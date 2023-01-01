Добавление ON DELETE CASCADE к существующему внешнему ключу Oracle#DDL: CREATE / ALTER / DROP #FOREIGN KEY #Ограничения (Constraints)
Быстрый ответ
Чтобы при удалении строки из родительской таблицы автоматически удалялись от неё зависимые записи с помощью
ON DELETE CASCADE в операторе
ALTER TABLE, следует сначала удалить существующий внешний ключ, а затем добавить его заново уже с новым ограничением. Пример приведен ниже:
ALTER TABLE child_table
DROP FOREIGN KEY `fk_name`,
ADD CONSTRAINT `fk_name` FOREIGN KEY (`parent_id`) REFERENCES parent_table(`parent_id`) ON DELETE CASCADE;
В этом примере поменяйте имена дочерней таблицы, внешнего ключа и поля на ваше. После выполнения указанной операции, записи в дочерней таблице, связанные с определенными записями родительской таблицы, будут удаляться вместе с ними.
Более подробно о 'ON DELETE CASCADE'
Правильное управление реляционными данными подразумевает строгую поддержку целостности ссылок. С этим помогает справиться
ON DELETE CASCADE, который удаляет все записи из дочерней таблицы, связанные с удаляемой записью родительской таблицы.
Изменение ограничений
Нельзя просто так взять и добавить
ON DELETE CASCADE к уже существующему внешнему ключу. Сначала потребуется удалить текущее ограничение, а затем вновь создать его, уже с каскадным удалением. Это связано с ограничениями изменения структуры таблиц после установления связей между ними.
Управление текущими данными
Перед началом преобразований важно четко понимать, как они затронут все зависимые данные – необходимо предотвратить появление «осиротевших» строк после применения новых ограничений.
Стратегическое добавление 'ON DELETE CASCADE'
- Сначала проверьте названия ограничений в
information_schemaили других системных таблицах вашей СУБД.
- Убедитесь, что эти изменения не нарушат целостность данных и не создадут «осиротевших» строк.
- Удалите существующее ограничение внешнего ключа.
- Сразу же создайте ограничение снова, добавив к нему правило
CASCADE.
- После внесения изменений проверьте корректность нового ограничения на практических данных.
Лучшие практики
Существуют правила, которые помогут избежать ошибок и повреждений базы данных при работе с ограничениями:
Изменения через скрипты
Используйте скрипты на PL/SQL или других языках программирования для создания ALTER TABLE операторов. Не забудьте провести тестирование перед их применением, чтобы избежать проблем, которые могут повредить как таблицы, так и данные.
Постоянное отслеживание изменений
Ведение журнала по всем изменениям ваших скриптов и таблиц значительно упростит последующую поддержку и поможет разобраться в изменениях ограничений.
Проверки после изменений
После каждого изменения таблицы необходимо проверить успешность применения ограничений и сохранения целостности данных.
Оценивайте риски
Перед применением изменений проведите оценку рисков, чтобы свести к минимуму возможные проблемы и ошибки в структурах и скриптах.
Защита конкретных ограничений
Возможны случаи, когда вам необходимо сохранить определенные связи данных. В таких ситуациях исключите соответствующие ограничения из скриптов, чтобы предотвратить их каскадное удаление.
Визуализация
Πравильная организация данных в таблицах играет значимую роль. Представьте базу данных как многоэтажное здание:
| Этаж (Таблица) | Опоры |
| --------------- | ------- |
| Пентхаус |🪑🔗🏢(CASCADE)|
| Основная часть |🏢(НАДЕЖНО) |
Если снести основную часть здания, все зависимости также пропадут:
| Этаж (Таблица) | Опоры |
| -------------- | ----------- |
| Пентхаус |🪑(ПАДАЕТ) |
| Основная часть |💥(УШЛО) |
Таким образом, когда Основная часть (Родительская таблица) удаляется, Пентхаус (Дочерняя таблица) также исчезает. Эта визуализация наглядно демонстрирует действие
ON DELETE CASCADE.
Алина Карпова
инженер по данным