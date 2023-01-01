Добавление пустой строки в таблицу SQL: инструкция

Быстрый ответ

Для того чтобы вставить пустую строку в SQL-таблицу, воспользуйтесь командой INSERT с ключевыми словами DEFAULT VALUES :

SQL Скопировать код INSERT INTO ВашаТаблица DEFAULT VALUES;

Этот подход эффективен в случае, когда столбцы таблицы могут принимать значения NULL или когда они имеют предустановленные значения по умолчанию. В противном случае вам придется явно указывать NULL или задавать значения по умолчанию для каждого столбца:

SQL Скопировать код INSERT INTO ВашаТаблица (Колонка1, Колонка2) VALUES (NULL, 'Значение по умолчанию');

Использование DEFAULT VALUES

В тех случаях, когда таблица содержит автоинкрементируемый идентификатор или столбцы со значениями по умолчанию, вы можете использовать DEFAULT VALUES для упрощения добавления новых строк. Этот подход избавляет от возможных синтаксических ошибок и освобождает от обязательности явного задания NULL для каждого столбца:

SQL Скопировать код CREATE TABLE ТаблицаСАвтоинкрементом ( ID int NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT ); INSERT INTO ТаблицаСАвтоинкрементом DEFAULT VALUES;

Однако, если в таблице есть столбцы, для которых не указаны значения по умолчанию, необходимо явно присвоить им значение NULL или установить значения по умолчанию:

SQL Скопировать код CREATE TABLE ТаблицаСНесколькимиКолонками ( ID int NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Колонка1 varchar(255), Колонка2 int ); INSERT INTO ТаблицаСНесколькимиКолонками (Колонка1, Колонка2) VALUES (NULL, NULL);

Быстрая вставка готовых данных

Когда вам требуется добавить несколько строк для конфигурации базы данных или при тестировании, вы можете использовать циклы или автоматизированные скрипты:

SQL Скопировать код DECLARE @i int = 0; WHILE @i < 10 BEGIN INSERT INTO ВашаТаблица DEFAULT VALUES; SET @i = @i + 1; END;

Адаптируйте количество итераций под свои нужды.

Знайте свою таблицу, уясните детали команды

В таблицах без автоинкрементных столбцов, где значение NULL не допускается, для вставки пустой строки следует применить пустую строку ( '' ) для столбцов с типом данных «текст» и NULL для всех остальных:

SQL Скопировать код INSERT INTO ТаблицаБезАвтоинкремента (КолонкаВарчар, КолонкаИнт) VALUES ('', NULL);

Будьте внимательны при работе с таблицами, которые имеют специфические ограничения, вроде внешних ключей или условий NOT NULL. Вставка пустых значений может нарушить эти ограничения.

Визуализация

Попробуйте представить, что ваша SQL-таблица — это художественная галерея, где каждая строка — это картина.

Markdown Скопировать код 🖼️ [Ван Гог] 🖼️ [Пикассо] 🖼️ [Моне]

Вставка пустой строки аналогична добавлению в галерею невидимой картины.

Markdown Скопировать код 🖼️ [Ван Гог] 🖼️ [Пикассо] 🖼️ [Невидимая Картина] 🖼️ [Моне]

Невидимая картина, как и пустая строка в таблице, занимает место, оставляя пространство для будущих шедевров.

Понимание причин

Пустые строки в базах данных могут означать отсутствие данных, служить заполнителями или разделителями. Они также занимают место на диске и учитываются при построении индексной структуры, поэтому важно сознательно подходить к решению оставлять их в таблице.

Учет триггеров

Если у вас в базе данных имеются триггеры, связанные с операциями вставки, следует скорректировать свою стратегию, чтобы избегать нежелательных эффектов. Вы можете временно отключить триггеры или задать условия для их активации:

SQL Скопировать код ALTER TABLE ВашаТаблица DISABLE TRIGGER ALL; INSERT INTO ВашаТаблица DEFAULT VALUES; ALTER TABLE ВашаТаблица ENABLE TRIGGER ALL;

Массовые операции и специфические шаблоны данных

Для массовой вставки значений вы можете использовать конструкцию INSERT INTO...SELECT , выбирая данные из временной таблицы или используя конструктор табличных значений для работы с определенными шаблонами данных:

SQL Скопировать код WITH Заготовки(N) AS ( SELECT 1 UNION ALL SELECT N + 1 FROM Заготовки WHERE N < 1000 ) INSERT INTO ВашаТаблица DEFAULT VALUES SELECT N FROM Заготовки OPTION (MAXRECURSION 1000);

