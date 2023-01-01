Дабл в SQL Server: использование decimal и float

#SQL для аналитиков  #Основы SQL  #Типы данных SQL  
Быстрый ответ

В SQL Server тип данных FLOAT аналогичен double, известному пользователям C#. Этот тип идеально подходит для чисел с плавающей точкой, когда приемлемы приблизительные значения. Например:

-- Объявление переменной типа double
DECLARE @my_double FLOAT; -- с двойной точностью

-- Для случаев, при которых требуется высокая точность
DECLARE @my_terrifyingly_precise_double FLOAT(53); -- максимальная точность, аналогична double

Однако, если необходимо достичь абсолютной точности (как, например, при работе с финансами или GPS-данными), более предпочтителен тип данных DECIMAL.

Пошаговый план для смены профессии

Точность с DECIMAL

Для сценариев, где критически важна точность, используется DECIMAL:

-- Настолько точный decimal, что он почти достоин научной степени
DECLARE @zoom_in_on_this DECIMAL(18,5);

DECIMAL обеспечивает точное числовое представление, что особенно актуально в сценариях с GPS-координатами, финансовыми расчетами и других случаях, где приблизительные значения неприемлемы. Важно быть внимательным при интеграции с .NET-приложениями из-за разницы в двоичном представлении данных.

Хранение GPS-координат

При сохранении координат следует учесть:

  • Точность: DECIMAL с фиксированной точкой обеспечивает большую точность по сравнению с приблизительным значением FLOAT
  • Эффективность: операции с FLOAT исполняются быстрее
  • Объем памяти: FLOAT занимает меньше памяти

Примером может служить определение переменных для координат:

-- Координаты с максимальной точностью!
DECLARE @fancy_latitude DECIMAL(9,6);
DECLARE @fancy_longitude DECIMAL(9,6);

DECIMAL(9,6) позволяет точно определить местоположение объекта с точностью до нескольких метров.

FLOAT(24) против FLOAT(53)

Выбор между меньшим размером и большей точностью всегда сложен:

  • Объем памяти: FLOAT(24) занимает меньше места
  • Потеря точности: FLOAT(24) менее точен
  • Совместимость: учитывайте требования вашей системы

Визуализация

В SQL Server тип данных FLOAT функционирует подобно DOUBLE, покрывая огромные диапазоны и обеспечивая приемлемую точность. Его характеристики:

🏋️‍♂️: Диапазон] от -1.79E+308 до 1.79E+308, Точность] до 15 знаков

FLOAT обеспечивает:

**Диапазон ВЕСА**  | **Точность ИЗМЕРЕНИЯ**
Огромный (⚖️1 фунт – ✨ Планета) | Высокая (🪶 Перо – ⚖️ Весы)

С FLOAT, также известным как DOUBLE, вы охватываете:

**Вес перышка** (🪶) и **Массу планеты** (🌐)!
**Точность** в пределах 15 десятичных знаков. (🎯)

Для устойчивой к изменениям точности следует использовать DECIMAL.

Округление для удобного отображения

Помимо точности данных, важно и их визуальное представление. Для улучшения читабельности данные следует округлить, как это сделано в примере широты и долготы:

-- "Сколько знаков после запятой нам нужно?" "Да."
SELECT CAST(@Latitude AS DECIMAL(9,5)), CAST(@Longitude AS DECIMAL(9,5));

Таким образом, вы сохраняете необходимую точность при удобном для восприятия представлении данных.

Полезные материалы

  1. float and real (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальное руководство Microsoft по использованию FLOAT и REAL в SQL Server.
  2. CAST and CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — подробно о преобразовании типов данных.
  3. Precision, scale, and length (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — глубокое понимание точности, масштаба и длины данных.
  4. c++ – Interview Questions on Socket Programming and Multi-Threading – Stack Overflow — дискуссия, несмотря на то что она не имеет прямого отношения к теме, расскажет вам об аспектах выбора типов данных.
Виктор Ермаков

SQL-разработчик

