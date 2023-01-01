Добавление составного первичного ключа в переменную таблицы SQL#DDL: CREATE / ALTER / DROP #PRIMARY KEY #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
DECLARE @TableVar TABLE (
Col1 INT,
Col2 INT,
PRIMARY KEY (Col1, Col2)
);
INSERT INTO @TableVar VALUES (1, 2);
В коде используется переменная таблицы
@TableVar с составным первичным ключом, который включает в себя
Col1 и
Col2. Ограничение
PRIMARY KEY обеспечивает, что каждая пара значений в указанных колонках будет уникальной. С помощью команды
INSERT мы добавляем данные, при этом предотвращается появление дубликатов данных в рассматриваемых колонках.
Особенности работы с составными ключами
Составной ключ — отличный инструмент для обеспечения уникальности значений и сохранения целостности данных. Использование нескольких полей в
PRIMARY KEY позволяет фиксировать уникальные комбинации их значений, что особенно актуально в случаях, когда отдельные поля не имеют уникальности по своей природе.
Заполнение переменной таблицы
DECLARE @statistictemp TABLE (
MajorName VARCHAR(100),
SubName VARCHAR(100),
DetailedName VARCHAR(100),
UniversityID INT,
StatisticValue DECIMAL(10, 2),
PRIMARY KEY (MajorName, SubName, DetailedName, UniversityID)
);
При попытке вставить дубликаты в
@statistictemp, SQL Server незамедлительно выдаст ошибку, строго обеспечивая соблюдение уникальности данных, заложенной в первичном ключе:
-- Первое внесение данных пройдет успешно
INSERT INTO @statistictemp VALUES ('Science', 'Biology', 'Genetics', 1, 75.5);
-- Второе вызовет ошибку из-за нарушения уникальности
INSERT INTO @statistictemp VALUES ('Science', 'Biology', 'Genetics', 1, 80.0);
Важно отметить, что изменить или отменить ограничения переменной после её инициализации невозможно. Поэтому ключи следует определить на этапе создания переменной.
Тестируйте, ведь целостность данных – это не шутки!
Не забывайте о важности тестирования ограничений, так как непредвиденные ошибки исполнения могут стать настоящей проблемой для ваших приложений. Ошибки также могут показать, где были нарушены ограничения на данные.
Визуализация — для лучшего запоминания 📌
Составной первичный ключ в SQL напоминает основу здания — оба создают прочное основание:
| Кирпич 1 (🧱) | Кирпич 2 (🧱) | Надежный фундамент (🏗️) |
| ------------------- | -------------------- | ------------------------ |
| Колонка A (🔑) | Колонка B (🔑) | Составной ключ (🔐) |
Каждая колонка, как отдельный кирпич, важна в сочетании с другими, ведь именно они обеспечивают надежность первичного ключа.
Вне основных сценариев: Расширенные типы таблиц
Переменные таблиц, подобно велосипедам, идеальны для «небольших поездок», когда работа идет с небольшим объемом быстроизменяющихся данных. Но для обработки больших массивов данных и сложных запросов SQL Server предлагает аналоги «седанов» и «грузовиков» — временные и постоянные таблицы с поддержкой индексов и ограничений. Выбор зависит от объема данных, требований к производительности и использования транзакционного журнала.
'Когда' это важно: Для чего нужен составной ключ?
В отношениях многие-ко-многим составной ключ регулирует ассоциации между сущностями.
Для временных рядов уникальность достигается за счет временной отметки в сочетании с идентификаторами.
Геоспациальные данные требуют использования широты и долготы для четкого определения местоположения.
Замечание: Используйте с умом
Составные ключи удобны, но могут замедлить производительность из-за более сложного процесса поддержки индексов. В некоторых ситуациях целесообразнее использовать одноколоночный суррогатный ключ вместо составного.
Алина Карпова
инженер по данным