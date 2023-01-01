Добавление строки итогов в SQL: динамический расчет суммы

Быстрый ответ

Для немедленного получения ожидаемого результата возможно составить запрос с использованием UNION ALL и функции SUM , который добавит итоговую строку:

SQL Скопировать код SELECT customer_id, SUM(amount) FROM sales_table GROUP BY customer_id -- Данные по клиентам. UNION ALL SELECT 'Итого', SUM(amount) FROM sales_table; -- И здесь – итоговая строка.

Этот запрос выдаст строки с суммами продаж для каждого клиента, а в конце представит строку с общей суммой для всей таблицы.

Добавление промежуточных итогов с rollup

Условляемся с ROLLUP для включения в результат запроса промежуточных итогов – представляя собой модификатор GROUP BY , который должен поддерживаться вашей СУБД.

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(Type, 'Итого') AS Type, SUM(Sales) AS Total_Sales FROM sales_table GROUP BY ROLLUP(Type);

Таким образом, мы получаем подсчеты для каждой группы. В результате запроса NULL обозначает общий подсчет. Чтобы избежать путаницы с NULL в данных, можно обратиться к функции GROUPING() .

Обработка null и упорядочивание строк

Управляя NULL -значениями, мы можем подать данные в более понятный вид, обратившись к таким функциям как ISNULL() или COALESCE() :

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN GROUPING(Type) = 1 THEN 'Итого' ELSE ISNULL(Type, 'Неопределено') END AS Type, -- Так замечаем неопределенные категории SUM(Sales) AS Total_Sales FROM sales_table GROUP BY ROLLUP(Type);

Для определения порядка следования итоговых строк в результатах запроса важен столбец сортировки:

SQL Скопировать код SELECT CASE WHEN GROUPING(Type) = 1 THEN 'Итого' ELSE ISNULL(Type, 'Неопределено') END AS Type, SUM(Sales) AS Total_Sales, GROUPING(Type) AS Ordering -- Этот столбец поможет упорядочить строки FROM sales_table GROUP BY ROLLUP(Type) ORDER BY Ordering DESC;

Это гарантирует размещение общего итога в конце таблицы – чтобы он не потерялся среди других строк.

Использование grouping sets для динамического агрегирования

В ситуациях, требующих более детализированного управления агрегацией, отлично подойдут GROUPING SETS :

SQL Скопировать код SELECT COALESCE(Type, 'Итого') AS Type, GroupKey, SUM(Sales) AS Total_Sales FROM sales_table GROUP BY GROUPING SETS(([Type], GroupKey),());

Это позволит сформировать тоталы для различных комбинаций группировки, не меняя при этом исходные данные.

Что делать после применения rollup и grouping

Ради оптимального управления итоговыми строками, советуется ознакомиться с официальными руководствами или блоговыми статьями о ROLLUP и GROUPING() .

В более сложных случаях может потребоваться использование различных подходов, например, применение GROUP BY GROUPING SETS или комбинация UNION ALL с подзапросами.

Визуализация

Предположим, у нас есть разделение на категории товаров:

Markdown Скопировать код 📱 = Электроника 🏡 = Товары для дома 📚 = Книги

Для создания итоговой строки выполним запрос:

SQL Скопировать код SELECT IFNULL(Category, 'Итого') AS Category, SUM(Sales) AS Total_Sales FROM sales_report GROUP BY ROLLUP(Category);

Получим примерно следующее:

Markdown Скопировать код 📱🏡📚 🏆 = Общая сумма продаж для каждой категории!

Здесь подход с использованием итоговой строки позволяет собрать все данные о продажах в конце отчёта.

Что делать, если функционала rollup не хватает

Если вам нужно больше, чем предлагает ROLLUP , можно рассмотреть следующие варианты:

Выборочные итоги : Для отображения конкретных итогов можно использовать UNION ALL в сочетании с подзапросом.

: Для отображения конкретных итогов можно использовать в сочетании с подзапросом. Произвольные группировки: Для создания специфических групп данных в условии, что обыкновенное GROUP BY не достаточно, можно применить оператор CASE .

SQL Скопировать код SELECT Category, SUM(Sales) AS Total_Sales FROM product_reports GROUP BY Category -- группируем по категориям UNION ALL SELECT 'Итого', SUM(Sales) -- эта строка будет "главной" FROM product_reports WHERE Category IN ('Электроника', 'Книги'); -- группировка для определенных категорий

