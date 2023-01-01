Добавление дней к дате в MySQL: корректировка времени

#MySQL / MariaDB  
Быстрый ответ

Для добавления определённого количества дней к дате используйте функцию DATE_ADD(). Вот пример:

SQL

SELECT DATE_ADD('2021-03-01', INTERVAL 10 DAY);

Результат исполнения этой команды будет 2021-03-11 — дата, сдвинутая на 10 дней вперёд.

Добавление дней в выборку данных

Чтобы прибавить дни к дате прямо в процессе выборки данных, выполните следующий запрос:



SELECT DATE_ADD(поле, INTERVAL 2 DAY) FROM ваша_таблица;

Таким образом, все даты из таблицы ваша_таблица будут увеличены на два дня.

Обновление определенных строк: времена меняются

Если требуется обновить дату в уже существующих данных, это можно сделать следующим образом:



UPDATE ваша_таблица SET date_column = DATE_ADD(date_column, INTERVAL 2 DAY) WHERE id = 161;

Приведенный пример демонстрирует несколько важных моментов:

  • Он позволяет точечно обновить строки по ID или другому уникальному ключу.
  • Перед внесением изменений рекомендуется тестирование на копии таблицы, чтобы избежать ошибок.
  • При работе с различными часовыми поясами следует учесть этот фактор, чтобы избежать "путешествий во времени".

Визуализация

Приведем аналогию с грузовиком, который должен совершить доставку.

🚚 Маршрут грузовика 🗓️

Понедельник: 📦 (Старт)

  • 3 дня
    Четверг: 🔜 📦

В контексте работы с базами данных MySQL можно выразить это следующим образом:



SELECT DATE_ADD(start_date, INTERVAL 3 DAY) AS scheduled_date FROM deliveries;

Графический пример:

Дата отгрузки: 🗓️📦 | 📆 + 3 дня | Дата доставки: 🔜📦

Начальная дата: 2023-04-10 |➕| 2023-04-13: Готово к доставке 🚚✔️

Таким образом, мы смещаем время и прогнозируем будущее.

Не все функции одинаковы... Или всё же?

Если вам не удобно работать с DATE_ADD(), вы можете воспользоваться альтернативами:

  • Познакомьтесь с ADDDATE(): Эта функция работает так же, как DATE_ADD().



SELECT ADDDATE('2021-03-01', INTERVAL 10 DAY);
  • Без использования календаря: Прибавьте дни к текущей дате с помощью функции CURDATE().


SELECT ADDDATE(CURDATE(), INTERVAL 10 DAY);
  • Учёт времени: Если время является значимым фактором для вашего приложения, обратите внимание на то, чтобы операции не влияли на временные данные.

Возможные проблемы и подводные камни

Существует несколько моментов, на которые стоит обратить внимание:

  • Переполнение даты: При добавлении дней к концу месяца, MySQL корректно обрабатывает переход к следующему месяцу.
  • Високосный год: MySQL корректно учитывает 29 февраля в високосных годах.
  • Некорректные даты: Убедитесь, что прибавление дней не приводит к невалидным датам, таким как 0000-00-00.

Советы и трюки

Перед тем как закончить, вот несколько полезных советов:

  • Синтаксис важен: Обратите внимание на правильность написания DATE_ADD(column, INTERVAL X DAY), где скобки и ключевое слово INTERVAL являются обязательными.
  • Будьте осторожны с обновлениями: Проверяйте условия в операторе WHERE перед обновлением, чтобы избежать непреднамеренных массовых изменений.
  • Резервное копирование — ваша застрахованность: Важно всегда иметь актуальную резервную копию данных.

Полезные материалы

  1. Официальная документация MySQL – Функции даты и времени — основной источник информации о функции DATE_ADD.
  2. Функция MySQL DATE_ADD() – W3Resource — здесь подробно описана работа с DATE_ADD.
  3. Функция MySQL ADDDATE() – W3Schools — ознакомьтесь с альтернативной функцией ADDDATE.
  4. Продвинутые операции с датой и временем в MySQL – Severalnines — здесь вы найдете более сложные примеры использования дат и времени в MySQL.
Какую функцию следует использовать для добавления дней к дате в MySQL?
1 / 5

Марат Горчаков

лайфстайл-редактор

