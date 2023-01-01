Добавление описания к столбцу в SQL Server через скрипт

Быстрый ответ

Чтобы добавить комментарий к столбцу в SQL Server, примените хранимую процедуру sp_addextendedproperty :

SQL Скопировать код EXEC sp_addextendedproperty 'MS_Description', 'Описание', 'Schema', 'dbo', 'Table', 'Название_таблицы', 'Column', 'Название_столбца';

Вы должны заменить 'Название_таблицы' , 'Название_столбца' и 'Описание' на соответствующие название таблицы, столбца и предполагаемый комментарий. Это позволит внести описание прямо в структуру базы данных.

Разбор метода

Проверка прав доступа

В первую очередь убедитесь, что ваш аккаунт имеет необходимые права для редактирования схемы базы данных.

Автоматическое добавление описания

Чтобы ускорить процесс добавления комментариев, можно автоматизировать его, используя скрипты, которые итеративно обрабатывают столбцы, или формируя динамический SQL для обработки большого количества столбцов. Это позволяет значительно сэкономить время.

Точность синтаксиса

Неточности в синтаксисе скрипта могут привести к непредсказуемым последствиям, поэтому будьте очень внимательны при формулировке запроса.

Визуализация

Представьте, что таблица в базе данных – это книжная полка, где строки – это книги. Добавление комментария к столбцу аналогично метке на корешке книги, позволяющей идентифицировать жанр книги без необходимости её просматривать.

До: |📗|📘|📙| – Разноцветные обложки, но содержание книг неизвестно.

После: |📗 `Роман`|📘 `Научная фантастика`|📙 `История`| – Метка с жанром каждой книги указана на корешке.

Метка на корешке сразу представляет информацию о книге, так же как комментарий к столбцу в SQL вносит ясность в данные.

Пристальный взгляд на детали

Формирование хороших практик

Включение комментариев в стандартные скрипты создания таблиц поможет поддерживать актуальность и целостность информации о структуре данных.

Если написание скриптов вызывает сложности

Если вы столкнулись с проблемами при написании скриптов, тогда можно воспользоваться графическим пользовательским интерфейсом SQL Server Management Studio. Через контекстное меню таблицы можно перейти в раздел "Design" и добавить комментарии через графический интерфейс. Однако такой подход не так удобен при работе с большим числом таблиц.

Проверка результата

После применения скрипта необходимо проверить добавленные комментарии, запустив запрос к sys.extended_properties . Это можно сравнить с тестированием продукции перед её релизом.

