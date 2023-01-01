Добавление AUTOINCREMENT в MySQL: корректный синтаксис ALTER TABLE#MySQL / MariaDB #DDL: CREATE / ALTER / DROP #PRIMARY KEY
Быстрый ответ
Чтобы внести столбец с AUTO_INCREMENT в существующую таблицу MySQL, используйте следующую команду:
ALTER TABLE имя_таблицы ADD COLUMN id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;
Данная команда создает столбец
id, тип данных которого определен как AUTO_INCREMENT и PRIMARY KEY. Таким образом, для каждой строки автоматически присваиваются уникальные идентификаторы.
Изучение AUTO_INCREMENT через ALTER TABLE
Понимание ключевого слова ALTER TABLE
Для улучшения существующей структуры необязательно создавать новую (с помощью
CREATE TABLE). Вы можете усовершенствовать текущую конструкцию (с помощью
ALTER TABLE):
ALTER TABLE замок ADD COLUMN id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;
Вот так ваша структура приобретает новый значимый элемент, который генерирует уникальные идентификаторы для каждого нового элемента.
Сравнение ключевых слов: MODIFY против CHANGE
В MySQL ключевые слова
CHANGE и
MODIFY выполняют различные функции в контексте
ALTER TABLE. Если MODIFY только изменяет тип данных столбца, то CHANGE может еще и переименовать столбец:
ALTER TABLE имя_таблицы CHANGE имя_столбца имя_столбца новый_тип_данных AUTO_INCREMENT;
Комментарий: CHANGE – настоящий универсальный мультиинструмент среди команд.
Управление AUTO_INCREMENT
Для начала нумерации AUTO_INCREMENT с конкретного числа используйте:
ALTER TABLE имя_таблицы AUTO_INCREMENT = 100;
Это позволяет выполнять операцию по вашим правилам, начиная с указанного вами значения.
Визуализация
Процесс добавления AUTO_INCREMENT в таблицу MySQL можно сравнить с резервированием VIP-мест на круизном лайнере 🚢:
ALTER TABLE круизныепассажиры ADD COLUMN id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;
В этом случае MySQL становится вашим капитаном и автоматически назначает уникальные места новым пассажирам.
До: 🎫 (Распределение вручную) После: 🛳️🚀 (Автоматическое назначение при посадке)
Разработчик, будучи капитаном, освобождается от многих забот и может сосредоточиться на навигации.
Указание модификаторов: UNSIGNED и NOT NULL
При определении AUTO_INCREMENT рациональным будет указать столбец как UNSIGNED, что исключает возможность хранения отрицательных значений:
ALTER TABLE имя_таблицы CHANGE имя_столбца имя_столбца INT UNSIGNED AUTO_INCREMENT;
Комментарий: Только положительные значения. Негативу тут не место.
Обязательно установите столбец как NOT NULL, так как AUTO_INCREMENT не может быть нулевым:
ALTER TABLE имя_таблицы MODIFY имя_столбца INT NOT NULL;
ALTER TABLE имя_таблицы CHANGE имя_столбца имя_столбца INT NOT NULL AUTO_INCREMENT;
Тестирование и корректировка синтаксиса
Чтобы предотвратить конфликты с именами в SQL, используйте обратные кавычки:
ALTER TABLE `имя_таблицы` CHANGE `имя_столбца` `имя_столбца` INT AUTO_INCREMENT;
Перед применением в продакшене тестируйте команды
ALTER TABLE в тестовой среде.
Практические сценарии и решения
Переименование столбца с добавлением AUTO_INCREMENT
Для одновременного переименования столбца и добавления AUTO_INCREMENT:
ALTER TABLE имя_таблицы CHANGE старый_столбец новый_столбец INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY;
Удаление AUTO_INCREMENT из столбца
Для удаления AUTO_INCREMENT используйте:
ALTER TABLE имя_таблицы MODIFY имя_столбца INT;
Комментарий: AUTO_INCREMENT больше не нужен.
Внимание к ошибкам AUTO_INCREMENT
Если установить значение AUTO_INCREMENT меньше текущего максимума, это может вызвать конфликт идентификаторов.
Алина Карпова
инженер по данным