Дабл в SQL Server: использование decimal и float

Быстрый ответ

В SQL Server тип данных FLOAT аналогичен double , известному пользователям C#. Этот тип идеально подходит для чисел с плавающей точкой, когда приемлемы приблизительные значения. Например:

SQL Скопировать код -- Объявление переменной типа double DECLARE @my_double FLOAT; -- с двойной точностью -- Для случаев, при которых требуется высокая точность DECLARE @my_terrifyingly_precise_double FLOAT(53); -- максимальная точность, аналогична double

Однако, если необходимо достичь абсолютной точности (как, например, при работе с финансами или GPS-данными), более предпочтителен тип данных DECIMAL .

Точность с DECIMAL

Для сценариев, где критически важна точность, используется DECIMAL :

SQL Скопировать код -- Настолько точный decimal, что он почти достоин научной степени DECLARE @zoom_in_on_this DECIMAL(18,5);

DECIMAL обеспечивает точное числовое представление, что особенно актуально в сценариях с GPS-координатами, финансовыми расчетами и других случаях, где приблизительные значения неприемлемы. Важно быть внимательным при интеграции с .NET-приложениями из-за разницы в двоичном представлении данных.

Хранение GPS-координат

При сохранении координат следует учесть:

Точность : DECIMAL с фиксированной точкой обеспечивает большую точность по сравнению с приблизительным значением FLOAT

: с фиксированной точкой обеспечивает большую точность по сравнению с приблизительным значением Эффективность : операции с FLOAT исполняются быстрее

: операции с исполняются быстрее Объем памяти: FLOAT занимает меньше памяти

Примером может служить определение переменных для координат:

SQL Скопировать код -- Координаты с максимальной точностью! DECLARE @fancy_latitude DECIMAL(9,6); DECLARE @fancy_longitude DECIMAL(9,6);

DECIMAL(9,6) позволяет точно определить местоположение объекта с точностью до нескольких метров.

FLOAT(24) против FLOAT(53)

Выбор между меньшим размером и большей точностью всегда сложен:

Объем памяти : FLOAT(24) занимает меньше места

: занимает меньше места Потеря точности : FLOAT(24) менее точен

: менее точен Совместимость: учитывайте требования вашей системы

Визуализация

В SQL Server тип данных FLOAT функционирует подобно DOUBLE , покрывая огромные диапазоны и обеспечивая приемлемую точность. Его характеристики:

Markdown Скопировать код 🏋️‍♂️: Диапазон] от -1.79E+308 до 1.79E+308, Точность] до 15 знаков

FLOAT обеспечивает:

Markdown Скопировать код **Диапазон ВЕСА** | **Точность ИЗМЕРЕНИЯ** Огромный (⚖️1 фунт – ✨ Планета) | Высокая (🪶 Перо – ⚖️ Весы)

С FLOAT , также известным как DOUBLE , вы охватываете:

Markdown Скопировать код **Вес перышка** (🪶) и **Массу планеты** (🌐)! **Точность** в пределах 15 десятичных знаков. (🎯)

Для устойчивой к изменениям точности следует использовать DECIMAL .

Округление для удобного отображения

Помимо точности данных, важно и их визуальное представление. Для улучшения читабельности данные следует округлить, как это сделано в примере широты и долготы:

SQL Скопировать код -- "Сколько знаков после запятой нам нужно?" "Да." SELECT CAST(@Latitude AS DECIMAL(9,5)), CAST(@Longitude AS DECIMAL(9,5));

Таким образом, вы сохраняете необходимую точность при удобном для восприятия представлении данных.

