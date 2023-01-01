Добавление столбца в SQL с дефолтным значением из другого#SQL для аналитиков #Основы SQL #DDL: CREATE / ALTER / DROP
Быстрый ответ
Чтобы добавить в таблицу новый столбец и скопировать в него данные из уже существующего столбца, следует использовать следующую команду:
ALTER TABLE имя_таблицы
ADD новый_столбец тип_данных
DEFAULT (существующий_столбец);
Замените
имя_таблицы,
новый_столбец,
тип_данных и
существующий_столбец на соответствующие значения. При добавлении новых строк, эта команда позволит автоматически копировать данные из
существующий_столбец в
новый_столбец.
Однако, чтобы изменения применились также и к уже существующим строкам, потребуется выполнить запрос
UPDATE:
UPDATE имя_таблицы
SET новый_столбец = существующий_столбец;
Порядок выполнения команд в SQL имеет важное значение. Поэтому, прежде чем применять изменения в рабочей базе данных, рекомендуется проверить их на тестовой версии базы данных.
Значение по умолчанию: определение и особенности обработки
Сохранение значения по умолчанию для нового столбца в базе данных гарантирует, что при вставке новой строки, если значение для этого столбца не указано, SQL автоматически установит значение по умолчанию.
Однако, в отношении уже существующих записей, поведение SQL отличается: автоматическое заполнение нового столбца значением по умолчанию не будет работать. В этом случае SQL требует явной команды для заполнения.
Альтернатива: Вычисляемые столбцы
Если требуется, чтобы новый столбец всегда содержал данные из уже существующего, обратите внимание на возможность создания вычисляемого столбца:
ALTER TABLE имя_таблицы
ADD новый_столбец AS (существующий_столбец) PERSISTED;
Вычисляемый столбец автоматически рассчитывает свое значение на основе предопределенной формулы. Использование
PERSISTED означает, что значение столбца будет сохранено и не потребуется его пересчет при каждом обращении к столбцу. Это улучшает производительность.
Использование триггеров
Еще один подход к синхронизации данных — это использование триггеров INSTEAD OF INSERT. Они гарантируют, что новые строки будут соответствовать определенным правилам:
CREATE TRIGGER trg_tableName_initNewCol
ON имя_таблицы
INSTEAD OF INSERT
AS
BEGIN
INSERT INTO имя_таблицы (колонка1, колонка2, новый_столбец)
SELECT колонка1, колонка2, существующий_столбец
FROM inserted;
END;
Обработка значений NULL
В SQL следует отдельно упомянуть обработку значений NULL. Используя функцию
ISNULL, можно качественно обработать потенциальные NULL-значения:
UPDATE имя_таблицы
SET новый_столбец = ISNULL(существующий_столбец, 'DefaultValue');
Влияние на систему: осторожность важна
При внесении изменений в базу данных важно действовать обдуманно и аккуратно.
Сообщите приложениям о изменениях
Рекомендуется изучить код приложения, чтобы удостовериться, что он готов к внесенным изменениям в базе данных.
Оценка производительности
Прежде чем применять триггеры или использовать вычисляемые столбцы, оцените их влияние на производительность системы. Сравните скорость выполнения запросов до и после внесения изменений.
Консультация у специалиста
Если вы столкнулись со сложной задачей, обращение к эксперту по базам данных может помочь привести данные в порядок и избежать негативных последствий.
Визуализация
Рассмотрим наглядный пример процесса добавления нового столбца со значением по умолчанию:
Изначальная здание (🏢):
Этаж 1: [👩| ]
Этаж 2: [👨| ]
Этаж 3: [🧓| ]
# Уже проживающий житель дублируется новым столбцом.
Добавлен новый столбец (🏢🏗️):
Этаж 1: [👩|👩🦰]
Этаж 2: [👨|👨🦱]
Этаж 3: [🧓|🧓🦳]
# Появляется новый жилец (новый столбец) с точно такими же данными, как у уже проживающих.
Эта аналогия иллюстрирует, что при добавлении нового столбца, структура данных остается неизменной, но каждый существующий житель получает "двойника", что облегчает управление данными.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик