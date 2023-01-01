DELETE SQL с INNER JOIN: удаляем строки из "spawnlist"

Быстрый ответ

Чтобы удалить записи из Table1, которые соответствуют определенным критериям и имеют соответствующие записи в Table2, используйте команду DELETE вместе с INNER JOIN:

SQL Скопировать код DELETE t1 FROM Table1 t1 JOIN Table2 t2 ON t1.id = t2.id WHERE t2.filter = 'criteria';

Замените t1 , t2 , условия соединения ( ON ) и filter на актуальные значения для правильной реализации операции.

Предварительный просмотр перед выполнением

Перед окончательным удалением данных, рекомендуется осуществить проверку через запрос на выборку SELECT:

SQL Скопировать код SELECT t1.* -- Предварительный просмотр данных. FROM Table1 t1 JOIN Table2 t2 ON t1.id = t2.id -- Определение условий соединения. WHERE t2.filter = 'criteria'; -- Проверка критериев.

Такая предварительная проверка действует как защитная сеть, не позволяя вам утратить данные по ошибке.

Интеграция множественных условий

Если при удалении необходимо учесть дополнительные условия, вы можете объединить несколько выражений JOIN:

SQL Скопировать код DELETE t1 FROM Table1 t1 INNER JOIN Table2 t2 ON t1.id = t2.id INNER JOIN Table3 t3 ON t1.other_id = t3.id WHERE t2.filter = 'criteria' AND t3.status = 'active';

Уделите должное внимание формулированию каждого условия, чтобы избежать неприятных ошибок.

Визуализация

Представим, что у нас есть папки с файлами (📁), расположенные в двух шкафах (🗄️🗄️). Задача – удалить дубликаты файлов из Шкафа А, которые также присутствуют в Шкафе B:

Markdown Скопировать код Шкаф A (🗄️A): [📁1, 📁2, 📁3] Шкаф B (🗄️B): [📁2, 📁3, 📁4]

После выполнения DELETE с использованием INNER JOIN :

SQL Скопировать код DELETE A FROM 🗄️A A INNER JOIN 🗄️B B ON A.file = B.file;

Завершившаяся операция возвращает следующий результат:

Markdown Скопировать код Шкаф A (🗄️A): [📁1]

Файлы 📁2 и 📁3 удалены из Шкафа А, так как они также присутствуют в Шкафе B.

Таким образом, Шкаф А содержит только уникальные 📁1, без дубликатов. 🚮✨

Учет ограничений внешнего ключа

В процессе управления связями внешних ключей в системе InnoDB могут возникнуть трудности при удалении записей. В качестве альтернативного решения можно воспользоваться каскадными удалениями, чтобы автоматизировать этот процесс:

SQL Скопировать код ALTER TABLE child_table ADD CONSTRAINT fk_name FOREIGN KEY (child_column) REFERENCES parent_table (parent_column) ON DELETE CASCADE;

Однако будьте осторожны: необдуманное удаление может привести к избыточной очистке базы данных.

Меры безопасности и рекомендации

Внимательно перечитайте весь запрос, чтобы исключить опечатки. Дважды проверьте наименования всех столбцов.

весь запрос, чтобы исключить опечатки. Дважды проверьте наименования всех столбцов. Упростите запрос, удалив лишние символы или псевдонимы из оператора DELETE .

запрос, удалив лишние символы или псевдонимы из оператора . Обрамите строковые значения одинарными кавычками, чтобы избежать ошибок SQL.

строковые значения одинарными кавычками, чтобы избежать ошибок SQL. Ознакомьтесь с ограничениями на уровне внешних ключей, чтобы избежать нежелательных последствий.

Повторно проверьте ваше условие WHERE , чтобы точно удалить нежелательные записи.

ваше условие , чтобы точно удалить нежелательные записи. Продумайте возможные "домино-эффекты": как удаление отразится на приложениях и пользователях. Предпочтительно предотвратить возможные ошибки заранее.

Полезные материалы