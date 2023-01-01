Добавление ON DELETE CASCADE к существующему внешнему ключу Oracle

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы при удалении строки из родительской таблицы автоматически удалялись от неё зависимые записи с помощью ON DELETE CASCADE в операторе ALTER TABLE , следует сначала удалить существующий внешний ключ, а затем добавить его заново уже с новым ограничением. Пример приведен ниже:

SQL Скопировать код ALTER TABLE child_table DROP FOREIGN KEY `fk_name`, ADD CONSTRAINT `fk_name` FOREIGN KEY (`parent_id`) REFERENCES parent_table(`parent_id`) ON DELETE CASCADE;

В этом примере поменяйте имена дочерней таблицы, внешнего ключа и поля на ваше. После выполнения указанной операции, записи в дочерней таблице, связанные с определенными записями родительской таблицы, будут удаляться вместе с ними.

Более подробно о 'ON DELETE CASCADE'

Правильное управление реляционными данными подразумевает строгую поддержку целостности ссылок. С этим помогает справиться ON DELETE CASCADE , который удаляет все записи из дочерней таблицы, связанные с удаляемой записью родительской таблицы.

Изменение ограничений

Нельзя просто так взять и добавить ON DELETE CASCADE к уже существующему внешнему ключу. Сначала потребуется удалить текущее ограничение, а затем вновь создать его, уже с каскадным удалением. Это связано с ограничениями изменения структуры таблиц после установления связей между ними.

Управление текущими данными

Перед началом преобразований важно четко понимать, как они затронут все зависимые данные – необходимо предотвратить появление «осиротевших» строк после применения новых ограничений.

Стратегическое добавление 'ON DELETE CASCADE'

Сначала проверьте названия ограничений в information_schema или других системных таблицах вашей СУБД. Убедитесь, что эти изменения не нарушат целостность данных и не создадут «осиротевших» строк. Удалите существующее ограничение внешнего ключа. Сразу же создайте ограничение снова, добавив к нему правило CASCADE . После внесения изменений проверьте корректность нового ограничения на практических данных.

Лучшие практики

Существуют правила, которые помогут избежать ошибок и повреждений базы данных при работе с ограничениями:

Изменения через скрипты

Используйте скрипты на PL/SQL или других языках программирования для создания ALTER TABLE операторов. Не забудьте провести тестирование перед их применением, чтобы избежать проблем, которые могут повредить как таблицы, так и данные.

Постоянное отслеживание изменений

Ведение журнала по всем изменениям ваших скриптов и таблиц значительно упростит последующую поддержку и поможет разобраться в изменениях ограничений.

Проверки после изменений

После каждого изменения таблицы необходимо проверить успешность применения ограничений и сохранения целостности данных.

Оценивайте риски

Перед применением изменений проведите оценку рисков, чтобы свести к минимуму возможные проблемы и ошибки в структурах и скриптах.

Защита конкретных ограничений

Возможны случаи, когда вам необходимо сохранить определенные связи данных. В таких ситуациях исключите соответствующие ограничения из скриптов, чтобы предотвратить их каскадное удаление.

Визуализация

Πравильная организация данных в таблицах играет значимую роль. Представьте базу данных как многоэтажное здание:

Markdown Скопировать код | Этаж (Таблица) | Опоры | | --------------- | ------- | | Пентхаус |🪑🔗🏢(CASCADE)| | Основная часть |🏢(НАДЕЖНО) |

Если снести основную часть здания, все зависимости также пропадут:

Markdown Скопировать код | Этаж (Таблица) | Опоры | | -------------- | ----------- | | Пентхаус |🪑(ПАДАЕТ) | | Основная часть |💥(УШЛО) |

Таким образом, когда Основная часть (Родительская таблица) удаляется, Пентхаус (Дочерняя таблица) также исчезает. Эта визуализация наглядно демонстрирует действие ON DELETE CASCADE .

Полезные материалы