Добавление номеров строк в SQL без ORDER BY: оптимизация#SQL для аналитиков #Оконные функции (Window Functions) #Оптимизация запросов
Быстрый ответ
Для генерации произвольных номеров строк с использованием функции
ROW_NUMBER() можно применить непеременную константу типа
1 или использовать заполнитель, к примеру
(SELECT NULL), как обходной путь для сортировки столбцов в предложении
ORDER BY:
SELECT
/* Это выглядит странно, но его действительно можно применять */
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY (SELECT 1)) AS RowNum,
*
FROM
YourTable;
Такой запрос присвоит каждой строке в таблице
YourTable непоследовательные и непредсказуемые номера. Обратите внимание, что при повторном выполнении запроса могут быть получены совершенно другие номера строк – это чем-то напоминает игру в русскую рулетку!
Последствия отсутствия сортировки
Тасование колоды карт
Пропуск
ORDER BY в использовании
ROW_NUMBER() можно сравнить с перетасовыванием карт. Каждый раз результат будет различным, никакой последовательности не будет.
Игра с недетерминированностью
Недетерминированная сортировка может быть полезной – хаос иногда приносит пользу! Тем не менее, нужно помнить, что это может привести к нестабильности результатов, особенно при обработке больших объемов данных или при мониторинге показателей в Redis для вашего следующего миллионного стартапа.
Магический трюк SQL
Использование константного выражения в
ORDER BY – это как магический трюк: вы демонстрируете его парсеру, в то время как оптимизатор тихо игнорирует его, отвлекая внимание публики.
Достижение упорядоченности результатов
Надежный автоинкремент
Если вам привычнее порядок, и хаос вызывает беспокойство, используйте автоинкремент последовательности или одноколоночный первичный ключ. Тогда ваши строки в каждом запуске будут выстроены точно и последовательно.
SELECT
/* В данном случае результат будет упорядочен, как в очереди! */
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY YourPrimaryKeyColumn) AS RowNum,
*
FROM
YourTable;
Использование временных меток или уникальных идентификаторов
Работаете ли вы с временными метками или UUID? Это отличные инструменты, которые помогут упорядочить данные, при условии, что они являются надежными и уникальными по всей таблице.
SELECT
/* Кто-то хотел машину времени? Возвращайтесь и используйте временные метки или 'унникальные' идентификаторы! */
ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY CreationTimestamp) AS RowNum,
*
FROM
YourTable;
Освоение оконных функций
Основываясь на идеях Ицхака Бен-Гана из его книги о T-SQL, оконные функции, включая
ROW_NUMBER(), можно оптимизировать для улучшения производительности с помощью константной сортировки.
Визуализация
Понимайте концепцию
ROW_NUMBER без
ORDER BY с помощью наглядного примера:
📦📦📦📦📦 (Линия сборки с коробками)
🔢 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 (Присваивание номеров строк)
Без
ORDER BY движок SQL базы данных подобен неловкому роботу, случайным образом присваивающему номера коробкам или строкам:
До: 📦📦📦📦📦 (Коробки без номеров)
После: 🏷️📦1 🏷️📦2 🏷️📦3 🏷️📦4 🏷️📦5
Этот неуклюжий робот может приклеивать номера по-разному в разные дни:
День 1: 🏷️📦1 🏷️📦2 🏷️📦3 🏷️📦4 🏷️📦5
День 2: 🏷️📦3 🏷️📦1 🏷️📦5 🏷️📦4 🏷️📦2
Основная идея: Пользуйтесь случайными числами – это то, что дарит нам робот без указания 'ORDER BY'.
Подводные камни и предосторожности
Кэшированные планы выполнения и их влияние
Ваш заказ в Starbucks может предсказуемо приятный, но повторное выполнение SQL-команды может привести к использованию кэшированных планов выполнения, создавая ложное представление о последовательности и влияя на производительность.
Опасное "ORDER BY 1"
Будьте внимательны: неловкий робот может понять
ORDER BY 1 как сортировку по первому столбцу, а не по константе
1. Чтобы избежать нежелательных эффектов сортировки, будьте точны в своих указаниях.
Миф о "ORDER BY NULL"
И наконец, оказывается, что
ORDER BY NULL не приводит к автоматической упорядоченности данных. Как и в случае с
(SELECT NULL), результат остается непоследовательным.
Мария Шереметьева
DBA-консультант