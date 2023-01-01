Добавление составного первичного ключа в переменную таблицы SQL

Быстрый ответ

SQL Скопировать код DECLARE @TableVar TABLE ( Col1 INT, Col2 INT, PRIMARY KEY (Col1, Col2) ); INSERT INTO @TableVar VALUES (1, 2);

В коде используется переменная таблицы @TableVar с составным первичным ключом, который включает в себя Col1 и Col2 . Ограничение PRIMARY KEY обеспечивает, что каждая пара значений в указанных колонках будет уникальной. С помощью команды INSERT мы добавляем данные, при этом предотвращается появление дубликатов данных в рассматриваемых колонках.

Особенности работы с составными ключами

Составной ключ — отличный инструмент для обеспечения уникальности значений и сохранения целостности данных. Использование нескольких полей в PRIMARY KEY позволяет фиксировать уникальные комбинации их значений, что особенно актуально в случаях, когда отдельные поля не имеют уникальности по своей природе.

Заполнение переменной таблицы

SQL Скопировать код DECLARE @statistictemp TABLE ( MajorName VARCHAR(100), SubName VARCHAR(100), DetailedName VARCHAR(100), UniversityID INT, StatisticValue DECIMAL(10, 2), PRIMARY KEY (MajorName, SubName, DetailedName, UniversityID) );

При попытке вставить дубликаты в @statistictemp , SQL Server незамедлительно выдаст ошибку, строго обеспечивая соблюдение уникальности данных, заложенной в первичном ключе:

SQL Скопировать код -- Первое внесение данных пройдет успешно INSERT INTO @statistictemp VALUES ('Science', 'Biology', 'Genetics', 1, 75.5); -- Второе вызовет ошибку из-за нарушения уникальности INSERT INTO @statistictemp VALUES ('Science', 'Biology', 'Genetics', 1, 80.0);

Важно отметить, что изменить или отменить ограничения переменной после её инициализации невозможно. Поэтому ключи следует определить на этапе создания переменной.

Тестируйте, ведь целостность данных – это не шутки!

Не забывайте о важности тестирования ограничений, так как непредвиденные ошибки исполнения могут стать настоящей проблемой для ваших приложений. Ошибки также могут показать, где были нарушены ограничения на данные.

Визуализация — для лучшего запоминания 📌

Составной первичный ключ в SQL напоминает основу здания — оба создают прочное основание:

Markdown Скопировать код | Кирпич 1 (🧱) | Кирпич 2 (🧱) | Надежный фундамент (🏗️) | | ------------------- | -------------------- | ------------------------ | | Колонка A (🔑) | Колонка B (🔑) | Составной ключ (🔐) |

Каждая колонка, как отдельный кирпич, важна в сочетании с другими, ведь именно они обеспечивают надежность первичного ключа.

Вне основных сценариев: Расширенные типы таблиц

Переменные таблиц, подобно велосипедам, идеальны для «небольших поездок», когда работа идет с небольшим объемом быстроизменяющихся данных. Но для обработки больших массивов данных и сложных запросов SQL Server предлагает аналоги «седанов» и «грузовиков» — временные и постоянные таблицы с поддержкой индексов и ограничений. Выбор зависит от объема данных, требований к производительности и использования транзакционного журнала.

'Когда' это важно: Для чего нужен составной ключ?

В отношениях многие-ко-многим составной ключ регулирует ассоциации между сущностями.

Для временных рядов уникальность достигается за счет временной отметки в сочетании с идентификаторами.

Геоспациальные данные требуют использования широты и долготы для четкого определения местоположения.

Замечание: Используйте с умом

Составные ключи удобны, но могут замедлить производительность из-за более сложного процесса поддержки индексов. В некоторых ситуациях целесообразнее использовать одноколоночный суррогатный ключ вместо составного.

