Добавление пустой строки в таблицу SQL: инструкция
Быстрый ответ
Для того чтобы вставить пустую строку в SQL-таблицу, воспользуйтесь командой INSERT с ключевыми словами
DEFAULT VALUES:
INSERT INTO ВашаТаблица DEFAULT VALUES;
Этот подход эффективен в случае, когда столбцы таблицы могут принимать значения NULL или когда они имеют предустановленные значения по умолчанию. В противном случае вам придется явно указывать
NULL или задавать значения по умолчанию для каждого столбца:
INSERT INTO ВашаТаблица (Колонка1, Колонка2) VALUES (NULL, 'Значение по умолчанию');
Использование DEFAULT VALUES
В тех случаях, когда таблица содержит автоинкрементируемый идентификатор или столбцы со значениями по умолчанию, вы можете использовать
DEFAULT VALUES для упрощения добавления новых строк. Этот подход избавляет от возможных синтаксических ошибок и освобождает от обязательности явного задания
NULL для каждого столбца:
CREATE TABLE ТаблицаСАвтоинкрементом (
ID int NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
);
INSERT INTO ТаблицаСАвтоинкрементом DEFAULT VALUES;
Однако, если в таблице есть столбцы, для которых не указаны значения по умолчанию, необходимо явно присвоить им значение
NULL или установить значения по умолчанию:
CREATE TABLE ТаблицаСНесколькимиКолонками (
ID int NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Колонка1 varchar(255),
Колонка2 int
);
INSERT INTO ТаблицаСНесколькимиКолонками (Колонка1, Колонка2) VALUES (NULL, NULL);
Быстрая вставка готовых данных
Когда вам требуется добавить несколько строк для конфигурации базы данных или при тестировании, вы можете использовать циклы или автоматизированные скрипты:
DECLARE @i int = 0;
WHILE @i < 10
BEGIN
INSERT INTO ВашаТаблица DEFAULT VALUES;
SET @i = @i + 1;
END;
Адаптируйте количество итераций под свои нужды.
Знайте свою таблицу, уясните детали команды
В таблицах без автоинкрементных столбцов, где значение NULL не допускается, для вставки пустой строки следует применить пустую строку (
'') для столбцов с типом данных «текст» и
NULL для всех остальных:
INSERT INTO ТаблицаБезАвтоинкремента (КолонкаВарчар, КолонкаИнт) VALUES ('', NULL);
Будьте внимательны при работе с таблицами, которые имеют специфические ограничения, вроде внешних ключей или условий NOT NULL. Вставка пустых значений может нарушить эти ограничения.
Визуализация
Попробуйте представить, что ваша SQL-таблица — это художественная галерея, где каждая строка — это картина.
🖼️ [Ван Гог] 🖼️ [Пикассо] 🖼️ [Моне]
Вставка пустой строки аналогична добавлению в галерею невидимой картины.
🖼️ [Ван Гог] 🖼️ [Пикассо] 🖼️ [Невидимая Картина] 🖼️ [Моне]
Невидимая картина, как и пустая строка в таблице, занимает место, оставляя пространство для будущих шедевров.
Понимание причин
Пустые строки в базах данных могут означать отсутствие данных, служить заполнителями или разделителями. Они также занимают место на диске и учитываются при построении индексной структуры, поэтому важно сознательно подходить к решению оставлять их в таблице.
Учет триггеров
Если у вас в базе данных имеются триггеры, связанные с операциями вставки, следует скорректировать свою стратегию, чтобы избегать нежелательных эффектов. Вы можете временно отключить триггеры или задать условия для их активации:
ALTER TABLE ВашаТаблица DISABLE TRIGGER ALL;
INSERT INTO ВашаТаблица DEFAULT VALUES;
ALTER TABLE ВашаТаблица ENABLE TRIGGER ALL;
Массовые операции и специфические шаблоны данных
Для массовой вставки значений вы можете использовать конструкцию
INSERT INTO...SELECT, выбирая данные из временной таблицы или используя конструктор табличных значений для работы с определенными шаблонами данных:
WITH Заготовки(N) AS (
SELECT 1 UNION ALL SELECT N + 1 FROM Заготовки WHERE N < 1000
)
INSERT INTO ВашаТаблица DEFAULT VALUES
SELECT N FROM Заготовки OPTION (MAXRECURSION 1000);
Виктор Ермаков
SQL-разработчик