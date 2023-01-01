Count(*) vs Count(колонка) в SQL: разница и правильное использование

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для подсчета всех строк в таблице, включая те, где есть значения NULL, используйте COUNT(*) . Если же вы хотите узнать количество всех ненулевых значений в определённой колонке, используйте COUNT(имя_колонки) .

Подробнее разберем на примерах SQL-кода:

SQL Скопировать код SELECT COUNT(*) FROM ваша_таблица; -- Общее количество строк в таблице SELECT COUNT(ваша_колонка) FROM ваша_таблица; -- Количество ненулевых значений в колонке 'ваша_колонка'

В общем и целом, используйте COUNT(*) для вычисления общего количества строк и COUNT(имя_колонки) , чтобы подсчитать количество записей с ненулевыми полями в данной колонке.

С точки зрения производительности, COUNT(*) чаще всего бывает быстрее, особенно когда в запросе отсутствует условие WHERE и применяется хранилище MyISAM, позволяющее операции проходить без обращения к данным. Преимущество COUNT(имя_колонки) проявляется при работе с индексированными колонками, но скорость его выполнения зависит от выбранной СУБД и стратегии использования индексации.

Учет особенностей вашей базы данных (Влияние на производительность)

Выбор колонки с индексом

Индексация может серьезно повлиять на скорость выполнения операций подсчета:

Колонки без индекса : COUNT(имя_колонки) проходит через каждую строку для проверки на NULL, что замедляет выполнение запроса.

: проходит через каждую строку для проверки на NULL, что замедляет выполнение запроса. Индексированные колонки: При наличии индекса COUNT(имя_колонки) может выполняться быстрее, иногда даже наравне с COUNT(*) .

MyISAM против InnoDB

MyISAM : В этом случае COUNT(*) выполняется очень быстро благодаря прямому доступу к хранящемуся числу строк.

: В этом случае выполняется очень быстро благодаря прямому доступу к хранящемуся числу строк. InnoDB: Используя этот движок, COUNT(*) может работать так же быстро, как COUNT(имя_колонки) .

Учет уникальных значений

Чтобы подсчитать уникальные значения, применяйте COUNT(DISTINCT имя_колонки) . Соответствующую скорость этой операции также можно улучшить за счёт индексации.

Визуализация

Рассмотрим различия между COUNT(*) и COUNT(имя_колонки) на примере подготовки к вечеринке:

COUNT(*) подсчитывает все подготовительные мероприятия, в том числе и те, которые не всегда приятны.

подсчитывает все подготовительные мероприятия, в том числе и те, которые не всегда приятны. COUNT(имя_колонки) подсчитывает только те задачи, которые вы хотите выполнить, например, связанные с приготовлением пищи.

Таким образом, COUNT(*) учитывает все без исключения, а COUNT(имя_колонки) исключает пустые значения и подсчитывает только заполненные поля.

Моменты, о которых стоит знать заранее (Особые соображения)

Точность против скорости

Наиболее быстрым обычно является COUNT(*) , но также важна и точность: если ключевая колонка не содержит NULL, любой метод даст верный результат. COUNT(имя_колонки) станет хорошим выбором, если для вас важно учитывать пустые значения.

Контекст имеет значение

Выбирайте между COUNT(*) и COUNT(имя_колонки) основываясь на цели запроса и структуре таблицы.

Обдуманный запрос

Важно не только выбрать между двумя типами COUNT , но и грамотно составить всю структуру запроса для достижения лучшей производительности.

