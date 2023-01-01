Добавление столбца в SQL с дефолтным значением из другого

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  
Быстрый ответ

Чтобы добавить в таблицу новый столбец и скопировать в него данные из уже существующего столбца, следует использовать следующую команду:

ALTER TABLE имя_таблицы
ADD новый_столбец тип_данных
DEFAULT (существующий_столбец);

Замените имя_таблицы, новый_столбец, тип_данных и существующий_столбец на соответствующие значения. При добавлении новых строк, эта команда позволит автоматически копировать данные из существующий_столбец в новый_столбец.

Однако, чтобы изменения применились также и к уже существующим строкам, потребуется выполнить запрос UPDATE:

UPDATE имя_таблицы
SET новый_столбец = существующий_столбец;

Порядок выполнения команд в SQL имеет важное значение. Поэтому, прежде чем применять изменения в рабочей базе данных, рекомендуется проверить их на тестовой версии базы данных.

Значение по умолчанию: определение и особенности обработки

Сохранение значения по умолчанию для нового столбца в базе данных гарантирует, что при вставке новой строки, если значение для этого столбца не указано, SQL автоматически установит значение по умолчанию.

Однако, в отношении уже существующих записей, поведение SQL отличается: автоматическое заполнение нового столбца значением по умолчанию не будет работать. В этом случае SQL требует явной команды для заполнения.

Альтернатива: Вычисляемые столбцы

Если требуется, чтобы новый столбец всегда содержал данные из уже существующего, обратите внимание на возможность создания вычисляемого столбца:

ALTER TABLE имя_таблицы
ADD новый_столбец AS (существующий_столбец) PERSISTED;

Вычисляемый столбец автоматически рассчитывает свое значение на основе предопределенной формулы. Использование PERSISTED означает, что значение столбца будет сохранено и не потребуется его пересчет при каждом обращении к столбцу. Это улучшает производительность.

Использование триггеров

Еще один подход к синхронизации данных — это использование триггеров INSTEAD OF INSERT. Они гарантируют, что новые строки будут соответствовать определенным правилам:

CREATE TRIGGER trg_tableName_initNewCol
ON имя_таблицы
INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
    INSERT INTO имя_таблицы (колонка1, колонка2, новый_столбец)
    SELECT колонка1, колонка2, существующий_столбец
    FROM inserted;
END;

Обработка значений NULL

В SQL следует отдельно упомянуть обработку значений NULL. Используя функцию ISNULL, можно качественно обработать потенциальные NULL-значения:

UPDATE имя_таблицы
SET новый_столбец = ISNULL(существующий_столбец, 'DefaultValue');

Влияние на систему: осторожность важна

При внесении изменений в базу данных важно действовать обдуманно и аккуратно.

Сообщите приложениям о изменениях

Рекомендуется изучить код приложения, чтобы удостовериться, что он готов к внесенным изменениям в базе данных.

Оценка производительности

Прежде чем применять триггеры или использовать вычисляемые столбцы, оцените их влияние на производительность системы. Сравните скорость выполнения запросов до и после внесения изменений.

Консультация у специалиста

Если вы столкнулись со сложной задачей, обращение к эксперту по базам данных может помочь привести данные в порядок и избежать негативных последствий.

Визуализация

Рассмотрим наглядный пример процесса добавления нового столбца со значением по умолчанию:

Изначальная здание (🏢): 
Этаж 1: [👩| ]
Этаж 2: [👨| ]
Этаж 3: [🧓| ]

# Уже проживающий житель дублируется новым столбцом.

Добавлен новый столбец (🏢🏗️): 
Этаж 1: [👩|👩‍🦰]
Этаж 2: [👨|👨‍🦱]
Этаж 3: [🧓|🧓‍🦳]

# Появляется новый жилец (новый столбец) с точно такими же данными, как у уже проживающих.

Эта аналогия иллюстрирует, что при добавлении нового столбца, структура данных остается неизменной, но каждый существующий житель получает "двойника", что облегчает управление данными.

Полезные материалы

  1. ALTER TABLE (Transact-SQL) – Microsoft Learn — руководство по добавлению значений по умолчанию в SQL Server.
  2. MySQL Reference Manual – ALTER TABLE Statement — руководство MySQL по добавлению значений по умолчанию.
  3. PostgreSQL Documentation: ALTER TABLE — руководство PostgreSQL по добавлению столбцов с значениями по умолчанию.
  4. ALTER TABLE – Oracle Documentation — инструкции Oracle по добавлению столбцов с заданными значениями.
  5. SQL DEFAULT Constraint – W3Schools — учебник W3Schools по использованию ограничений DEFAULT в SQL.
  6. ALTER TABLE – MariaDB Knowledge Base — статья в базе знаний MariaDB о команде ALTER TABLE, включая добавление значений по умолчанию.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

