Добавление множества условий 'NOT LIKE' в sqlite3 без 'AND'

Быстрый ответ

Чтобы исключить строки, соответствующие определённым шаблонам, вы можете объединить несколько условий NOT LIKE, применив логический оператор AND:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваше_поле NOT LIKE '%foo%' -- Исключаем строки с foo AND ваше_поле NOT LIKE '%bar%'; -- Убираем строки с bar

Данный запрос вернёт записи, в котрых поле ваше_поле не содержит подстрок 'foo' и 'bar'.

Использование оператора

Применение подставочных символов для исключения целого диапазона символов с NOT LIKE

Для исключения целого ряда символов применяют подставочные символы ( % ):

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваше_поле NOT LIKE '%[a-c]%'; -- Исключаем символы a, b и c

Этот запрос исключит строки, в которых поле ваше_поле включает любой из символов 'a', 'b' или 'c'.

Расширение возможностей с применением REGEXP (Регулярные Выражения)

По умолчанию SQLite не поддерживает REGEXP, однако его функционал можно расширить с помощью пользовательских функций:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваше_поле NOT REGEXP '[abc]'; -- Иногда полезно исключить определенные буквы алфавита

Для настройки функционала REGEXP обратитесь к разделу Полезные материалы и найдите ресурс "Реализация REGEXP в SQLite".

Применение подзапросов для сложных логических условий

Вы можете более эффективно обрабатывать сложные логические условия, используя подзапросы:

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE ваше_поле NOT IN ( SELECT ваше_поле FROM ваша_таблица WHERE ваше_поле LIKE '%foo%' OR ваше_поле LIKE '%bar%' ); -- Делаем все возможное, чтобы исключить нежелательные значения

Обеспеченение целостности данных при обработке значений NULL

Важно также правильно обрабатывать значения NULL, которые могут быть проигнорированы операторами LIKE и NOT LIKE :

SQL Скопировать код SELECT * FROM ваша_таблица WHERE (ваше_поле NOT LIKE '%foo%' OR ваше_поле IS NULL) AND (ваше_поле NOT LIKE '%bar%' OR ваше_поле IS NULL); -- Уделяем должное внимание NULL-значениям

Совмещение

Следует помнить, что функционал NOT IN и NOT LIKE различен.

и различен. Оператор INTERSECT используется для сравнения результатов различных запросов и может оказаться полезным инструментом.

Визуализация

Можно представить использование NOT LIKE как создание непроходимой барьерной зоны для нежелательных шаблонов:

Markdown Скопировать код Зона запрета (в WHERE-операторе): 🚫🐰 (NOT LIKE '%кролик%') 🚫🦌 (NOT LIKE '%олень%') 🚫🐿️ (NOT LIKE '%белка%') Сад данных: [🌷, 🌼, 🌻] // Только цветы, без кроликов, оленей и белок!

Применение нескольких условий NOT LIKE похоже на установку барьера против всякого рода нежелательных значений.

Упрощение использования

Оптимизация работы с условиями NOT LIKE

Рассмотрите возможность изменения структуры базы данных для упрощения запросов.

Создайте таблицу исключаемых значений, чтобы сравнивать записи с этими шаблонами.

Для упрощения логики сложных запросов применяйте хранимые процедуры и функции.

Проверка точности и оптимизация производительности

Точность фильтров NOT LIKE обеспечивается тестированием.

обеспечивается тестированием. Следите за производительностью, индексируйте столбцы и упрощайте шаблоны.

Убедитесь в совместимости данных методов с вашей версией SQLite.

