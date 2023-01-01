Динамический запрос между датами в Postgres: без ручных вводов

Быстрый ответ

Для получения записей, которые относятся к определённому диапазону дат, вы можете воспользоваться оператором BETWEEN :

SQL Скопировать код SELECT * FROM имя_таблицы WHERE дата_столбца BETWEEN 'начальная_дата' AND 'конечная_дата';

Необходимо заменить имя_таблицы , дата_столбца , начальная_дата и конечная_дата на актуальные значения из вашей базы данных. Обращайте внимание на верный формат даты: ГГГГ-ММ-ДД или ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС, если нужна точность до времени. Данный запрос вернёт все строки, в которых значение дата_столбца лежит между начальная_дата и конечная_дата , включая указанные границы.

Если же конечная_дата должна исключаться из выборки, запрос следует исправить следующим образом:

SQL Скопировать код SELECT * FROM имя_таблицы WHERE дата_столбца >= 'начальная_дата' AND дата_столбца < 'конечная_дата';

Также рекомендуется использовать типы данных timestamp или timestamptz , если для вас важны точность до секунд и учёт часовых поясов.

Улучшение вашего запроса с интервалом дат и операторами PostgreSQL

В PostgreSQL предусмотрены расширенные функции для работы с диапазоном дат и операторами, которые позволяют формировать запросы более эффективно:

SQL Скопировать код SELECT * FROM имя_таблицы WHERE daterange(начальная_дата, конечная_дата) @> дата_столбца;

Тут оператор @> проверяет, входит ли дата_столбца в заданный интервал daterange . Этот подход представляет более продвинутую технику, чем использование BETWEEN , и позволяет максимально использовать функционал PostgreSQL при работе с диапазонами.

Чтобы упростить работу с начальной и конечной датами, можно применить функцию date_trunc :

SQL Скопировать код SELECT * FROM имя_таблицы WHERE дата_столбца >= date_trunc('month', CURRENT_DATE) AND дата_столбца < (date_trunc('month', CURRENT_DATE) + interval '1 month');

Этот запрос автоматически выдает данные за текущий месяц, исключая необходимость ручного задания начальной и конечной дат. Теперь вы можете уделить это время чашечке кофе.

Визуализация

Воспринимайте базу данных PostgreSQL как сад временных линий, где записи – это грядки:

Markdown Скопировать код 🗓️ Грядки (🌿): [Начальная Дата, ..., Конечная Дата]

Ваш запрос размещает семена ( 🌱 ) по выбранной грядке:

SQL Скопировать код SELECT * FROM сад WHERE дата_посадки BETWEEN '2023-04-01' AND '2023-04-30';

И сад временных линий отображает их на временной шкале:

Markdown Скопировать код 🗓️ Апрельский Сад: [🌱, 🌿, 🌿, 🌿, 🌿, ..., 🌿, 🌱] # Наши семена 🌱 обозначают начало и конец, а мы собираем урожай, растущий между ними!

Использование мощности BETWEEN SYMMETRIC

Для предотвращения ошибок при неправильном порядке дат, можно использовать BETWEEN SYMMETRIC :

SQL Скопировать код SELECT * FROM имя_таблицы WHERE дата_столбца BETWEEN SYMMETRIC 'конечная_дата' AND 'начальная_дата';

Это избавит от необходимости вносить корректировки, если даты были перепутаны — PostgreSQL самостоятельно учтет это.

Оптимизация индексации для ускорения запросов

Использование индексации значительно ускоряет запросы по датам, так как PostgreSQL эффективно использует индексы для поиска, минимизируя время, требуемое для полного сканирования таблицы:

SQL Скопировать код CREATE INDEX ON имя_таблицы (дата_столбца);

Благодаря использованию индексации ваш запрос будет выполнен в кратчайшие сроки.

Без «лишних вычислений в строках»

С целью избежания ненужных вычислений в строках, следует избегать использование DATEPART при сравнении года и месяца. Работайте с запросами, активно используя >= и < для эффективной работы индексов и применяйте функцию date_trunc для группировки данных по периодам.

