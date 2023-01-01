Добавление строки итогов в SQL: динамический расчет суммы#SQL для аналитиков #GROUP BY и агрегации #Агрегатные функции
Быстрый ответ
Для немедленного получения ожидаемого результата возможно составить запрос с использованием
UNION ALL и функции
SUM, который добавит итоговую строку:
SELECT customer_id, SUM(amount) FROM sales_table GROUP BY customer_id -- Данные по клиентам.
UNION ALL
SELECT 'Итого', SUM(amount) FROM sales_table; -- И здесь – итоговая строка.
Этот запрос выдаст строки с суммами продаж для каждого клиента, а в конце представит строку с общей суммой для всей таблицы.
Добавление промежуточных итогов с rollup
Условляемся с
ROLLUP для включения в результат запроса промежуточных итогов – представляя собой модификатор
GROUP BY, который должен поддерживаться вашей СУБД.
SELECT COALESCE(Type, 'Итого') AS Type, SUM(Sales) AS Total_Sales
FROM sales_table
GROUP BY ROLLUP(Type);
Таким образом, мы получаем подсчеты для каждой группы. В результате запроса
NULL обозначает общий подсчет. Чтобы избежать путаницы с
NULL в данных, можно обратиться к функции
GROUPING().
Обработка null и упорядочивание строк
Управляя
NULL-значениями, мы можем подать данные в более понятный вид, обратившись к таким функциям как
ISNULL() или
COALESCE():
SELECT
CASE WHEN GROUPING(Type) = 1 THEN 'Итого' ELSE ISNULL(Type, 'Неопределено') END AS Type, -- Так замечаем неопределенные категории
SUM(Sales) AS Total_Sales
FROM sales_table
GROUP BY ROLLUP(Type);
Для определения порядка следования итоговых строк в результатах запроса важен столбец сортировки:
SELECT
CASE WHEN GROUPING(Type) = 1 THEN 'Итого' ELSE ISNULL(Type, 'Неопределено') END AS Type,
SUM(Sales) AS Total_Sales,
GROUPING(Type) AS Ordering -- Этот столбец поможет упорядочить строки
FROM sales_table
GROUP BY ROLLUP(Type)
ORDER BY Ordering DESC;
Это гарантирует размещение общего итога в конце таблицы – чтобы он не потерялся среди других строк.
Использование grouping sets для динамического агрегирования
В ситуациях, требующих более детализированного управления агрегацией, отлично подойдут
GROUPING SETS:
SELECT
COALESCE(Type, 'Итого') AS Type,
GroupKey,
SUM(Sales) AS Total_Sales
FROM sales_table
GROUP BY GROUPING SETS(([Type], GroupKey),());
Это позволит сформировать тоталы для различных комбинаций группировки, не меняя при этом исходные данные.
Что делать после применения rollup и grouping
Ради оптимального управления итоговыми строками, советуется ознакомиться с официальными руководствами или блоговыми статьями о
ROLLUP и
GROUPING().
В более сложных случаях может потребоваться использование различных подходов, например, применение
GROUP BY GROUPING SETS или комбинация
UNION ALL с подзапросами.
Визуализация
Предположим, у нас есть разделение на категории товаров:
📱 = Электроника
🏡 = Товары для дома
📚 = Книги
Для создания итоговой строки выполним запрос:
SELECT IFNULL(Category, 'Итого') AS Category, SUM(Sales) AS Total_Sales
FROM sales_report
GROUP BY ROLLUP(Category);
Получим примерно следующее:
📱🏡📚
🏆 = Общая сумма продаж для каждой категории!
Здесь подход с использованием итоговой строки позволяет собрать все данные о продажах в конце отчёта.
Что делать, если функционала rollup не хватает
Если вам нужно больше, чем предлагает
ROLLUP, можно рассмотреть следующие варианты:
- Выборочные итоги: Для отображения конкретных итогов можно использовать
UNION ALLв сочетании с подзапросом.
- Произвольные группировки: Для создания специфических групп данных в условии, что обыкновенное
GROUP BYне достаточно, можно применить оператор
CASE.
SELECT Category, SUM(Sales) AS Total_Sales FROM product_reports GROUP BY Category -- группируем по категориям
UNION ALL
SELECT 'Итого', SUM(Sales) -- эта строка будет "главной"
FROM product_reports
WHERE Category IN ('Электроника', 'Книги'); -- группировка для определенных категорий
Виктор Ермаков
SQL-разработчик