной таблицы за раз и требует соответствующих прав доступа.

Повышаем уровень SQL

Чтобы операции вставки в столбцы IDENTITY были максимально эффективны и свободны от ошибок, обратите внимание на следующие рекомендации:

  • Блокировки: Таблицы с большим трафиком транзакций часто подвержены блокировкам. Используйте DEFAULT VALUES для сокращения объема транзакций и минимизации вероятности блокировок.

  • Подготовка: Убедитесь, что ваши операции вставки либо полностью исполняются, либо полностью отклоняются, объединив их в одну транзакцию.

  • Внимательность: Не забывайте параметр IDENTITY_CACHE, который может быть активирован в вашем экземпляре SQL Server. Он может влиять на значения IDENTITY при авариях.

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

Свежие материалы
Вставка и редактирование изображений в Google Презентациях
6 сентября 2024
Порты HTTP и HTTPS: что нужно знать?
6 сентября 2024
Методы HTTP: GET, POST и другие
6 сентября 2024

Загрузка...