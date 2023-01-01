Дабл в SQL Server: использование decimal и float#SQL для аналитиков #Основы SQL #Типы данных SQL
Быстрый ответ
В SQL Server тип данных
FLOAT аналогичен
double, известному пользователям C#. Этот тип идеально подходит для чисел с плавающей точкой, когда приемлемы приблизительные значения. Например:
-- Объявление переменной типа double
DECLARE @my_double FLOAT; -- с двойной точностью
-- Для случаев, при которых требуется высокая точность
DECLARE @my_terrifyingly_precise_double FLOAT(53); -- максимальная точность, аналогична double
Однако, если необходимо достичь абсолютной точности (как, например, при работе с финансами или GPS-данными), более предпочтителен тип данных
DECIMAL.
Точность с DECIMAL
Для сценариев, где критически важна точность, используется
DECIMAL:
-- Настолько точный decimal, что он почти достоин научной степени
DECLARE @zoom_in_on_this DECIMAL(18,5);
DECIMAL обеспечивает точное числовое представление, что особенно актуально в сценариях с GPS-координатами, финансовыми расчетами и других случаях, где приблизительные значения неприемлемы. Важно быть внимательным при интеграции с .NET-приложениями из-за разницы в двоичном представлении данных.
Хранение GPS-координат
При сохранении координат следует учесть:
- Точность:
DECIMALс фиксированной точкой обеспечивает большую точность по сравнению с приблизительным значением
FLOAT
- Эффективность: операции с
FLOATисполняются быстрее
- Объем памяти:
FLOATзанимает меньше памяти
Примером может служить определение переменных для координат:
-- Координаты с максимальной точностью!
DECLARE @fancy_latitude DECIMAL(9,6);
DECLARE @fancy_longitude DECIMAL(9,6);
DECIMAL(9,6) позволяет точно определить местоположение объекта с точностью до нескольких метров.
FLOAT(24) против FLOAT(53)
Выбор между меньшим размером и большей точностью всегда сложен:
- Объем памяти:
FLOAT(24)занимает меньше места
- Потеря точности:
FLOAT(24)менее точен
- Совместимость: учитывайте требования вашей системы
Визуализация
В SQL Server тип данных
FLOAT функционирует подобно
DOUBLE, покрывая огромные диапазоны и обеспечивая приемлемую точность. Его характеристики:
🏋️♂️: Диапазон] от -1.79E+308 до 1.79E+308, Точность] до 15 знаков
FLOAT обеспечивает:
**Диапазон ВЕСА** | **Точность ИЗМЕРЕНИЯ**
Огромный (⚖️1 фунт – ✨ Планета) | Высокая (🪶 Перо – ⚖️ Весы)
С
FLOAT, также известным как
DOUBLE, вы охватываете:
**Вес перышка** (🪶) и **Массу планеты** (🌐)!
**Точность** в пределах 15 десятичных знаков. (🎯)
Для устойчивой к изменениям точности следует использовать
DECIMAL.
Округление для удобного отображения
Помимо точности данных, важно и их визуальное представление. Для улучшения читабельности данные следует округлить, как это сделано в примере широты и долготы:
-- "Сколько знаков после запятой нам нужно?" "Да."
SELECT CAST(@Latitude AS DECIMAL(9,5)), CAST(@Longitude AS DECIMAL(9,5));
Таким образом, вы сохраняете необходимую точность при удобном для восприятия представлении данных.
Полезные материалы
- float and real (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — официальное руководство Microsoft по использованию
FLOATи
REALв SQL Server.
- CAST and CONVERT (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — подробно о преобразовании типов данных.
- Precision, scale, and length (Transact-SQL) – SQL Server | Microsoft Learn — глубокое понимание точности, масштаба и длины данных.
Виктор Ермаков
SQL-разработчик