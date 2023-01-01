Добавление default constraint в SQL: автогенерация или назначение

#SQL для аналитиков  #DDL: CREATE / ALTER / DROP  #Ограничения (Constraints)  
Быстрый ответ

Чтобы задать в SQL значение по умолчанию для столбца, воспользуйтесь следующей командой:

ALTER TABLE ваша_таблица
ADD CONSTRAINT DF_значение_по_умолчанию
DEFAULT 0 FOR столбец_A;

Команда установит ограничение по умолчанию DF_значение_по_умолчанию для столбца столбец_A в вашей_таблице, автоматически присваивая записям без указанного значения значение 0.

Как задать ограничение по умолчанию: подробное рассмотрение с примерами

При добавлении данных в базу, если не все столбцы имеют указанные значения, ограничение DEFAULT в SQL становится критически важным для обеспечения согласованности данных и предотвращения появления NULL-значений.

Создание таблицы со значением по умолчанию:

CREATE TABLE Счет (
    ID_Sчета int,
    Баланс_счета decimal NOT NULL DEFAULT 0
    -- Начальный баланс некоторых счетов может быть равен нулю.
);

Модификация существующей таблицы:

ALTER TABLE Счет
ADD CONSTRAINT DF_баланс_счета
DEFAULT 0 FOR Баланс_счета;
-- Указываем начальное значение баланса равное 0.

Правила именования: всё о ограничениях по умолчанию

Ограничения по умолчанию с явными именами:

  • Улучшают предсказуемость и упрощают управление ограничениями, особенно если позже возникнет необходимость их изменения или удаления.
  • Являются примером лучшей практики для поддержания чистоты кода и его понятности.

Ограничения с неявными именами:

  • SQL Server автоматически присваивает системное имя вида DFимя_таблицыстолбец__<случайное число>, что может затруднить идентификацию и управление.
  • Такой подход подходит для временных решений, когда прямой доступ к ограничению в дальнейшем не предполагается.

Ситуации, когда имя ограничения имеет ключевое значение

  • Удаление ограничения по имени: Имя ограничения невероятно важно знать, когда приходит время снять значение по умолчанию.

    ALTER TABLE Счет
DROP CONSTRAINT DF_баланс_счета;
-- Мы удалили ограничение DF_баланс_счета!

  • Перенос анонимных ограничений: В скриптах для миграции и в схеме базы данных для контроля версий анонимные ограничения генерируют разные имена при каждом новом выполнении. Это создаёт несоответствия и потенциальные ошибки при деплое.

Визуализация

Установка ограничения по умолчанию похожа на создание безопасной сети для "мягкой посадки" входящих данных.

Столбец таблицы: |🏠| ---- Если нет значения по умолчанию, "вновь прибывшие" (🐦) могут упасть в свободное пространство  🆓!
Значение по умолчанию: |🏠| ---- Если установлено значение по умолчанию, все новые 🐦 мягко приземляются (🪶).

Пример использования SQL команды для установки значения по умолчанию:

ALTER TABLE дома 
ADD CONSTRAINT df_перо_по_умолчанию DEFAULT '🪶' FOR птицы;
-- Каждой новой птице автоматически присваивается перо.

Сценарии до и после установки значения по умолчанию:

До установки значения по умолчанию: |🏠| [🐦, 🐦, (🆓)] -- У нас был случай "свободного падения"!
После установки значения по умолчанию: |🏠| [🐦, 🐦, (🪶)] -- Теперь все безопасно, никто не остаётся незамеченным!

Быстрота и надёжность — вот наши новые приоритеты!

Алина Карпова

инженер по данным

