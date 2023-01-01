Добавление переноса строки в SQL запросе: методы и нюансы

Быстрый ответ

Для вставки новой строки в SQL Server и MySQL используйте CHAR(10) . В системах Oracle применяется немного иной подход: CHR(13)||CHR(10) .

Вот образец для SQL Server и MySQL:

SQL Скопировать код SELECT 'Первая строка' + CHAR(10) + 'Вторая строка';

А этот пример касается Oracle:

SQL Скопировать код SELECT 'Первая строка' || CHR(13) || CHR(10) || 'Вторая строка' FROM dual;

Данные символы обеспечивают перевод строки в результатах запроса.

Учесть особенности вашей среды

В зависимости от среды базы данных, могут применяться разные методы создания новой строки. Так, например, в PostgreSQL используется E'

' . Рекомендуется изучить документацию конкретной системы управления базами данных, чтобы превратить недоразумения в ясность.

Читаемость и переменные

Чтобы улучшить читабельность кода, вы можете сохранить символ новой строки в переменной:

SQL Скопировать код DECLARE @NewLineChar AS CHAR(2) = CHAR(13)+CHAR(10); SELECT 'Строка1' + @NewLineChar + 'Строка2';

Такой подход поможет избежать проблем при визуализации кода.

Погружаемся в функции символов

CHAR(10) означает перевод строки (LF), а CHAR(13) — возврат каретки (CR). В среде Windows эти символы используются вместе для формирования новой строки, в то время как в UNIX-подобных системах одного CHAR(10) вполне достаточно.

Визуализация

Можно даже представить SQL-запрос в виде стихотворения:

Markdown Скопировать код Вы, будто поэт-лауреат: "Слагая строки в стих-оды"

А SQL обеспечивает поэтическую реализацию:

SQL Скопировать код SELECT 'Слагая строки' + CHAR(13)+CHAR(10) + 'в стих-оды'

И когда вы нажимаете Enter, получаете вот что:

Markdown Скопировать код Ваше творение: "Слагая строки в стих-оды"

И ваш SQL, словно современный поэт:

Markdown Скопировать код "Слагая строки в стих-оды"

Таким образом, перевод строки формирует отдельные стансы вашего стихотворения.

Обращаем внимание на разные платформы

Будьте готовы к переменам при работе с разными клиентами или базами данных: разное трактование символов новой строки может повлиять на процессы импорта и экспорта данных. Следите за качеством результатов.

Позиция SQLite в отношении escape-последовательностей

В базах данных SQLite для формирования новой строки используется функция char() .

SQL Скопировать код SELECT 'Первая строка' || char(10) || 'Вторая строка';

Агрегирующие функции и новые строки

Символы новой строки выдают особую полезность при работе с агрегирующими и строковыми функциями. Вот несколько примеров для MySQL и SQL Server:

MySQL:

SQL Скопировать код SELECT GROUP_CONCAT(column_name SEPARATOR CHAR(10)) FROM table_name;

SQL Server:

SQL Скопировать код SELECT STRING_AGG(column_name, CHAR(13)+CHAR(10)) FROM table_name;

Распространённые преграды на пути

Будьте бдительны: некоторые инструменты или интерфейсы могут воспроизводить новые строки некорректно.

или могут воспроизводить новые строки некорректно. При использовании динамического SQL необходимо обеспечить корректную обработку новых строк. Они не должны стать препятствием для вашего кода.

Подкинем советы на всякий случай

Проверяйте результаты SQL-запросов с помощью PRINT или других подобных функций.

или других подобных функций. При создании новых строк учитывайте ограничения по их длине, чтобы предотвратить обрезание данных.

