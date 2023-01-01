Добавление пустой строки в таблицу SQL: инструкция

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #INSERT / UPDATE / DELETE  
Быстрый ответ

Для того чтобы вставить пустую строку в SQL-таблицу, воспользуйтесь командой INSERT с ключевыми словами DEFAULT VALUES:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO ВашаТаблица DEFAULT VALUES;

Этот подход эффективен в случае, когда столбцы таблицы могут принимать значения NULL или когда они имеют предустановленные значения по умолчанию. В противном случае вам придется явно указывать NULL или задавать значения по умолчанию для каждого столбца:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO ВашаТаблица (Колонка1, Колонка2) VALUES (NULL, 'Значение по умолчанию');
Использование DEFAULT VALUES

В тех случаях, когда таблица содержит автоинкрементируемый идентификатор или столбцы со значениями по умолчанию, вы можете использовать DEFAULT VALUES для упрощения добавления новых строк. Этот подход избавляет от возможных синтаксических ошибок и освобождает от обязательности явного задания NULL для каждого столбца:

SQL
Скопировать код
CREATE TABLE ТаблицаСАвтоинкрементом (
    ID int NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT
);
INSERT INTO ТаблицаСАвтоинкрементом DEFAULT VALUES;

Однако, если в таблице есть столбцы, для которых не указаны значения по умолчанию, необходимо явно присвоить им значение NULL или установить значения по умолчанию:

SQL
Скопировать код
CREATE TABLE ТаблицаСНесколькимиКолонками (
    ID int NOT NULL PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    Колонка1 varchar(255),
    Колонка2 int
);
INSERT INTO ТаблицаСНесколькимиКолонками (Колонка1, Колонка2) VALUES (NULL, NULL);

Быстрая вставка готовых данных

Когда вам требуется добавить несколько строк для конфигурации базы данных или при тестировании, вы можете использовать циклы или автоматизированные скрипты:

SQL
Скопировать код
DECLARE @i int = 0;
WHILE @i < 10
BEGIN
    INSERT INTO ВашаТаблица DEFAULT VALUES;
    SET @i = @i + 1;
END;

Адаптируйте количество итераций под свои нужды.

Знайте свою таблицу, уясните детали команды

В таблицах без автоинкрементных столбцов, где значение NULL не допускается, для вставки пустой строки следует применить пустую строку ('') для столбцов с типом данных «текст» и NULL для всех остальных:

SQL
Скопировать код
INSERT INTO ТаблицаБезАвтоинкремента (КолонкаВарчар, КолонкаИнт) VALUES ('', NULL);

Будьте внимательны при работе с таблицами, которые имеют специфические ограничения, вроде внешних ключей или условий NOT NULL. Вставка пустых значений может нарушить эти ограничения.

Визуализация

Попробуйте представить, что ваша SQL-таблица — это художественная галерея, где каждая строка — это картина.

Markdown
Скопировать код
🖼️ [Ван Гог] 🖼️ [Пикассо] 🖼️ [Моне]

Вставка пустой строки аналогична добавлению в галерею невидимой картины.

Markdown
Скопировать код
🖼️ [Ван Гог] 🖼️ [Пикассо] 🖼️ [Невидимая Картина] 🖼️ [Моне]

Невидимая картина, как и пустая строка в таблице, занимает место, оставляя пространство для будущих шедевров.

Понимание причин

Пустые строки в базах данных могут означать отсутствие данных, служить заполнителями или разделителями. Они также занимают место на диске и учитываются при построении индексной структуры, поэтому важно сознательно подходить к решению оставлять их в таблице.

Учет триггеров

Если у вас в базе данных имеются триггеры, связанные с операциями вставки, следует скорректировать свою стратегию, чтобы избегать нежелательных эффектов. Вы можете временно отключить триггеры или задать условия для их активации:

SQL
Скопировать код
ALTER TABLE ВашаТаблица DISABLE TRIGGER ALL;
INSERT INTO ВашаТаблица DEFAULT VALUES;
ALTER TABLE ВашаТаблица ENABLE TRIGGER ALL;

Массовые операции и специфические шаблоны данных

Для массовой вставки значений вы можете использовать конструкцию INSERT INTO...SELECT, выбирая данные из временной таблицы или используя конструктор табличных значений для работы с определенными шаблонами данных:

SQL
Скопировать код
WITH Заготовки(N) AS (
    SELECT 1 UNION ALL SELECT N + 1 FROM Заготовки WHERE N < 1000
)
INSERT INTO ВашаТаблица DEFAULT VALUES
SELECT N FROM Заготовки OPTION (MAXRECURSION 1000);

Виктор Ермаков

SQL-разработчик

