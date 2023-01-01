logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
SQL
arrow
Добавление ON DELETE CASCADE к существующему внешнему ключу Oracle
Перейти

Добавление ON DELETE CASCADE к существующему внешнему ключу Oracle

#DDL: CREATE / ALTER / DROP  #FOREIGN KEY  #Ограничения (Constraints)  
Быстрый ответ

Чтобы при удалении строки из родительской таблицы автоматически удалялись от неё зависимые записи с помощью ON DELETE CASCADE в операторе ALTER TABLE, следует сначала удалить существующий внешний ключ, а затем добавить его заново уже с новым ограничением. Пример приведен ниже:

SQL
Скопировать код
ALTER TABLE child_table
DROP FOREIGN KEY `fk_name`,
ADD CONSTRAINT `fk_name` FOREIGN KEY (`parent_id`) REFERENCES parent_table(`parent_id`) ON DELETE CASCADE;

В этом примере поменяйте имена дочерней таблицы, внешнего ключа и поля на ваше. После выполнения указанной операции, записи в дочерней таблице, связанные с определенными записями родительской таблицы, будут удаляться вместе с ними.

Более подробно о 'ON DELETE CASCADE'

Правильное управление реляционными данными подразумевает строгую поддержку целостности ссылок. С этим помогает справиться ON DELETE CASCADE, который удаляет все записи из дочерней таблицы, связанные с удаляемой записью родительской таблицы.

Изменение ограничений

Нельзя просто так взять и добавить ON DELETE CASCADE к уже существующему внешнему ключу. Сначала потребуется удалить текущее ограничение, а затем вновь создать его, уже с каскадным удалением. Это связано с ограничениями изменения структуры таблиц после установления связей между ними.

Управление текущими данными

Перед началом преобразований важно четко понимать, как они затронут все зависимые данные – необходимо предотвратить появление «осиротевших» строк после применения новых ограничений.

Стратегическое добавление 'ON DELETE CASCADE'

  1. Сначала проверьте названия ограничений в information_schema или других системных таблицах вашей СУБД.
  2. Убедитесь, что эти изменения не нарушат целостность данных и не создадут «осиротевших» строк.
  3. Удалите существующее ограничение внешнего ключа.
  4. Сразу же создайте ограничение снова, добавив к нему правило CASCADE.
  5. После внесения изменений проверьте корректность нового ограничения на практических данных.

Лучшие практики

Существуют правила, которые помогут избежать ошибок и повреждений базы данных при работе с ограничениями:

Изменения через скрипты

Используйте скрипты на PL/SQL или других языках программирования для создания ALTER TABLE операторов. Не забудьте провести тестирование перед их применением, чтобы избежать проблем, которые могут повредить как таблицы, так и данные.

Постоянное отслеживание изменений

Ведение журнала по всем изменениям ваших скриптов и таблиц значительно упростит последующую поддержку и поможет разобраться в изменениях ограничений.

Проверки после изменений

После каждого изменения таблицы необходимо проверить успешность применения ограничений и сохранения целостности данных.

Оценивайте риски

Перед применением изменений проведите оценку рисков, чтобы свести к минимуму возможные проблемы и ошибки в структурах и скриптах.

Защита конкретных ограничений

Возможны случаи, когда вам необходимо сохранить определенные связи данных. В таких ситуациях исключите соответствующие ограничения из скриптов, чтобы предотвратить их каскадное удаление.

Визуализация

Πравильная организация данных в таблицах играет значимую роль. Представьте базу данных как многоэтажное здание:

Markdown
Скопировать код
| Этаж (Таблица) | Опоры    |
| --------------- | -------  |
| Пентхаус        |🪑🔗🏢(CASCADE)|
| Основная часть  |🏢(НАДЕЖНО)  |

Если снести основную часть здания, все зависимости также пропадут:

Markdown
Скопировать код
| Этаж (Таблица) | Опоры       |
| -------------- | ----------- |
| Пентхаус       |🪑(ПАДАЕТ)   |
| Основная часть |💥(УШЛО)     |

Таким образом, когда Основная часть (Родительская таблица) удаляется, Пентхаус (Дочерняя таблица) также исчезает. Эта визуализация наглядно демонстрирует действие ON DELETE CASCADE.

Полезные материалы

  1. Руководство по MySQL 8.0 :: 13.1.9 Оператор ALTER TABLE — Официальная документация по использованию ALTER TABLE в MySQL, включая парафразы операций CASCADE.
  2. PostgreSQL: Документация: 16: ALTER TABLE — Изучите детально ALTER TABLE в PostgreSQL, включая интерфейс каскадного удаления.
  3. table_constraint (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — Руководство по созданию ограничений внешнего ключа с использованием CASCADE в SQL Server от Microsoft.
  4. ALTER TABLE — Oracle: руководство по ALTER TABLE, включает ON DELETE CASCADE.
  5. Поддержка внешних ключей в SQLite — Инструкция по настройке ограничений внешнего ключа и каскадного удаления в SQLite.
  6. ALTER TABLE – База знаний MariaDB — Инструкции по изменению таблиц в MariaDB, включая каскадные операции.
  7. Оператор SQL ALTER TABLE — Подробное руководство по использованию оператора ALTER TABLE, очень полезный ресурс для глубокого изучения работы с базами данных.
Алина Карпова

инженер по данным

