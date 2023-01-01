Добавление переноса строки в SQL запросе: методы и нюансы
Быстрый ответ
Для вставки новой строки в SQL Server и MySQL используйте
CHAR(10). В системах Oracle применяется немного иной подход:
CHR(13)||CHR(10).
Вот образец для SQL Server и MySQL:
SELECT 'Первая строка' + CHAR(10) + 'Вторая строка';
А этот пример касается Oracle:
SELECT 'Первая строка' || CHR(13) || CHR(10) || 'Вторая строка' FROM dual;
Данные символы обеспечивают перевод строки в результатах запроса.
Учесть особенности вашей среды
В зависимости от среды базы данных, могут применяться разные методы создания новой строки. Так, например, в PostgreSQL используется
E'\n'. Рекомендуется изучить документацию конкретной системы управления базами данных, чтобы превратить недоразумения в ясность.
Читаемость и переменные
Чтобы улучшить читабельность кода, вы можете сохранить символ новой строки в переменной:
DECLARE @NewLineChar AS CHAR(2) = CHAR(13)+CHAR(10);
SELECT 'Строка1' + @NewLineChar + 'Строка2';
Такой подход поможет избежать проблем при визуализации кода.
Погружаемся в функции символов
CHAR(10) означает перевод строки (LF), а
CHAR(13) — возврат каретки (CR). В среде Windows эти символы используются вместе для формирования новой строки, в то время как в UNIX-подобных системах одного
CHAR(10) вполне достаточно.
Визуализация
Можно даже представить SQL-запрос в виде стихотворения:
Вы, будто поэт-лауреат:
"Слагая строки
в стих-оды"
А SQL обеспечивает поэтическую реализацию:
SELECT 'Слагая строки' + CHAR(13)+CHAR(10) + 'в стих-оды'
И когда вы нажимаете Enter, получаете вот что:
Таким образом, перевод строки формирует отдельные стансы вашего стихотворения.
Обращаем внимание на разные платформы
Будьте готовы к переменам при работе с разными клиентами или базами данных: разное трактование символов новой строки может повлиять на процессы импорта и экспорта данных. Следите за качеством результатов.
Позиция SQLite в отношении escape-последовательностей
В базах данных SQLite для формирования новой строки используется функция
char().
SELECT 'Первая строка' || char(10) || 'Вторая строка';
Агрегирующие функции и новые строки
Символы новой строки выдают особую полезность при работе с агрегирующими и строковыми функциями. Вот несколько примеров для MySQL и SQL Server:
MySQL:
SELECT GROUP_CONCAT(column_name SEPARATOR CHAR(10)) FROM table_name;
SQL Server:
SELECT STRING_AGG(column_name, CHAR(13)+CHAR(10)) FROM table_name;
Распространённые преграды на пути
- Будьте бдительны: некоторые инструменты или интерфейсы могут воспроизводить новые строки некорректно.
- При использовании динамического SQL необходимо обеспечить корректную обработку новых строк. Они не должны стать препятствием для вашего кода.
Подкинем советы на всякий случай
- Проверяйте результаты SQL-запросов с помощью
- При создании новых строк учитывайте ограничения по их длине, чтобы предотвратить обрезание данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик