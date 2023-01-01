logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Добавление строки итогов в SQL: динамический расчет суммы
Перейти

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Для немедленного получения ожидаемого результата возможно составить запрос с использованием UNION ALL и функции SUM, который добавит итоговую строку:

SQL
Скопировать код
SELECT customer_id, SUM(amount) FROM sales_table GROUP BY customer_id -- Данные по клиентам.
UNION ALL
SELECT 'Итого', SUM(amount) FROM sales_table; -- И здесь – итоговая строка.

Этот запрос выдаст строки с суммами продаж для каждого клиента, а в конце представит строку с общей суммой для всей таблицы.

Пошаговый план для смены профессии

Добавление промежуточных итогов с rollup

Условляемся с ROLLUP для включения в результат запроса промежуточных итогов – представляя собой модификатор GROUP BY, который должен поддерживаться вашей СУБД.

SQL
Скопировать код
SELECT COALESCE(Type, 'Итого') AS Type, SUM(Sales) AS Total_Sales
FROM sales_table
GROUP BY ROLLUP(Type);

Таким образом, мы получаем подсчеты для каждой группы. В результате запроса NULL обозначает общий подсчет. Чтобы избежать путаницы с NULL в данных, можно обратиться к функции GROUPING().

Обработка null и упорядочивание строк

Управляя NULL-значениями, мы можем подать данные в более понятный вид, обратившись к таким функциям как ISNULL() или COALESCE():

SQL
Скопировать код
SELECT 
  CASE WHEN GROUPING(Type) = 1 THEN 'Итого' ELSE ISNULL(Type, 'Неопределено') END AS Type, -- Так замечаем неопределенные категории
  SUM(Sales) AS Total_Sales
FROM sales_table
GROUP BY ROLLUP(Type);

Для определения порядка следования итоговых строк в результатах запроса важен столбец сортировки:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  CASE WHEN GROUPING(Type) = 1 THEN 'Итого' ELSE ISNULL(Type, 'Неопределено') END AS Type,
  SUM(Sales) AS Total_Sales,
  GROUPING(Type) AS Ordering -- Этот столбец поможет упорядочить строки
FROM sales_table
GROUP BY ROLLUP(Type)
ORDER BY Ordering DESC;

Это гарантирует размещение общего итога в конце таблицы – чтобы он не потерялся среди других строк.

Использование grouping sets для динамического агрегирования

В ситуациях, требующих более детализированного управления агрегацией, отлично подойдут GROUPING SETS:

SQL
Скопировать код
SELECT 
  COALESCE(Type, 'Итого') AS Type,
  GroupKey,
  SUM(Sales) AS Total_Sales
FROM sales_table
GROUP BY GROUPING SETS(([Type], GroupKey),());

Это позволит сформировать тоталы для различных комбинаций группировки, не меняя при этом исходные данные.

Что делать после применения rollup и grouping

Ради оптимального управления итоговыми строками, советуется ознакомиться с официальными руководствами или блоговыми статьями о ROLLUP и GROUPING().

В более сложных случаях может потребоваться использование различных подходов, например, применение GROUP BY GROUPING SETS или комбинация UNION ALL с подзапросами.

Визуализация

Предположим, у нас есть разделение на категории товаров:

Markdown
Скопировать код
📱 = Электроника
🏡 = Товары для дома
📚 = Книги

Для создания итоговой строки выполним запрос:

SQL
Скопировать код
SELECT IFNULL(Category, 'Итого') AS Category, SUM(Sales) AS Total_Sales
FROM sales_report
GROUP BY ROLLUP(Category);

Получим примерно следующее:

Markdown
Скопировать код
📱🏡📚
🏆 = Общая сумма продаж для каждой категории!

Здесь подход с использованием итоговой строки позволяет собрать все данные о продажах в конце отчёта.

Что делать, если функционала rollup не хватает

Если вам нужно больше, чем предлагает ROLLUP, можно рассмотреть следующие варианты:

  • Выборочные итоги: Для отображения конкретных итогов можно использовать UNION ALL в сочетании с подзапросом.
  • Произвольные группировки: Для создания специфических групп данных в условии, что обыкновенное GROUP BY не достаточно, можно применить оператор CASE.
SQL
Скопировать код
SELECT Category, SUM(Sales) AS Total_Sales FROM product_reports GROUP BY Category -- группируем по категориям
UNION ALL
SELECT 'Итого', SUM(Sales) -- эта строка будет "главной"
FROM product_reports
WHERE Category IN ('Электроника', 'Книги'); -- группировка для определенных категорий

Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Какой запрос позволяет добавить итоговую строку с общей суммой для всей таблицы?
1 / 5

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

