Добавление нового столбца в MySQL с дефолтным значением 0

Быстрый ответ

Чтобы добавить столбец с предустановленным значением, воспользуйтесь следующим синтаксисом:

SQL Скопировать код ALTER TABLE имя_таблицы ADD COLUMN имя_столбца тип_данных DEFAULT 'значение';

Замените имя_таблицы , имя_столбца , тип_данных и 'значение' на релевантные параметры. Выполнение этой команды создаст новый столбец в указанной таблице, задаст его тип данных и установит указанное значение по умолчанию для всех существующих строк.

Детальное рассмотрение команды ALTER TABLE с учетом значений по умолчанию

При модификации структуры таблицы крайне важно задать корректный тип данных и значение по умолчанию. Вот пример такого кода:

SQL Скопировать код -- Добавляем столбец "start_date", задаём по умолчанию текущую дату. ALTER TABLE сотрудник ADD COLUMN start_date DATE NOT NULL DEFAULT CURRENT_DATE;

Комбинация констрейнтов NOT NULL и DEFAULT

Совместное использование NOT NULL и DEFAULT гарантирует, что столбец всегда будет содержать значение:

SQL Скопировать код -- Добавляем к продуктам столбец "quantity_in_stock" с нулём в качестве значения по умолчанию. ALTER TABLE продукт ADD COLUMN quantity_in_stock INT NOT NULL DEFAULT 0;

Благодаря этому мы избавляемся от проблем с NULL-значениями, которые могут сложиться у нас при неопределенном количестве товара на складе.

Согласование типов данных со значениями по умолчанию

Часто значения по умолчанию подбираются исходя из типа данных столбца. Для числовых полей обычно выбирают 0 , для текстовых – конкретный текст или пустую строку.

SQL Скопировать код -- По умолчанию новые пользователи активны. Нам не интересно пугать их сложностью с самого начала! ALTER TABLE пользователь ADD COLUMN is_active TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1;

Визуализация

Добавление столбца с значением по умолчанию в SQL-таблицу можно сравнить со строительством новой комнаты в уже построенном доме:

Markdown Скопировать код Перед реконструкцией (🏠): [Кухня, Гостиная, Ванная]

Добавляем новую комнату — Спальню — и сразу обставляем её мебелью для уюта:

SQL Скопировать код ALTER TABLE `дом` ADD COLUMN `спальня` VARCHAR(255) NOT NULL DEFAULT 'Кровать';

Вот как выглядит дом после реконструкции:

Markdown Скопировать код Дом после реконструкции (🏠🔨): [Кухня, Гостиная, Ванная, Спальня(🛏️)]

В каждой спальне уже будет стоять кровать:

Markdown Скопировать код **Новая комната**: Спальня **Мебель по умолчанию**: 🛏️ (Теперь нет необходимости спать на полу!)

Так как переоборудование дома не влечет изменения его первоначальной структуры, можно уверенно сказать, что каждая новая комната (Спальня) получает полноценную мебель по умолчанию.

Продвинутые сценарии и особенности трансформации таблиц

Использование выражений в качестве значений по умолчанию

Вы можете использовать выражения или функции вместо простых значений по умолчанию:

SQL Скопировать код -- Добавляем в логи временную метку, чтобы точно знать, когда произошло событие. ALTER TABLE лог ADD COLUMN время DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP;

Изменение значений по умолчанию по мере необходимости

Если в будущем понадобится изменить значение по умолчанию, используйте следующую команду:

SQL Скопировать код -- Зададим дату последней покупки клиентов на начало нулевых. ALTER TABLE клиент ALTER COLUMN последняя_покупка SET DEFAULT '2000-01-01';

Учет особенностей вашего SQL-диалекта

Так как между различными диалектами SQL есть небольшие различия, учитывайте специфику используемой вами системы управления базами данных:

SQL Скопировать код -- Для поддерживающих PostgreSQL следует принять во внимание следующий код: ALTER TABLE команда ADD COLUMN очки SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0; -- В SQL Server, обратите внимание на необходимость использования двойных скобок! ALTER TABLE команда ADD очки SMALLINT NOT NULL DEFAULT ((0));

