Добавление множества условий 'NOT LIKE' в sqlite3 без 'AND'

#Разное  
Быстрый ответ

Чтобы исключить строки, соответствующие определённым шаблонам, вы можете объединить несколько условий NOT LIKE, применив логический оператор AND:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваше_поле NOT LIKE '%foo%' -- Исключаем строки с foo
  AND ваше_поле NOT LIKE '%bar%'; -- Убираем строки с bar

Данный запрос вернёт записи, в котрых поле ваше_поле не содержит подстрок 'foo' и 'bar'.

Использование оператора

Применение подставочных символов для исключения целого диапазона символов с NOT LIKE

Для исключения целого ряда символов применяют подставочные символы (%):

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваше_поле NOT LIKE '%[a-c]%'; -- Исключаем символы a, b и c

Этот запрос исключит строки, в которых поле ваше_поле включает любой из символов 'a', 'b' или 'c'.

Расширение возможностей с применением REGEXP (Регулярные Выражения)

По умолчанию SQLite не поддерживает REGEXP, однако его функционал можно расширить с помощью пользовательских функций:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваше_поле NOT REGEXP '[abc]'; -- Иногда полезно исключить определенные буквы алфавита

Для настройки функционала REGEXP обратитесь к разделу Полезные материалы и найдите ресурс "Реализация REGEXP в SQLite".

Применение подзапросов для сложных логических условий

Вы можете более эффективно обрабатывать сложные логические условия, используя подзапросы:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE ваше_поле NOT IN (
  SELECT ваше_поле FROM ваша_таблица WHERE ваше_поле LIKE '%foo%' OR ваше_поле LIKE '%bar%'
); -- Делаем все возможное, чтобы исключить нежелательные значения

Обеспеченение целостности данных при обработке значений NULL

Важно также правильно обрабатывать значения NULL, которые могут быть проигнорированы операторами LIKE и NOT LIKE:

SQL
Скопировать код
SELECT * FROM ваша_таблица
WHERE (ваше_поле NOT LIKE '%foo%' OR ваше_поле IS NULL)
  AND (ваше_поле NOT LIKE '%bar%' OR ваше_поле IS NULL); -- Уделяем должное внимание NULL-значениям

Совмещение

  • Следует помнить, что функционал NOT IN и NOT LIKE различен.
  • Оператор INTERSECT используется для сравнения результатов различных запросов и может оказаться полезным инструментом.

Визуализация

Можно представить использование NOT LIKE как создание непроходимой барьерной зоны для нежелательных шаблонов:

Markdown
Скопировать код
Зона запрета (в WHERE-операторе):
   🚫🐰 (NOT LIKE '%кролик%')
   🚫🦌 (NOT LIKE '%олень%')
   🚫🐿️ (NOT LIKE '%белка%')

Сад данных:
   [🌷, 🌼, 🌻] // Только цветы, без кроликов, оленей и белок!

Применение нескольких условий NOT LIKE похоже на установку барьера против всякого рода нежелательных значений.

Упрощение использования

Оптимизация работы с условиями NOT LIKE

  • Рассмотрите возможность изменения структуры базы данных для упрощения запросов.
  • Создайте таблицу исключаемых значений, чтобы сравнивать записи с этими шаблонами.
  • Для упрощения логики сложных запросов применяйте хранимые процедуры и функции.

Проверка точности и оптимизация производительности

  • Точность фильтров NOT LIKE обеспечивается тестированием.
  • Следите за производительностью, индексируйте столбцы и упрощайте шаблоны.
  • Убедитесь в совместимости данных методов с вашей версией SQLite.

Полезные материалы

  1. SQL NOT Operator — подробное руководство по оператору NOT в SQL.
  2. SQL – WHERE Clause —детальное рассмотрение синтаксиса и использования WHERE-оператора.
  3. SQL: LIKE Condition — описание LIKE-условия с примерами применения NOT.
  4. SQL Language ExpressionsОфициальная документация SQLite, включающая в себя описание выражений NOT LIKE.
  5. Часто задаваемые вопросы по SQLite — отвечает на вопросы о работе с процентами в LIKE-условиях, связанных с NOT LIKE.
