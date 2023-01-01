Добавление множества условий 'NOT LIKE' в sqlite3 без 'AND'
Чтобы исключить строки, соответствующие определённым шаблонам, вы можете объединить несколько условий NOT LIKE, применив логический оператор AND:
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваше_поле NOT LIKE '%foo%' -- Исключаем строки с foo
AND ваше_поле NOT LIKE '%bar%'; -- Убираем строки с bar
Данный запрос вернёт записи, в котрых поле
ваше_поле не содержит подстрок 'foo' и 'bar'.
Использование оператора
Применение подставочных символов для исключения целого диапазона символов с
NOT LIKE
Для исключения целого ряда символов применяют подставочные символы (
%):
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваше_поле NOT LIKE '%[a-c]%'; -- Исключаем символы a, b и c
Этот запрос исключит строки, в которых поле
ваше_поле включает любой из символов 'a', 'b' или 'c'.
Расширение возможностей с применением REGEXP (Регулярные Выражения)
По умолчанию SQLite не поддерживает REGEXP, однако его функционал можно расширить с помощью пользовательских функций:
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваше_поле NOT REGEXP '[abc]'; -- Иногда полезно исключить определенные буквы алфавита
Для настройки функционала REGEXP обратитесь к разделу Полезные материалы и найдите ресурс "Реализация REGEXP в SQLite".
Применение подзапросов для сложных логических условий
Вы можете более эффективно обрабатывать сложные логические условия, используя подзапросы:
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваше_поле NOT IN (
SELECT ваше_поле FROM ваша_таблица WHERE ваше_поле LIKE '%foo%' OR ваше_поле LIKE '%bar%'
); -- Делаем все возможное, чтобы исключить нежелательные значения
Обеспеченение целостности данных при обработке значений NULL
Важно также правильно обрабатывать значения NULL, которые могут быть проигнорированы операторами
LIKE и
NOT LIKE:
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE (ваше_поле NOT LIKE '%foo%' OR ваше_поле IS NULL)
AND (ваше_поле NOT LIKE '%bar%' OR ваше_поле IS NULL); -- Уделяем должное внимание NULL-значениям
Совмещение
- Следует помнить, что функционал
NOT INи
NOT LIKEразличен.
- Оператор
INTERSECTиспользуется для сравнения результатов различных запросов и может оказаться полезным инструментом.
Визуализация
Можно представить использование
NOT LIKE как создание непроходимой барьерной зоны для нежелательных шаблонов:
Зона запрета (в WHERE-операторе):
🚫🐰 (NOT LIKE '%кролик%')
🚫🦌 (NOT LIKE '%олень%')
🚫🐿️ (NOT LIKE '%белка%')
Сад данных:
[🌷, 🌼, 🌻] // Только цветы, без кроликов, оленей и белок!
Применение нескольких условий
NOT LIKE похоже на установку барьера против всякого рода нежелательных значений.
Упрощение использования
Оптимизация работы с условиями
NOT LIKE
- Рассмотрите возможность изменения структуры базы данных для упрощения запросов.
- Создайте таблицу исключаемых значений, чтобы сравнивать записи с этими шаблонами.
- Для упрощения логики сложных запросов применяйте хранимые процедуры и функции.
Проверка точности и оптимизация производительности
- Точность фильтров
NOT LIKEобеспечивается тестированием.
- Следите за производительностью, индексируйте столбцы и упрощайте шаблоны.
- Убедитесь в совместимости данных методов с вашей версией SQLite.
